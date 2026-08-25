Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17ετίας με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες – Ο ΓΔ στις 2.653 μονάδες

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Με καθαρά αγοραστική διάθεση η σημερινή συνεδρίαση στο EA με τον τραπεζικό κλάδο να δέχεται το μεγαλύτερο μέρος των εντολών και τον ΓΔ να καταγράφει νέα υψηλά 17 ετών.

Το κλείσιμο τελικά στις 2653 μονάδες +0,81% με τον τζίρο υψηλότερο από τον χθεσινό στα 265 εκ. αλλά ακόμα σε καλοκαιρινό mood.

Οι καλύτερες αποδόσεις σε CENER +5.2%, CREDIA +3.3%, OPTIMA +2.6%, και ΔΕΗ +2.7%, υψηλές πτήσεις και στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές με ΑΛΦΑ +1,4%, ΕΤΕ +1,1%, αλλά και σε ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,6%, αντίδραση από AKTR +2.2%, ALLWYN +2.7%.

Πιέσεις στα διυλιστήρια με την ΜΟΗ -1.1% - αλλά μακριά από τα χαμηλά ημέρας - και τα ΕΛΠΕ -2.8% στα οποία εκτός του αναμενόμενου profit taking ξεκίνησε και στην Ευρώπη νέα συζήτηση για πιθανή φορολόγηση των υπερκερδών (στα πρότυπα του 2024) που έχουν προκύψει από την κρίση στην ΜΑ. Υποχώρηση και στην ΜΠΕΛΑ -1.1% .

Σε ηπιότερους ρυθμούς η συνεδρίαση στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΛΑΒΙ +5.5% και τον ΑΔΜΗΕ +0.9% να ξεχωρίζουν ανοδικά και τις ΠΡΟΦ -1,3%, ADPS -1% καθοδικά.

Χωρίς σημαντικές μεταβολές η χαμηλή κεφαλαιοποίηση με πιέσεις σε ΠΑΠ -1.1%, ΤΡΑΣΤΟΡ -1,2%, ΑΕΜ -0,8%.

Οριακά κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές με τον DAX +0.7%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης