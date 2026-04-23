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AEGEAN: Στρατηγική αντοχής σε περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08:59 - 23 Απρ 2026

AEGEAN: Στρατηγική αντοχής σε περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε αναθεώρηση των αρχικών στόχων ανάπτυξης για το 2026 προχωρά η AEGEAN, καθώς η εκρηκτική άνοδος του κόστους καυσίμων και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τον κλάδο των αερομεταφορών.

Ουσιαστικά, το 2026 προδιαγράφεται ως χρονιά ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη διαχείριση κινδύνων, με το τελικό αποτέλεσμα να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της γεωπολιτικής κρίσης και την πορεία του κόστους ενέργειας.

Κεντρικός παράγοντας πίεσης, όπως ανέφερε στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ο πρόεδρος της αεροπορικής Ευτύχης Βασιλάκης, παραμένει το κόστος των αεροπορικών καυσίμων, το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, επιβαρύνοντας σημαντικά τη λειτουργία των εταιρειών. Παρά τη στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) που καλύπτει περίπου το 60% των αναγκών, η έκθεση της εταιρείας στο υπόλοιπο 40% εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε επιπλέον επιβάρυνση 90 έως 115 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, εφόσον διατηρηθούν οι σημερινές συνθήκες. Χωρίς την κάλυψη αυτή, το κόστος θα ήταν πολλαπλάσιο.

Σε ό,τι αφορά την αγορά καυσίμων, η διοίκηση εμφανίζεται καθησυχαστική ως προς την επάρκεια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη για τους επόμενους μήνες. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο κόστος και όχι στη διαθεσιμότητα, καθώς τα αποθέματα παραμένουν επαρκή και οι ακυρώσεις δρομολογίων διεθνώς αποδίδονται κυρίως στις αυξημένες τιμές.
Η κίνηση

Υπό αυτά τα δεδομένα, όπως ανέφερε η διοίκηση της αεροπορικής, ο αρχικός σχεδιασμός για αύξηση της χωρητικότητας κατά 7%-8% αναπροσαρμόζεται. Έτσι, η εταιρεία πλέον κινείται σε επίπεδα αντίστοιχα με το 2025 σε μηνιαία βάση, με προοπτική ήπιας ανόδου 4%-6% εφόσον υπάρξει σταδιακή ομαλοποίηση. Η αναστολή δραστηριοτήτων προς αγορές της Μέσης Ανατολής, που αντιστοιχούν περίπου στο 5%-6% της συνολικής κίνησης, επηρέασε ήδη τις επιδόσεις του Μαρτίου, αν και το πρώτο δίμηνο του έτους κατέγραψε αύξηση επιβατικής κίνησης κατά 7%.

«Ξεκινήσαμε τη χρονιά να μεγαλώσουμε κατά 7- 8%, όμως τελικά με το 6% επί του συνόλου των αγορών της Μέσης Ανατολής σε συνδυασμό και με την προσαρμογή του 1%- 2% που κάναμε για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο ώστε να αντιμετωπίσουμε τα νέα δεδομένα, πρακτικά κινούμαστε στην ίδια χωρητικότητα με πέρυσι σε μηνιαία βάση», δήλωσε ο κ. Βασιλάκης. «Φυσικά, μόλις επανέλθει η δραστηριότητα στη Μ. Ανατολή θα αυξήσουμε σταδιακά τις πτήσεις και υπολογίζουμε να βρεθούμε στο +5- +6% (σ.σ. ελαφρώς χαμηλότερα του αρχικού προγραμματισμού) για λόγους αντιμετώπισης του κόστους των καυσίμων».

Συνολικά, στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η AEGEAN μετέφερε 3,2 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 4%, με αντίστοιχη αύξηση και στις προσφερόμενες θέσεις. Παρά την επιβράδυνση που καταγράφεται από τον Μάρτιο, οι κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο διατηρούνται στα περσινά υψηλά επίπεδα, ενώ ο προγραμματισμός θέσεων προς ελληνικούς προορισμούς παραμένει αυξημένος, σε αντίθεση με τις περικοπές που παρατηρούνται σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Οι τιμές

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των ναύλων, με μέση αύξηση 7%-8%, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές σε ποιο βαθμό θα αντισταθμιστεί η άνοδος του κόστους, καθώς η τελική ζήτηση θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης και την επίδρασή της στα εισοδήματα των ταξιδιωτών. Σημειώνεται ότι οι πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων, στις οποίες δραστηριοποιείται κυρίως η εταιρεία, εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν λιγότερο σε σχέση με τα διηπειρωτικά ταξίδια.
Οι κινητήρες

Σε επίπεδο λειτουργίας, όπως τόνισε ο κ. Βασιλάκης, το ζήτημα των κινητήρων Pratt & Whitney εξακολουθεί να επηρεάζει τη διαθεσιμότητα του στόλου, αν και από τον Απρίλιο καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση. Το καλοκαίρι του 2026 ο αριθμός των καθηλωμένων αεροσκαφών αναμένεται να είναι αντίστοιχος με πέρυσι, αλλά με μικρότερη αναλογία επί του συνολικού στόλου λόγω των νέων παραλαβών. Από το 2027 και μετά εκτιμάται ότι το πρόβλημα θα υποχωρήσει αισθητά.

Ο στόλος

Η επενδυτική στρατηγική συνεχίζεται με έμφαση στην ανανέωση του στόλου. Από την παραγγελία των 60 αεροσκαφών Airbus, έχουν ήδη παραληφθεί 38, ενώ για το 2026 προγραμματίζεται η παραλαβή επτά νέων A321neo. Παράλληλα, η ένταξη των A321neo LR από το 2027 θα επιτρέψει την επέκταση σε αγορές μεγαλύτερων αποστάσεων, ενισχύοντας περαιτέρω την αποδοτικότητα.

Οι επιδόσεις

Παρά τις προκλήσεις, η AEGEAN διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία. Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά υψηλών επιδόσεων, με 21 εκατ. προσφερόμενες θέσεις και 17,3 εκατ. επιβάτες, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 290,9 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία προχωρά και σε οργανωτικές αλλαγές με στόχο την ενίσχυση της επόμενης γενιάς στελεχών και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

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