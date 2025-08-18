Κίνημα κατά της επιστολικής ψήφου εξήγγειλε ο Τραμπ - Στόχος η διαφάνεια στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα (18/8) ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους, λέγοντας ότι θα ηγηθεί «ενός κινήματος» που θα στοχεύει την ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου και τις μηχανές ψηφοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

«Θα ηγηθώ ενός κινήματος για την κατάργηση της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, αλλά και των εξαιρετικά «ανακριβών», πολύ ακριβών και σοβαρά αμφιλεγόμενων ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Τruth Social χωρίς να προσκομίσει καμία απόδειξη.

«ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΕΙΝΕΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑΔΕΙ, υπογράφοντας ένα ΔΙΑΤΑΓΜΑ για να βοηθήσουμε να φέρει ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είχε υπογράψει προηγουμένως, στις 25 Μαρτίου, ένα εκτελεστικό διάταγμα που αφορούσε στις εκλογές, το οποίο όμως μπλοκαρίστηκε από τα δικαστήρια μετά από αγωγή που άσκησαν οι πολιτείες υπό τη ηγεσία των Δημοκρατικών. Οι πολιτείες διεξάγουν ξεχωριστές εκλογές σε καθεμία από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, αλλά ο Τραμπ τις προειδοποίησε να συμμορφωθούν.

«Να θυμάστε ότι οι πολιτείες είναι απλώς «αντιπρόσωποι» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην καταμέτρηση και πρέπει να κάνουν ό,τι τους λέει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ», έγραψε ο Τραμπ.