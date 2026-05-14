Θετικό momentum στο ΧΑ με αιχμή ενέργεια και μεσαία κεφαλαιοποίηση
10:28 - 14 Μάι 2026

Θετικό momentum στο ΧΑ με αιχμή ενέργεια και μεσαία κεφαλαιοποίηση

Reporter.gr Newsroom
H χθεσινή συσσώρευση στο ελληνικό χρηματιστήριο (ΓΔ 2267 +0,05%) πέρα των βασικών πρωταγωνιστών του FTSE (ειδικά χθες η κίνηση της METLEN +5.6% και της ΔΕΗ +2,2% έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην διακράτηση των επιπέδων) είχε και αρκετούς αφανείς νικητές από την 2η ταχύτητα του Euronext Athens.

O FTSEM κατέγραψε ένα αξιοπρεπέστατο +1,3% ανεβάζοντας την εβδομαδιαία απόδοση στο +0,78% αρκετά πάνω από την απόδοση του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE -0.66%, με κυρίαρχη εδώ την παρουσία της ACAG +14.2% μετά και την προαιρετική Δημόσια Πρόταση στα 10 ευρώ/μετοχή.

Στο συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς υπάρχει το τελευταίο διάστημα μεγάλη κινητικότητα από διαφορετικές αφετηρίες, όπως για παράδειγμα στον ΑΔΜΗΕ +3,6% μετά την ξεκάθαρη αλλαγή στάσης από την ΕΕ σχετικά με την κάλυψη (πολιτική, οικονομική, γεωγραφική) της σημαντικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου η οποία εκκινεί τις διαδικασίες για την ΑΜΚ του 1 δις τον Ιούνιο (η Holding 500 εκ.) , αλλά και στην CREDIA +2.9% η οποία οριστικοποίησε αρχικά την εξαγορά της Pantelakis Sec. και δείχνει ανοιχτή και σε νέες κινήσεις.

Για να επανέλθουμε όμως στις δύο μετοχές που πρωταγωνίστησαν θετικά την Τετάρτη (13/5) – γιατί στο αρνητικό σκέλος υπήρξαν πληθώρα τίτλων του τραπεζικού κυρίως κλάδου – να καταγράψουμε ότι η METLEN έφτασε σε κρίσιμα τεχνικά όρια (39,40) η διάσπαση των οποίων είναι πιθανό να δημιουργήσει συνθήκες short covering (αυτή την στιγμή >5,9%) επιταχύνοντας την κίνηση.

Σε ότι αφορά στην ΔΕΗ τόσο τα εξαιρετικά αποτελέσματα (ebitda 687 εκ.) όσο και οι γενικότερες πληροφορίες για πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από διεθνείς κυρίως επενδυτές για την ΑΜΚ των 4 δις (σήμερα η ΓΣ για τις απαραίτητες εγκρίσεις), δίνουν επιπλέον πόντους στην εισηγμένη που έτσι και αλλιώς φαίνεται να είναι από τις κερδισμένες στο μέγα θέμα της αναβάθμισης της αγοράς από τους διάφορους οίκους (MSCI, FTSE, STOXX).

Αντίστοιχα θετικά έκλεισε και η μεγάλη για τα δεδομένα της εταιρίας ΑΜΚ της ΤΡΑΣΤΟΡ ύψους 150 εκ. με σοβαρή μάλιστα υπερκάλυψη και τελική τιμή διάθεσης στο 1 ευρώ/μετοχή.

Μετά το κλείσιμο αναμένουμε τα αποτελέσματα τριμήνου από τα ΕΛΠΕ στα οποία οι αναλυτές προβλέπουν σημαντική αύξηση μεγεθών (λόγω τιμών πετρελαίου και υψηλών περιθωρίων διύλισης) ειδικά στα ebitda.

Σε επίπεδο ΓΔ τα ημερήσια άνω και κάτω όρια διέρχονται μεταξύ των 2256 και 2280 μονάδων με το θετικό ξεκίνημα στην Ευρώπη να δίνει την αίσθηση θετικού momentum.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

