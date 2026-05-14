ΧΑ: Άνοδος 1,38% με πρωταγωνιστές τράπεζες και Viohalco – Σταθερά προς τις 2300 μονάδες ο ΓΔ

Με ανοδικό βηματισμό η συνεδρίαση της Πέμπτης (14/5) στο ΕΑ με τον ΓΔ στις 2298 +1,38% και τον τραπεζικό κλάδο να υπεραποδίδει με τον ΔΤΡ +2,77% - έχοντας και την κάλυψη των Wood και Intensa Sanpaolo - και τον όμιλο Viohalco όπως μας έχει συνηθίσει στο τελευταίο τρίμηνο να σπάει συνεχόμενα υψηλά κυρίως με την ΒΙΟ +6,2% και την CENER +2,8% αλλά και την ΕΛΧΑ +6,2%.

Εξαιρετική εικόνα στην ΕΥΡΩΒ +5,5%, ΠΕΙΡ +2,7% και ΑΛΦΑ +4% από τις τράπεζες όπως και σε ΤΙΤΑΝ +2,2%, ΕΥΔΑΠ +2,3%, ΣΑΡ +2,1% και ΜΠΕΛΑ +1,1% από τις υπόλοιπες μετοχές του FTSE.

Απώλειες άνω του -1% σε ΕΛΠΕ -2,3%, BOCHGR -1.7%, EEE -1.1%, ALWN -1%.

Συγκριτικά χαμηλότερος ο τζίρος στα 183 εκ. με την μεσαία κεφαλαιοποίηση να μην ακολουθεί τον ρυθμό των προηγούμενων λίγων συνεδριάσεων (FTSEM +0.54%) με την ΚΡΙ +2.7% σε ιστορικό υψηλό, ανοδικά και η ΑΛΜΥ +2.3%, BYLOT +1.7%, απώλειες για ΟΛΘ -4%.7 λόγω της αποκοπής μερίσματος 2,2 ευρώ/μετοχή και μικρότερες σε ΛΑΒΙ -0.7%, ΙΝΤΕΚ -1,5%.

Αντίστοιχη εικόνα και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση σε ΙΝΛΙΦ -1,5%, ΦΑΙΣ -1,4%, ΤΡΑΣΤΟΡ -0,4%, με θετικό κλείσιμο ΔΟΜΙΚ +6,3%, ΠΕΡΦ +1,8%.

Έως τα όρια των 2300 μονάδων η αγορά με περιορισμένες όμως συναλλαγές που δεν συνάδουν με άμεση απόπειρα διάσπασης των κρίσιμων αντιστάσεων (2315-2330) , με το όποιο ενδιαφέρον να μετατοπίζεται προς την επόμενη εβδομάδα λόγω και της μεγάλης ΑΜΚ της ΔΕΗ που θα αναμοχλεύσει την αγορά και θα δημιουργήσει συνθήκες ρευστότητας.

Βοηθητική η πορεία των ευρωπαϊκών αγορών με τον DAX +1.2% αναμένοντας κάποιο θετικό σήμα από τις συνομιλίες Τράμπ / Σι για συνολική αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών και οικονομικών εντάσεων.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης