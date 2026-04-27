ΣΙΔΜΑ: Επιστροφή στην κερδοφορία το 2025 - Αύξηση 43,7% στα EBITDA

Το 2025 υπήρξε για τη ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική μια θετική χρονιά, καθώς, σε σύγκριση με το 2024, σε επίπεδο ομίλου, παρουσίασε θετικά αποτελέσματα προ φόρων ύψους € 335 χιλ. έναντι ζημιών € 3,5 εκατ., αξιοσημείωτη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 43,7% και οριακή μείωση του κύκλου εργασιών κατά 2,5%, οφειλόμενη στην υποχώρηση των διεθνών τιμών χάλυβα.

Το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον υπήρξε κατά το παρελθόν έτος ευνοϊκό για την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3%, με ρυθμό διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενισχυόμενο, μεταξύ άλλων, από τον -κρίσιμο για τη διαμόρφωση της ζήτησης χαλυβουργικών προϊόντων- κλάδο των κατασκευών. Η εντατική εκτέλεση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, η πρόοδος των εργασιών στο έργο του Ελληνικού, αλλά και μεγάλα έργα υποδομής, όπως η Γραμμή 4 του Μετρό, ο ΒΟΑΚ και ο οδικός άξονας Ε65, που πέρασαν σε φάσεις κατασκευής με μεγάλες ανάγκες σε χάλυβα, ενίσχυσαν σημαντικά τη ζήτηση των προϊόντων της εταιρείας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων.

Αναλυτικότερα, τα ετήσια αποτελεσματικά μεγέθη της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, ενοποιημένα και ατομικά, διαμορφώθηκαν το 2025 ως εξής:

Σε ομιλικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 181,73 εκατ., από € 186,3 εκατ. το 2024, καταγράφοντας μείωση 2,5%, παρά την αύξηση των ποσοτικών πωλήσεων, εξαιτίας της συνεχιζόμενης από το προηγούμενο έτος μείωσης της μέσης τιμής πώλησης, η οποία οφείλεται στην πτωτική τάση των διεθνών τιμών του χάλυβα. Συνυπολογιζομένων των πωλήσεων αντιπροσωπείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2025 στα € 214,6 εκατ. έναντι € 221,6 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας πτώση κατά 3,2%. Ωστόσο, αξιοσημείωτη αύξηση κατά 43,7% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν κατά την παρελθούσα χρήση σε € 8,6 εκατ. από € 6,0 εκατ. το 2024, ως αποτέλεσμα της αύξησης, κατά 14,2% (σε € 17,8 εκατ. το 2025 από € 15,6 εκατ. το 2024), του μικτού κέρδους. Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, ο Όμιλος επέστρεψε στην κερδοφορία, με τα αποτελέσματα προ φόρων να ανέρχονται σε κέρδη ύψους € 0,335 εκατ. έναντι ζημιών € 3,5 εκατ. το 2024.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 139,1 εκατ. από € 141,7 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε € 171,9 εκατ. από € 177,0 εκατ., μειωμένος κατά 3%. Όπως και στο επίπεδο του ομίλου, η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται καθαρά στην αποκλιμάκωση της μέσης τιμής πώλησης, απότοκο της διολίσθησης των διεθνών τιμών χάλυβα για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ωστόσο, η αύξηση των όγκων πωλήσεων και -κυρίως- η διεύρυνση του μικτού περιθωρίου κέρδους οδήγησαν στη σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 7,5 εκατ., από € 5,2 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 43,9%, οφειλόμενη κυρίως στην -κατά 22,8%- αύξηση του μικτού κέρδους, ενώ, ως προς τα προ φόρων αποτελέσματα, οι ζημιές περιορίστηκαν σημαντικά, στα € 0,336 εκατ., από € 3,8 εκατ. το 2024.

Σημειωτέον ότι τα αποτελέσματα του 2025, όπως και τα αποτελέσματα των προηγουμένων ετών, σε επίπεδο τόσο ομίλου όσο και μητρικής, εμφανίζονται λογιστικά επιβαρυμένα κατά € 1,5 εκατ., λόγω αποσβέσεων, που επιβάλλει η λογιστική αντιμετώπιση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας το 2021.

Τέλος, η SIDMA Bulgaria πέτυχε το 2025 θεαματική αύξηση της κερδοφορίας της σε σύγκριση με το 2024, υπερδιπλασιάζοντας το αποτέλεσμα προ φόρων, από € 286 χιλ. σε € 671 χιλ., ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 42,3%, σε € 1.128 χιλ. έναντι € 793 χιλ., κυρίως λόγω της αύξησης του μικτού κέρδους κατά 19%. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 44 εκατ. παρουσιάζοντας οριακή μείωση, κατά μόλις 1,4%, έναντι των € 44,6 εκατ. του 2024, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση της μέσης τιμής πώλησης.

Όσον αφορά στα μεγέθη του Ισολογισμού, ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο εταιρείας ανήλθαν σε € 23,2 εκατ., η ρευστότητα του Ομίλου στα € 6,0 εκατ., ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις στα € 68,2 εκατ., ήτοι στο 32% του κύκλου εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων αντιπροσωπείας).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 η αγορά φάνηκε να τηρεί στάση αναμονής ενόψει της διαμόρφωσης και της στάθμισης των επιπτώσεων των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δη της οριστικής εφαρμογής του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), ο οποίος οδήγησε σε άνοδο των τιμών εισαγωγής κατά περίπου 10%. Ταυτόχρονα, οι αυστηρότερες ποσοστώσεις στις εισαγωγές στην Ε.Ε. και οι συνεχιζόμενες πολεμικές συρράξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία προκαλούν αναταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και νέες αυξητικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών, ενισχύοντας την αστάθεια και την αβεβαιότητα διεθνώς.

Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική προτεραιοποιεί τη διασφάλιση του εφοδιασμού της, με στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της αγοράς και ιδιαίτερα των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία προμηθεύει. Ταυτόχρονα, μέσω μιας δυναμικής διαχείρισης των όλο και πιο σύνθετων παραμέτρων του κόστους εισαγωγής και μιας ευέλικτης και προσαρμοστικής τιμολογιακής πολιτικής, επιχειρεί τη διαρκή βελτιστοποίηση του συνδυασμού ανταγωνιστικότητας και υγιών περιθωρίων κέρδους, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και όλων όσων συμμετέχουν στη λειτουργία της ή επηρεάζονται από αυτήν.