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Ουκρανία: «Σκόπιμη» η ρωσική επίθεση σε αποθήκη πετρελαίου της SOCAR
Ειδήσεις
17:11 - 18 Αυγ 2025

Ουκρανία: «Σκόπιμη» η ρωσική επίθεση σε αποθήκη πετρελαίου της SOCAR

Reporter.gr Newsroom
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Ρωσικά ντρόουν επιτέθηκαν σκόπιμα τη Δευτέρα (18/8) σε αποθήκη πετρελαίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία SOCAR του Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή της Οδησσού, σύμφωνα με ουκρανικούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γράφοντας στην πλατφόρμα «X», δήλωσε ότι η «σκόπιμη ρωσική επίθεση... ήταν μια επίθεση όχι μόνο εναντίον μας, αλλά και εναντίον των σχέσεών μας και της ενεργειακής μας ασφάλειας».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Αντρέι Σιμπίχα, ζήτησε «κατάλληλη διπλωματική και νομική απάντηση» από το Μπακού σε αυτό που περιέγραψε ως κινήσεις «ενάντια στα συμφέροντα του Αζερμπαϊτζάν».

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την SOCAR, η οποία λειτουργεί περίπου 60 πρατήρια καυσίμων σε όλη την Ουκρανία, ή από αξιωματούχους του Αζερμπαϊτζάν.

Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο ότι ήταν «δύσκολο να εκτιμηθεί η ζημιά» και ότι οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούσαν να εργάζονται.

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