ΧΑ: Οι 2250 μονάδες να συνεχίζουν να αποτελούν την κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ

Άνοδο κατά 0,05% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2267,45 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 256,2 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα με το πρόσημο του ΓΔ να εναλλάσσεται πάνω από 10 φορές στη διάρκειας, χωρίς ωστόσο να πετυχαίνει να κρατήσει κάποια μεγαλύτερα κέρδη στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων παρέμειναν στο 3,815% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,95%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-2,53%) να υποαποδίδει αλλά την Alpha (+0,03%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+2,18%), ο ΑΔΜΗΕ (+3,56%), η Helleniq Energy (+4,25%), η Optima (+2,01%), o Aktor (+0,55%), η Allwyn (+1,70%), η Cenergy (+0,87%), η Metlen (+5,61%, 3η συνεχόμενη, στα €40,12 όπου ΜΚΟ 200 ημερών η εγγύτερη αντίσταση) αλλά και η Credia (+2,93%), o ΟΛΠ (+1,59%), η YKNOT (+7,69%) και η Austrian Card (+14,17% λόγω της δημόσιας πρότασης από την Ιαπωνική Dai Nippon Printing Co. στα €10).

Στο αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,59% που περιλήφθηκε στο δείκτης MSI Standard Greece), το ΔΑΑ (-0,89%), η ΜΟΗ (-3,30%), ο Ελλάκτωρ (-1,10%), ο Τιτάν (-1,84%) και η Κύπρου (-0,21%).

Απολογιστικά, 69 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 44 εκείνων που υποχώρησαν. Ο Γ.Δ. ολοκλήρωσε το επιτόπιο τροχάδην χωρίς σχεδόν καμία μεταβολή, με τις 2250 μονάδες να συνεχίζουν να αποτελούν την κοντινότερη αντίσταση, ενώ απαιτείται λευκός καπνός για τη Μ. Ανατολή για την επάνοδο σε κινήσεις ανοδικού προσανατολισμού. Η Helleniq Energy ανακοινώνει σήμερα τα μεγέθη της για το 1ο τρίμηνο.

Επιχειρηματικά νέα

Δημόσια Πρόταση στην Austriacard στα €10/μετοχή. Η Dai Nippon Printing Co., Ltd. DNP προχωρά σε προαιρετική δημόσια πρόταση με αντάλλαγμα μετρητά. Η DNP είναι ένας παγκόσμιος όμιλος τεχνολογίας και παραγωγής με έδρα το Τόκιο, ιδρυθείς το 1876, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Τόκιο. Ο Νικόλαος Λύκος έχει αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να την αποδεχθεί για το 74,6% που ελέγχει.

ΔΕΗ: η JP Morgan διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης και τιμή-στόχο στα €21, θεωρώντας ότι το πρώτο τρίμηνο ενίσχυσε περαιτέρω την επενδυτική εικόνα της εταιρείας.

Eurobank: παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2026, σύμφωνα με την Jefferies, η οποία αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα €5,10 από €5,00 και διατηρεί τη σύσταση αγορά με περιθώριο ανόδου στο 29%. Στο θετικό σενάριο η αποτίμηση φτάνει έως τα €6,90, δηλαδή 74% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Credia Bank: Τιμή-στόχος το €1,55 από την Euroxx. Θετικές προοπτικές ανάπτυξης βλέπουν οι αναλυτές, μετά την εξαγορά της HSBC Malta. Προβλέπουν CAGR καθαρών κερδών 27% έως το 2030 και σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας.

Υπερκάλυψη 1,5 φορές στην αύξηση κεφαλαίου της Trastor. Έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό για την προσφορά μετοχών από την ΑΕΕΑΠ. Η τιμή διάθεσης των τίτλων κλειδώνει στο €1/μετχ.

Trade Estates: Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν σε 13,3 εκ. +8,8%. Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε 4,9 εκ.,+19,0%. Στα €2,87 το NAV στις 31/3/2026 (με discount 30,3%).