FLEXOPACK: Άνοδος 14,8% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου της στην διάρκεια του Α’ Εξαμήνου της χρήσης 2026, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (Α’ Εξάμηνο 2025) έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 86,570 εκατ. ευρώ, έναντι 82,435 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 5,02% και ο εταιρικός σε 56,346 εκατ. ευρώ, έναντι 63,260 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση 10,93%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 11,343 εκατ. ευρώ, έναντι 13,097 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,39% και σε εταιρικό επίπεδο σε 5,187 εκατ. ευρώ έναντι 9,059 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,74%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 8,393 εκατ. ευρώ, έναντι 6,359 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 31,99% και για την Εταιρεία σε 3,265 εκατ. ευρώ έναντι 3,564 εκατ. Ευρώ μειωμένα κατά 8,37%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 5,899 εκατ. ευρώ, έναντι 5,141 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,76% και για την Εταιρεία σε 2,372 εκατ. ευρώ, έναντι 2,642 εκατ. Ευρώ μειωμένα κατά 10,21%.