Χρηματιστήριο: Σημείο ενδιαφέροντος η θετική διαφοροποίηση του δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Καθαρά πτωτική η εβδομαδιαία κίνηση του ΓΔ στο Euronext Athens, λίγο πάνω από την μηνιαία στήριξη των 2225 μονάδων (κλείσιμο 2229 -1.37%) και με χαμηλότερο τζίρο από τον μέσο όρο του έτους.

Σημείο ενδιαφέροντος η θετική διαφοροποίηση του δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM) ο οποίος σε εβδομαδιαία βάση βρίσκεται στο -0.4% ενώ τόσο ο ΓΔ (-3.4%) όσο και ο αντίστοιχος της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE (-3.7%) καταγράφουν σημαντική υποχώρηση.

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με πιθανή εκεχειρία, νέες συζητήσεις ή επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην ΜΑ κρατάει σε οριακή ομηρία και την αγορά, με πρώτα θύματα τις εταιρείες που άπτονται του τουριστικού προϊόντος (μείωση ζήτησης, αύξηση κόστους, ανεπάρκεια αεροπορικών καυσίμων κα) κάτι που είδαμε χθες με το ΔΑΑ να χάνει -6% (λόγω και της αποκοπής μερίσματος) και την ΑΡΑΙΓ -6.5% μετά και τις πληροφορίες της διοίκησης για επίπτωση έως και 110 εκ. σε περίπτωση που παραμείνουν οι τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, η χθεσινή υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών (ΔΤΡ -1.6%) έρχεται σε μια συγκυρία όπου το ΠΑΣΟΚ φέρνει τροπολογία στην Βουλή για έκτακτη εισφορά 8% στα κέρδη των συστημικών τραπεζών (για όσες πετυχαίνουν κέρδη άνω των 400 εκ.), κίνηση που ανεξαρτήτως της κοινωνικής της διάστασης δεν θα πρέπει να ικανοποιεί την επενδυτική κοινότητα η οποία έχει πληγεί από αντίστοιχες αλλαγές στους κανόνες τα προηγούμενα χρόνια (διυλιστήρια, εταιρίες ενέργειας κα).

Στις θετικές ειδήσεις της ημέρας ξεχωρίζει η ανακοίνωση Eurostat/ΕΛΣΤΑΤ για επίπεδα ρεκόρ τόσο του καθαρού πλεονάσματος (4,3 δις ή 1.7% του ΑΕΠ καταλαμβάνοντας την 4η θέση σε όλη την ΕΕ) όσο και του πρωτογενούς για το 2025 το οποίο έφτασε στα 12,1 δις ή 4.9% του ΑΕΠ.

Επίσης ενθαρρυντικά τα στοιχεία από την Ember σχετικά με την διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα παραγωγής με την χώρα να καταλαμβάνει τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως τόσο στην ηλιακή (3η με 22%) όσο και στην αιολική (9η με 20%).

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων 2025 χθες είχαμε τις ανακοινώσει αρχικά από την ΚΡΙ με αναμενόμενα μεγέθη, σταθερή κερδοφορία στα 34 εκ., με αυξημένες πωλήσεις (329 εκ. +28%) και ebitda (48 εκ. +13%) και την διοίκηση να προτείνει μέρισμα 0,45 ευρώ/μετοχή, ενώ και η REALCONS ανακοίνωσε σημαντική αύξηση οικονομικών μεγεθών με τα έσοδα στα 47 εκ. (+15%), τα ebitda στα 10 εκ. (+31%) και τα κέρδη στα 4,5 εκ. (+69%).

Όπως έχουμε αναφέρει σε τεχνικό επίπεδο (pivot points) οι 2225 μονάδες θεωρούνται σημαντική μηνιαία στήριξη με τις επόμενες στηρίξεις αρκετά χαμηλότερα στο ευρύτερο επίπεδο που καθορίζεται από τα όρια διάσπασης των ΚΜΟ (2160 μονάδες) και τον κρίσιμο ΚΜΟ των 200 ημερών (2050 μονάδες).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης