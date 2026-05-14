Στάση αναμονής τηρούν οι αγορές, καθώς ζυγίζουν τα μηνύματα από Τραμπ και Σι

Μέσα σε αυτό το διεθνές σκηνικό, η εγχώρια αγορά κινείται με εμφανώς επιλεκτικό τρόπο και αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν τις γενικευμένες τοποθετήσεις και στρέφονται σε στοχευμένα «στοιχήματα». Η αβεβαιότητα που απορρέει από τον συνδυασμό γεωπολιτικών εξελίξεων, επίμονου πληθωρισμού και ανόδου των αμερικανικών αποδόσεων διατηρεί το risk appetite υπό πίεση, ακόμη κι αν η σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας προσφέρει μια πρόσκαιρη ανάσα.
Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το ενδιαφέρον παραμένει επικεντρωμένο σε επιλεγμένα blue chips και στον ενεργειακό κλάδο, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται εντός μιας κρίσιμης ζώνης ισορροπίας. Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η διατήρηση των 2.250 μονάδων κρατά ζωντανό το σενάριο της συσσώρευσης, ωστόσο η έλλειψη ισχυρού καταλύτη περιορίζει τη δυναμική για πιο αποφασιστική ανοδική κίνηση.
Ο τραπεζικός κλάδος, αν και εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό τάσης, εμφανίζει σημάδια βραχυπρόθεσμης κόπωσης, με τους επενδυτές να αξιολογούν αν οι επόμενες συνεδριάσεις θα φέρουν νέες εισροές ή ενίσχυση της κατοχύρωσης κερδών. Παράλληλα, επιμέρους μετοχές με ισχυρό story συνεχίζουν να προσελκύουν ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της αγοράς σε πιο «χειρουργικές» επιλογές.
Με βάση τις κινήσεις στα χρηματιστήρια και στα ομόλογα προκύπτει το συμπέρασμα αγορές δεν έχουν ακόμη πειστεί ότι η συνάντηση Τραμπ–Σι σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή πορείας. Μέχρι να υπάρξουν πιο απτές ενδείξεις, η στρατηγική των επενδυτών θα παραμείνει αμυντική και επιλεκτική, με το βλέμμα σταθερά στραμμένο τόσο στις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και στα μακροοικονομικά δεδομένα που εξακολουθούν να καθορίζουν τον τόνο.