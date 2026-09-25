FLEXOPACK: Άνοδος 14,8% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 86,570 εκατ. ευρώ, έναντι 82,435 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 5,02% και ο εταιρικός σε 56,346 εκατ. ευρώ, έναντι 63,260 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση 10,93%.
β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 11,343 εκατ. ευρώ, έναντι 13,097 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,39% και σε εταιρικό επίπεδο σε 5,187 εκατ. ευρώ έναντι 9,059 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,74%.
γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 8,393 εκατ. ευρώ, έναντι 6,359 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 31,99% και για την Εταιρεία σε 3,265 εκατ. ευρώ έναντι 3,564 εκατ. Ευρώ μειωμένα κατά 8,37%.
δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 5,899 εκατ. ευρώ, έναντι 5,141 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,76% και για την Εταιρεία σε 2,372 εκατ. ευρώ, έναντι 2,642 εκατ. Ευρώ μειωμένα κατά 10,21%.