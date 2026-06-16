Αποτελέσματα α' τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ελίν ανήλθε κατά το α’ τρίμηνο του 2026 σε €306,84 εκατ. έναντι €589,53 εκατ. το 2025. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €11,520 εκατ. έναντι €15,654 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε €2,288 εκατ. έναντι €6,832 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς.

Τα ενοποιημένα προ τόκων και φόρων αποτελέσματα του Ομίλου (EBΙT) κατά το α’ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε ζημιές €691 χιλ. έναντι κερδών €4,074 εκατ. του τριμήνου του 2025.

Αποτελέσματα μητρικής εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το α’ τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €302,054 εκατ. έναντι €584,632 το 2025, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €1,546 εκατ. έναντι €6,387 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2025, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ζημιά €944 χιλ. έναντι κερδών €4,102 εκατ. το 2025. Επιπλέον, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιά € 2,141 χιλ. έναντι κερδών €2,121 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2025.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η διεθνής αγορά πετρελαίου και πετρελαιοειδών χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα, λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, μεταβολών στις παγκόσμιες εμπορικές ροές και διακυμάνσεων στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, με αποτέλεσμα σημαντικές μεταβολές στις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων και στο κόστος μεταφοράς και εφοδιασμού. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τα προσυμφωνημένα συμβόλαια πώλησης του προηγούμενου έτους, επέδρασαν αρνητικά στο αποτέλεσμα της δραστηριότητας του Διεθνούς Εμπορίου. Η εταιρία έλαβε μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων, ωστόσο η τελική επίδραση θα αποτυπωθεί κυρίως στο πρώτο εξάμηνο.

Στην εγχώρια αγορά, η εταιρία κατέγραψε θετική πορεία κατά τους πρώτους μήνες του έτους, με αύξηση των πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης και ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του δικτύου πρατηρίων και της άρσης του πλαφόν κατά το πρώτο δίμηνο. Ωστόσο, η επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους από τον Μάρτιο, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη μεταβλητότητα της ζήτησης, ασκεί πιέσεις στα λειτουργικά περιθώρια της αγοράς. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η φετινή χρονιά αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη και απρόβλεπτη.