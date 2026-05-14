Στάση αναμονής τηρούν οι αγορές, καθώς ζυγίζουν τα μηνύματα από Τραμπ και Σι
12:15 - 14 Μάι 2026

Στάση αναμονής τηρούν οι αγορές, καθώς ζυγίζουν τα μηνύματα από Τραμπ και Σι

Reporter.gr Newsroom
Ο απόηχος της συνάντησης Τραμπ–Σι στο Πεκίνο λειτουργεί σήμερα  (14/5)ως ο βασικός ρυθμιστής του επενδυτικού κλίματος, με τις αγορές να επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν αν ανοίγει πράγματι ένα παράθυρο αποκλιμάκωσης ή αν πρόκειται απλώς για μια προσωρινή ανάπαυλα σε ένα περιβάλλον που παραμένει εύθραυστο.

Μέσα σε αυτό το διεθνές σκηνικό, η εγχώρια αγορά κινείται με εμφανώς επιλεκτικό τρόπο και αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν τις γενικευμένες τοποθετήσεις και στρέφονται σε στοχευμένα «στοιχήματα». Η αβεβαιότητα που απορρέει από τον συνδυασμό γεωπολιτικών εξελίξεων, επίμονου πληθωρισμού και ανόδου των αμερικανικών αποδόσεων διατηρεί το risk appetite υπό πίεση, ακόμη κι αν η σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας προσφέρει μια πρόσκαιρη ανάσα.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το ενδιαφέρον παραμένει επικεντρωμένο σε επιλεγμένα blue chips και στον ενεργειακό κλάδο, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται εντός μιας κρίσιμης ζώνης ισορροπίας. Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η διατήρηση των 2.250 μονάδων κρατά ζωντανό το σενάριο της συσσώρευσης, ωστόσο η έλλειψη ισχυρού καταλύτη περιορίζει τη δυναμική για πιο αποφασιστική ανοδική κίνηση.

Ο τραπεζικός κλάδος, αν και εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό τάσης, εμφανίζει σημάδια βραχυπρόθεσμης κόπωσης, με τους επενδυτές να αξιολογούν αν οι επόμενες συνεδριάσεις θα φέρουν νέες εισροές ή ενίσχυση της κατοχύρωσης κερδών. Παράλληλα, επιμέρους μετοχές με ισχυρό story συνεχίζουν να προσελκύουν ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της αγοράς σε πιο «χειρουργικές» επιλογές.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές ενέργειας παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής, με το πετρέλαιο να σταθεροποιείται μετά το πρόσφατο έντονο ανοδικό διήμερο. Το Brent κινείται στην περιοχή των 105–106 δολαρίων ανά βαρέλι και το WTI στα 101–102 δολάρια, εξέλιξη που προσφέρει μια προσωρινή εκτόνωση των ανησυχιών. Ωστόσο, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να σκιάζουν το τοπίο, με τα Στενά του Ορμούζ και ευρύτερα τη Μέση Ανατολή να διατηρούν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.

Στο φυσικό αέριο, η εικόνα παραμένει πιο πιεστική για την Ευρώπη, με τις τιμές να διαμορφώνονται στα 46–47 ευρώ ανά MWh. Η αγορά συνεχίζει να «τιμολογεί» τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών στις παγκόσμιες ροές LNG, την ώρα που οι ευρωπαϊκές οικονομίες καλούνται να ενισχύσουν τα αποθέματά τους ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Παράλληλα, στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κινούνται ανοδικά, εντείνοντας τις πιέσεις στις αποτιμήσεις. Το αμερικανικό 10ετές διαμορφώνεται κοντά στο 4,47%, το γερμανικό στο 3,11%, το γαλλικό στο 3,75% και το ελληνικό στο 3,81%, επιβεβαιώνοντας ότι το κόστος χρήματος παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ανασταλτικά κυρίως για τους κλάδους ανάπτυξης και γενικότερα για τις επενδύσεις με αυξημένη ευαισθησία στη διάρκεια.

Στο μέτωπο των νομισμάτων, το ευρώ υποχωρεί προς την περιοχή του 1,17 έναντι του δολαρίου, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή, ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να κινηθεί πιο επιθετικά, υπό την πίεση του επίμονου πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

Με βάση τις κινήσεις στα χρηματιστήρια και στα ομόλογα προκύπτει το συμπέρασμα αγορές δεν έχουν ακόμη πειστεί ότι η συνάντηση Τραμπ–Σι σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή πορείας. Μέχρι να υπάρξουν πιο απτές ενδείξεις, η στρατηγική των επενδυτών θα παραμείνει αμυντική και επιλεκτική, με το βλέμμα σταθερά στραμμένο τόσο στις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και στα μακροοικονομικά δεδομένα που εξακολουθούν να καθορίζουν τον τόνο.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 12:18
