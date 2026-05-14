Πράσινη μετάβαση με γεωπολιτικά ρίσκα: Το δύσκολο ενεργειακό παζλ της Ευρώπης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:01 - 14 Μάι 2026

Πράσινη μετάβαση με γεωπολιτικά ρίσκα: Το δύσκολο ενεργειακό παζλ της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
Το μήνυμα ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μία νέα και πιο απαιτητική φάση της ενεργειακής μετάβασης, όπου η πράσινη ανάπτυξη θα πρέπει να συνδυαστεί με την ασφάλεια εφοδιασμού και τη γεωπολιτική ανθεκτικότητα, κυριάρχησε στις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του επικεφαλής της Metlen Ευάγγελου Μυτιληναίου στο ενεργειακό συνέδριο των Financial Times.

Μητσοτάκης: Οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται όσο προσθέτουμε ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να παρουσιάσει την Ελλάδα ως παράδειγμα ενεργειακού μετασχηματισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι η χώρα έχει περάσει από την περίοδο των πολύ υψηλών χονδρικών τιμών ηλεκτρισμού σε μια νέα φάση, όπου λειτουργεί πλέον ως καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως υπογράμμισε, πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας προέρχεται ήδη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ η Ελλάδα θα μπορούσε στο μέλλον να καλύπτει ακόμη και έως το 80% των ενεργειακών της αναγκών από ΑΠΕ. Ο πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ με τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη, εκτιμώντας ότι η ενίσχυση της πράσινης παραγωγής, σε συνδυασμό με πιθανή υποχώρηση των τιμών φυσικού αερίου, μπορεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ταυτόχρονα, όμως, ξεκαθάρισε ότι η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις ανανεώσιμες πηγές. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη μεγάλων επενδύσεων σε αποθήκευση ενέργειας και διασυνδέσεις, ενώ σημείωσε ότι το φυσικό αέριο θα εξακολουθήσει να αποτελεί κρίσιμο μέρος του ενεργειακού μείγματος για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού. Στο ίδιο πλαίσιο, άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας σε βάθος χρόνου, ως σταθερής βάσης παραγωγής για την Ευρώπη.

«Προειδοποίηση» Μυτιληναίου: Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ενεργειακής ανεπάρκειας η Ευρώπη

Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος παρουσίασε μια πιο προειδοποιητική εικόνα για το ευρωπαϊκό ενεργειακό περιβάλλον, τονίζοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενους γεωπολιτικούς και ενεργειακούς κινδύνους, την ώρα που οι διεθνείς αγορές φυσικού αερίου παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες.

Ο επικεφαλής της Metlen επισήμανε ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σήμερα περίπου στο 30%, έναντι σχεδόν 50% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί κατά 40%-50%, επιβαρύνοντας τόσο τα νοικοκυριά όσο και τη βιομηχανία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κίνδυνο δημιουργίας κενού εφοδιασμού για την Ευρώπη, εφόσον η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί ή ενταθεί. Όπως σημείωσε, η Ευρώπη έχει ήδη περιορίσει σημαντικά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει πιέσεις και στις ροές LNG από το Κατάρ, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις και νέα ενεργειακή αναταραχή.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξακολουθεί να λειτουργεί με πολύ υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τους διεθνείς ανταγωνιστές της, κάτι που υπονομεύει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές ηλεκτρισμού — από σχεδόν μηδενικά επίπεδα σε ώρες υψηλής παραγωγής ΑΠΕ έως και 200 ευρώ/MWh τις βραδινές ώρες — αναδεικνύουν τα δομικά προβλήματα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη δεν εξελίσσεται γραμμικά αλλά μέσα από κύματα γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων, με την ενεργειακή ασφάλεια να αποκτά πλέον κεντρικό ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις.

Η Bank of America βλέπει αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο, αλλά προειδοποιεί για νέους κινδύνους στην Ευρώπη

Το εύθραυστο ενεργειακό τοπίο που περιέγραψαν Μητσοτάκης και Μυτιληναίος αποτυπώνεται και στις τελευταίες εκτιμήσεις της Bank of America, η οποία εμφανίζεται πιο συγκρατημένα αισιόδοξη για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου.

Η αμερικανική τράπεζα αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το ευρωπαϊκό TTF, εκτιμώντας ότι οι τιμές θα κινηθούν κατά μέσο όρο στα 55 ευρώ/MWh το 2026 και στα 35 ευρώ το 2027, καθώς οι ήπιες καιρικές συνθήκες, η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ και πυρηνικά εργοστάσια, αλλά και οι αυξημένες εξαγωγές LNG από τη Βόρεια Αμερική περιορίζουν τις πιέσεις στην αγορά.

Ωστόσο, η Bank of America επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι για την Ευρώπη παραμένουν ισχυροί. Μία νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ή προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέο άλμα στις τιμές ενέργειας και να επαναφέρουν σενάρια ενεργειακής κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Παράλληλα, η τράπεζα διατηρεί θετική στάση για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα, εκτιμώντας ότι οι τιμές των EUA μπορούν να κινηθούν προς τα 85 ευρώ ανά τόνο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην πράσινη μετάβαση και στην απανθρακοποίηση της οικονομίας της, παρά τις αυξανόμενες γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 11:02
