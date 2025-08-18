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Ισχυρό profit taking στις τραπεζικές μετοχές έκοψε τη φόρα στο ΧΑ
Σχόλια Αγοράς
17:35 - 18 Αυγ 2025

Ισχυρό profit taking στις τραπεζικές μετοχές έκοψε τη φόρα στο ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
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Έπειτα από 9 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε απώλειες -1,59% στη συνεδρίαση της Δευτέρας (18/8) με ισχυρό profit taking στις τραπεζικές μετοχές.

Παρά την ισχυρή διόρθωση, ο ΓΔ παρέμεινε πάνω από τις 2.090 μονάδες και πλέον οι επενδυτές περιμένουν τις εξελίξεις στο ουκρανικό, κάτι που ασφαλώς επηρεάζει τις αγορές παγκοσμίως.

Στο ταμπλό η μετοχή της ΤΙΤΑΝ είχε τη μεγαλύτερη πτώση που έφτασε στο -3,95% και ακολούθησαν οι τράπεζες. ΕΥΡΩΒ (-3,27%), ΑΛΦΑ (-2,99%), ΕΤΕ (-2,84%) και ΠΕΙΡ (-1,52%). Αντίθετη πορεία είχε, η CrediaBank (ΑΤΤ) που είχε άλμα +8% στον απόηχο της είδησης για εξαγορά της HSBC Μάλτας. Ανοδικά και η OPTIMA (+2,10%).

Από τις πράσινες μετοχές του ταμπλό ξεχώρισε επίσης το νέο ρεκόρ της ΚΡΙ, αλλά και το +2,52% του AKTR (ρεκόρ 18ετίας).

H μετοχή της ΕΧΑΕ είχε επίσης κέρδη, καθώς υπάρχουν θετικές αναφορές για το deal με τη Euronext. Κέρδη - έστω περιορισμένα - είχαν επίσης ΟΤΕ και ΕΕΕ.

O τζίρος ήταν για ακόμα μία αυγουστιάτικη συνεδρίαση πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ (240,42 εκατ.).

Η αναλυτική εικόνα της αγοράς και οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 18:23
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