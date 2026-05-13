AUSTRIACARD: Προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς με στόχο την απόκτηση ελέγχου από την Dai Nippon

Η DNP σκοπεύει να προβεί σε προαιρετική δημόσια πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά, ποσού 10 Ευρώ ανά μετοχή της AUSTRIACARD. Η AUSTRIACARD και η Dai Nippon Printing έχουν συνάψει Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) που καθορίζει το στρατηγικό πλαίσιο για τη σκοπούμενη συναλλαγή.

H AUSTRIACARD HOLDINGS AG ("AUSTRIACARD" ή η «Εταιρία») και η Dai Nippon Printing Co., Ltd. ("DNP" ή ο «Προτείνων») υπέγραψαν σήμερα μνημόνιο συνεννόησης (memorandum of understanding) καθορίζοντας το βασικό πλαίσιο για τη σκοπούμενη προαιρετική δημόσια πρόταση της DNP και τη σκοπούμενη συνεργασία των μερών μετά την ολοκλήρωσή της.

Όπως ορίζεται στο μνημόνιο συνεννόησης, ο Προτείνων σκοπεύει να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους μετόχους της AUSTRIACARD στην τιμή των 10 Ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά (η «Πρόταση»). Η Πρόταση υπόκειται σε ελάχιστο ποσοστό αποδοχής ύψους 75% και στις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Η DNP ενημέρωσε την Εταιρία ότι ο κ. Νικόλαος Λύκος έχει δεσμευτεί με ανέκκλητη συμφωνία με την DNP να αποδεχθεί την Πρόταση για όλο το μετοχικό ποσοστό του που ανέρχεται σε περίπου 74,6%.

Το Συμβούλιο Διοίκησης και το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τα οποία ενέκριναν τη σύναψη του μνημονίου συνεννόησης, χαιρετίζουν την πρόθεση της DNP να υποβάλει την Πρόταση και, με την επιφύλαξη της εξέτασης του πληροφοριακού δελτίου που θα εκδοθεί, προτίθενται με την επίσημη αιτιολογημένη γνώμη τους σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Αυστριακού Νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις εξαγορών (ÜbG) να συστήσουν στους μετόχους της Εταιρίας την αποδοχή της Πρότασης.

Το μνημόνιο συνεννόησης αντικατοπτρίζει την πρόθεση των μερών να επιδιώξουν μία συνεργατική διαδικασία κατά τη συναλλαγή και, μετά την ολοκλήρωση της Πρότασης, υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και των καθηκόντων των εταιρικών οργάνων της AUSTRIACARD, να διερευνήσουν αποτελεσματικούς τρόπους συνεργασίας για την ενίσχυση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας μακροπρόθεσμα. Συμφωνήθηκε στο μνημόνιο συνεννόησης ότι το μέρισμα, ύψους 0,10 Ευρώ ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2025, που ανακοινώθηκε από την Εταιρία στις 23 Μαρτίου 2026 δεν θα καταβληθεί.