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Softweb: Αύξηση 56,97% στον κύκλο εργασιών και 49,24% στο EBITDA του Ομίλου το α&#039; εξάμηνο
Ανακοινώσεις
17:48 - 04 Σεπ 2026

Softweb: Αύξηση 56,97% στον κύκλο εργασιών και 49,24% στο EBITDA του Ομίλου το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Softweb ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το Α’ Εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €2,276 εκατ., έναντι €1,450 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 56,97%. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €321,64 χιλ., έναντι €215,52 χιλ., αυξημένο κατά 49,24%, ενώ το EBIT ανήλθε σε €240,71 χιλ., έναντι €171,14 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 40,65%. Τα Κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε €218,91 χιλ., έναντι €162,10 χιλ. το Α’ Εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 35,05%.

Παράλληλα, η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ενισχύθηκε περαιτέρω. Τα ταμειακά διαθέσιμα κατά την 30.06.2026 ανήλθαν σε €1,115 εκατ., έναντι €996,09 χιλ. την 31.12.2025, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε €3,866 εκατ., έναντι €2,318 εκατ. την 31.12.2025. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 2,20, έναντι 2,03 στο τέλος του 2025. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει τραπεζικό δανεισμό.

Ενοποίηση και ενιαία λειτουργία του Ομίλου

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2026, ο Όμιλος Softweb εργάστηκε εντατικά για την περαιτέρω ενοποίηση των εταιρειών και των δραστηριοτήτων του, λειτουργώντας πλέον ως ένας ενιαίος επιχειρησιακός οργανισμός. Οι εταιρείες και οι ομάδες του Ομίλου στεγάζονται σε κοινές εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και λειτουργούν υπό κοινή διοικητική και επιχειρησιακή κατεύθυνση, με ενιαίες πολιτικές και διαδικασίες και συνεχή διάχυση τεχνογνωσίας μεταξύ των ομάδων.

Παράλληλα, αναπτύσσονται και υλοποιούνται κοινά έργα σε υφιστάμενους και νέους πελάτες, αξιοποιώντας συνδυαστικά το πελατολόγιο και τις διαφορετικές εξειδικεύσεις των εταιρειών του Ομίλου.

Δήλωση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Softweb, κ. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνουν ότι παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο αναπτυξιακό πλάνο που έχουμε θέσει για τον Όμιλο Softweb. Έχοντας διευρύνει σημαντικά το μέγεθος και το εύρος των δραστηριοτήτων μας, περνάμε πλέον σε μία ιδιαίτερα σημαντική φάση για την εξέλιξη του Ομίλου, με βασική κατεύθυνση την περαιτέρω ενοποίηση των θυγατρικών μας και την αξιοποίηση των συνεργειών που δημιουργούνται μεταξύ τους. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε έναν ενιαίο και ισχυρό τεχνολογικό Όμιλο, δημιουργώντας τα κατάλληλα επιχειρηματικά και οικονομικά μεγέθη που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε περαιτέρω τις οικονομικές μας επιδόσεις και να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία τα επόμενα χρόνια.».

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2026 - 17:59
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