Πιερρακάκης: Η αξία συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ εκτοξεύτηκε από €150 εκατ. στα €2,5 δισ.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης επί του φορολογικού νομοσχεδίου την Τετάρτη (13/5), στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση του χρέους και της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, ενώ παράλληλα έκανε ειδική μνεία για την άνοδο της αξίας της συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ, παρά τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του.

Κατά την πρωτολογία του ο Υπουργός τόνισε πως το υπό συζήτηση νομοσχέδιο είναι πολυθεματικό και αντανακλά την πολιτική επιλογή να οικοδομηθεί ένα κράτος πιο σύγχρονο, αξιόπιστο, αποτελεσματικό, με περισσότερη διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας, πολιτών και επιχειρήσεων.

Καθώς ήρθε σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, σχετικά με τη ΔΕΗ και την τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών όπου διατηρεί άμεση ή έμμεση συμμετοχή, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως σήμερα, οπότε το δημόσιο κατέχει το 34% της ΔΕΗ, η συμμετοχή του αποτιμάται στα 2,5 δισ. ευρώ, σε αντίθεση με το 2019 που η αποτίμηση άγγιζε μόλις τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό συμμετοχής ανερχόταν στο 51%.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Πιερρακάκης:

Κύριε Ανδρουλάκη, κάποιες οφειλόμενες απαντήσεις σε κάποια από τα ζητήματα τα οποία θέσατε, σταχυολογώντας στο πλαίσιο του διαθέσιμου χρόνου. Ποια Ελλάδα θα παραδώσουμε. Να πω καταρχήν, ότι με πάρα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια θα παραδώσουμε μία χώρα, η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Γιατί ξεκίνησε και εκτοξεύτηκε μετά τον COVID-19 κοντά στο 210% και τώρα είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε στο 136%. Πολύ σύντομα, πολύ πιο κάτω.

Και θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει τον λογαριασμό στους επόμενους, ενώ θα έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό από τα 650 € το ‘19 στα 920 €, 41% πάνω από τον πληθωρισμό, με τις καθαρές κατά κεφαλήν αμοιβές να έχουν αυξηθεί κατά 26%, με αύξηση των ονομαστικών μισθών. Και βέβαια, με τις επενδύσεις και τις εξαγωγές να έχουν επίσης αυξηθεί που ήταν, αν θέλετε, και το παραγωγικό μοντέλο το οποίο είχε αποτύχει πριν και παραλάβαμε εμείς. Οι επενδύσεις ήταν στο 11% όταν παραλάβαμε το 2019. Τώρα θα φτάσουν στο 17-18% οι εξαγωγές από το ‘20 προ-κρίσης στο 42% τώρα.

Και βέβαια, κεφαλαιώδες επίτευγμα, η ανεργία είναι έτοιμη να υποχωρήσει στο ιστορικό χαμηλό της. Να πω και κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών: αυξήθηκε κατά 14,3% την περίοδο 2019-2024, υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που ήταν 6,6%, ειδικά για την Ευρωζώνη, 5,5% – είναι η έκτη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πιο καλός δείκτης της πραγματικής σύγκλισης. Δηλαδή, το μεγάλο ερώτημα, αυτή της γενιάς, εγώ θα πω, ανεξαρτήτως κόμματος: Συγκλίνουμε ή όχι με την Ευρώπη;

Λοιπόν, κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα πραγματική. Ήταν στο 78%, το ’19, και τώρα είναι στο 81%. Έχουμε βήματα ακόμα να διανύσουμε. Είναι μεγάλη δουλειά και μεγάλη προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε κάποτε να φτάσουμε εκεί όπου μας αξίζει. Και βέβαια…απόλυτη φτώχεια: το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας, με σταθερό το κατώφλι του ‘19, έχει μειωθεί από το 17,9% σε 11,3%, δηλαδή, 6,5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.

Να προσθέσω, επειδή αναφερθήκατε στα μέτρα και αναφερθήκατε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο προηγούμενο Eurogroup – με την ιδιότητά μου ως προέδρου του Eurogroup- έφερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κάνει μια αξιολόγηση των μέτρων, που κάνει κάθε χώρα και να μας πει, τι κάνουμε σωστά και τι κάνουμε λάθος;

Μας καλεί, λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να το επικαλείστε à la carte, και τι μας λένε; Κάντε στοχευμένα μέτρα. Εσείς, αναφέρεστε σε φόρους. Είναι η ανάποδη συνταγή από αυτό που προτείνει η Κομισιόν και οι διεθνείς οργανισμοί. Τι λένε; Τρεις ορολογίες. Μέτρα τα οποία είναι προσαρμοσμένα, προσωρινά στοχευμένα στους πιο ευάλωτους. Δηλαδή, τι λένε; Κάντε πολύ στοχευμένα πράγματα και σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Αυτή η περίπτωση που η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ένα μη στοχευμένο μέτρο, που είναι το diesel, δεν αφορά φόρο, αφορά επιδότηση. Αφορά την επιδότηση με 20 cents στην αντλία. Αυτό, λοιπόν, έρχεται και αξιολογείται θετικά από τους οργανισμούς τους οποίους επικαλείστε.

Και μου έκανε πολύ εντύπωση, επειδή αναφέρατε την Κύπρο και τον Πρόεδρο τον κ. Χριστοδουλίδη, αμέσως μετά μας ασκήσατε πολιτική για τα μερίσματα η οποία είναι ακριβώς ίδια με την πολιτική της Κύπρου. Αυτό κι αν είναι à la carte. Ποιος είναι ο φόρος μερίσματος στην Κύπρο; Aκριβώς, ο ίδιος στο 5% και για τους non- dome στο 0% στην δικιά τους περίπτωση. Παίρνετε δηλαδή ό,τι θέλετε, από όπου θέλετε, αλλά αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι συστηματικό και οργανωμένο.

Τράπεζες

Και θέλω να έρθω και λίγο στις τράπεζες. Γιατί, ο πυρήνας της κριτικής που έχουμε λάβει από εσάς, ως κυβέρνηση, είναι αυτός, λέτε «κάντε μία έκτακτη φορολόγηση». Να πω ότι η διάσταση του εκτάκτου σε όλους αυτούς τους θεσμούς δεν δρα καλά για την αξιοπιστία της χώρας. Πρέπει να κάνει κανείς συστηματικά πράγματα. Αλλά, πάμε να δούμε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2025.

Τα λειτουργικά έσοδα των τραπεζών αυξήθηκαν 0,5%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 15%. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7,2%, ενώ τα καθαρά λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν κατά 247 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, για να το πω απλά: η αύξηση των τελικών κερδών των τραπεζών δεν προήλθε κυρίως από ενίσχυση της βασικής λειτουργικής τους κερδοφορίας. Η βασική αιτία ήταν η σημαντική μείωση των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο κατά περίπου 438 εκατομμύρια ευρώ και των ζημιών απομείωσης κατά 158 εκατομμύρια ευρώ επίσης. Άρα, γιατί όλα αυτά είναι πολύπλοκα θέματα.

Με απλά λόγια. Οι τράπεζες πλέον χρειάζονται μικρότερες προβλέψεις, επειδή η οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Οι επισφάλειες περιορίζονται και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά εξυπηρετούν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους. Πάει να πει αυτό ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε; Όχι. Δεν έχουμε παρέμβει; Δεν έχουμε κάνει παρέμβαση στα ATM και στο κόστος το οποίο έπαιρναν σε κάθε ανάληψη; Δεν έχουμε κάνει παρέμβαση, ως κυβέρνηση, στις γενικότερες τραπεζικές χρεώσεις; Δεν κάναμε παρέμβαση για τον ελβετικό φράγκο;

Ό,τι χρειάζεται να κάνουμε, το κάνουμε, αλλά το κάνουμε με αξιοπιστία και χωρίς να στοχοποιούμε περιττά τους θεσμούς της ελληνικής οικονομίας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι, όταν το γήπεδο κινείται, ειδικά σε εποχές παγκόσμιας αστάθειας, κάνουμε πιο πολύ κακό παρά καλό. Είναι περισσότερος λαϊκισμός, παρά πραγματική κοινωνική υποστήριξη.

Και, επιτρέψτε μου να πω, το κριτήριο στις τράπεζες είναι αν χρηματοδοτούν περισσότερο εν τέλει την πραγματική οικονομία, τα ελληνικά νοικοκυριά και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και το κάνουν ολοένα και παραπάνω. Το 2019, ο ρυθμός χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητικός-περίπου -0,4%. Το 2025 κινείται στο 10%. Στα επιχειρηματικά δάνεια είναι 15% και επιστρέφει και η στεγαστική πίστη. Δεν θα ισχυριστώ ποτέ, ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα κι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θα ισχυριστώ όμως με πάθος, ότι ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα «να» και όχι τα «θα» και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.

Αν αθροίσω τις προτάσεις που κάνετε, γιατί αναφέρατε το ΦΠΑ, οι προτάσεις σας κοστίζουν κάποια δισεκατομμύρια παραπάνω από τον διαθέσιμο χώρο. Προτείνετε την τιμαριθμοποίηση. Οι προτάσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και αυτό το οποίο κάναμε ως πακέτο και ως φοροαπαλλαγή είναι πολλαπλάσιο της πρότασής σας. Είναι η μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Πολύ μεγαλύτερο δηλαδή από το να κάναμε μία απλή τιμαριθμοποίηση. Και το κάναμε στοχευμένα στα νέα παιδιά και στις οικογένειες.

Άρα, και κλείνω με αυτό, τελευταία φράση για την ΔΕΗ, στον διαθέσιμο χρόνο, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που κάναμε και που κάνουμε τώρα, επειδή αναφέρατε τη μείωση του ποσοστού, δείτε που έχει οδηγήσει: η περιουσία του Δημοσίου, όταν είχαμε το 51% της ΔΕΗ το 2019, άξιζε 150 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, ξέρετε πόσο κάνει το 34% που έχουμε; 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μείωση του ΦΠΑ

Σε άλλο σημείο, ο υπουργός είπε: «Επειδή αναφερθήκατε στο Eurogroup, εικάζω ότι όταν οι συνάδελφοί μου με εξέλεγαν, ανάμεσά τους και πάρα πολλοί ομόσταυλοί σας από το Σοσιαλιστικό κόμμα της Ευρώπης, ο Γερμανός Αντικαγκελάριος, Πρόεδρος του SPD, προφανώς δεν ήταν προσωπική η διάσταση της ψήφου μονάχα, αλλά μία ευρύτερη αναγνώριση, έτσι ειπώθηκε, του τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και το ποια ήταν η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Αυτό δηλαδή το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς αλλά δεν αναγνωρίζεται από εσάς με το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείτε ακριβώς μέσα σε αυτή την αίθουσα. Και σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ, διαβάζω τι λέει ο κ. Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει πιο επιθετικός απέναντι στη κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση, και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.

Η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι ποιος θα είναι πιο χρήσιμος από όλους εμάς. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό 41% όλα αυτά τα χρόνια.

Ταυτόχρονα, επειδή με ρωτάτε για τον ΦΠΑ, τα διλήμματα στην πολιτική είναι απλά, είναι συγκεκριμένα: Είμαι Υπουργός Οικονομικών έρχεται ο κ. Πετραλιάς, ο υφυπουργός από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει «ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι 1,76 δισ. ευρώ πέρυσι, όχι 1,77». «Στο 1,77» – λέει – «παίρνουμε μέτρα» όταν ενημερώνει και εμένα και τον Πρωθυπουργό.

Συγκεκριμένα, αύξηση φόρων: 1,76 έχουμε και εμείς τι διαλέξαμε; Άμεσους φόρους απευθείας στον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή και όχι να διαμεσολαβηθεί μέσω του ΦΠΑ. Γιατί; Γιατί έχουμε τη μελέτη της ΤτΕ, μιλήστε με τον κ. Στουρνάρα, έχει κάνει μια μελέτη. Τι λέει αυτή η μελέτη; Ότι όταν κάνεις μείωση του ΦΠΑ το 19% θα περάσει στην τιμή.

Έχουμε κάνει κι εμείς μείωση ΦΠΑ, το έχουμε κάνει στους 83 φόρους που έχουμε μειώσει και τις εισφορές όλα αυτά τα χρόνια αλλά όταν έχεις ένα δίλημμα, εσείς τι θα κάνατε; Εάν σας έλεγαν ότι έχετε ένα συγκεκριμένο ποσό μπροστά σας. Μη μου πείτε πρόσθεση και τόσο και τόσο. Τόσο είναι το ποσό εκτός εάν φορολογήστε.

Έχεις 1,76 δισ. ευρώ τι το κάνεις; Απευθείας στον κόσμο ή διαμεσολαβούμενο. Διαλέξαμε το πρώτο. Κάναμε καλά γιατί έφτασε απευθείας σε όλους εκείνους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, είδατε στα νησιά εκεί που κρίναμε ότι αυτό μπορούσε να γίνει στοχευμένα, εντάχθηκε. Σε άλλες περιπτώσεις επίσης εντάσσεται, αλλά με στοχευμένο και με συστηματικό τρόπο γιατί αυτή είναι η πολιτική επί του πραγματικού. Αυτό το οποίο οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία και στην καταστροφή τις προηγούμενες δεκαετίες ποιο ήταν; Να λέμε ότι «δεν έχουμε 1,76, 2,76, 3,76…16…». Όχι. Μονάχα έτσι μπορούν όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να δουν την καθημερινότητά τους να γίνεται καλύτερη να μπορέσουν να το πραγματώσουν στην πράξη.

Αυτή είναι η ευθύνη η δική μας, για αυτό εμείς έχουμε λάβει την εντολή αυτή και αυτή την εντολή θα υπηρετήσουμε».