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Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α&#039; εξαμήνου
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18:07 - 30 Ιουν 2026

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

Reporter.gr Newsroom
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Διαδικαστικού χαρακτήρα η τελευταία συνεδρίαση του 1ου εξαμήνου του 2026 με τον ΓΔ να επιχειρεί υπέρβαση των 2480 μονάδων με την τελική κατάληξη στις 2459 -0,31% με τον τζίρο να παραμένει χαμηλά στα 293 εκ.  

AKTR +2.8%, ΔΑΑ +2.1%, ALWN +0.6% στις μετοχές του FTSE που κινήθηκαν ανοδικά, με τις τράπεζες να έχουν μεικτή εικόνα (ΔΤΡ -0,15%) με τις ΠΕΙΡ +1.1%, ΕΥΡΩΒ +0,2% και τις BOCHGR -1.9%, ETE -0.8% AΛΦΑ -0.3%.

Υποχώρηση και σε ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3,4% ΜΟΗ -2,6%, ΕΛΧΑ -1,9%, ΒΙΟ -1,2%, ΕΕΕ -0,7% και σε μετοχές πάντως που ήδη έχουν υπεραποδόσει μέσα στον μήνα.

Χαμηλότερα επίπεδα στην πλειονότητα των μετοχών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης με τον ΑΔΜΗΕ -1,5%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,1%, ΛΑΒΙ -1,8%, ΑΛΜΥ -2,4%, ΙΝΤΕΚ -1,8%, ενώ για άλλη μια συνεδρίαση ανοδικά ξεχώρισε ο ΟΛΠ +5,3%, θετικό κλείσιμο και για τον ΦΡΛΚ +1,5%, ΠΕΤΡΟ +1%.

Αλλά και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση είχαμε αρκετά διαφοροποιημένη εικόνα μεταξύ των μετοχών που διαπραγματεύθηκαν, με την REALCONS +2%, ΙΝΛΙΦ +1.1%, ΠΑΠ +2%, ΜΠΡΙΚ +1,6% στις μετοχές με άνοδο και από την άλλη πλευρά τις ΦΑΙΣ -1.2%, ΥΚΝΟΤ -2.5%, ΔΟΜΙΚ -2.6%, ΛΟΥΛΗ -2.2% σε πτώση.

Συνολικά ο Ιούνιος προσέφερε νέα υψηλά 17 ετών (2507 μονάδες) για τον ΓΔ με την απόδοση από την αρχή του έτους να φτάνει στο +16%, ενώ εντύπωση έκανε η μηνιαία υποαπόδοση του τραπεζικού δείκτη έναντι των υπολοίπων (ενδεικτικά σε μηνιαία βάση ΔΤΡ +1,2%, ΓΔ +3,7%, FTSE +3,5%), σε ένα μήνα που είχαμε και σημαντικές χρηματικές διανομές από σειρά εισηγμένων.

Συνολικά, ο μήνας ολοκληρώθηκε με κέρδη της τάξης του 3,67% για τον ΓΔ, ενώ σε επίπεδο β’ τριμήνου καταγράφηκε άνοδος 19,11%.

Στα πλέον σημαντικά στοιχεία του μήνα που πέρασε οι εξαιρετικά επιτυχημένες ΑΜΚ από ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, με τα συνολικά κεφάλαια να φτάνουν τα 5 δις, με πολλαπλάσια μάλιστα ζήτηση (τα συνολικά κεφάλαια που ζητήθηκαν στις δύο ΑΜΚ ξεπέρασαν τα 22 δις), κάτι που φαίνεται και από τον σχεδιασμό εισηγμένων όπως η ΕΛΧΑ και ο AKTR που έχουν ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες για αντίστοιχες κινήσεις (250+650 εκ.).

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και το placement της ΒΙΟ για την CENER ύψους 150 εκ. αλλά και την ΔΠ της ΙΝΤΕΚ για την εισαγωγή στο ΕΑ της Αττικά Πολυκαταστήματα ύψους 58 εκ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο δε και για άλλες σημαντικές εισηγμένες του ευρύτερου κλάδου των υποδομών που σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο κεφαλαιακής ενίσχυσης με τις όποιες αποφάσεις να ανακοινώνονται εντός Ιουλίου.

Ο τίτλος της μετοχής του μήνα θα πρέπει να μοιραστεί μεταξύ του AKTR με απόδοση +33% και της ΕΕΕ με χαμηλότερη μεν απόδοση +17% αλλά ταυτόχρονα με βάση και την συμμετοχή της στον ΓΔ να είναι υπεύθυνη για το 50% της ανόδου (συμμετέχει δηλαδή κατά +1,8% στο συνολικό +3,7% που κατέγραψε ο ΓΔ μέσα στον Ιούνιο).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2026 - 18:17
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