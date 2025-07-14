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Νέο ρεκόρ για το Bitcoin – Ξεπέρασε και τα $123.000
Νομίσματα
14:51 - 14 Ιουλ 2025

Νέο ρεκόρ για το Bitcoin – Ξεπέρασε και τα $123.000

Reporter.gr Newsroom
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Το φράγμα των 123.000 δολαρίων έσπασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το Bitcoin τη Δευτέρα 14 Ιουλίου – μία υπέρβαση που σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο για τον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον ενόψει και των κρίσιμων εξελίξεων στις ΗΠΑ που ενδέχεται να ευνοήσουν περαιτέρω τη βιομηχανία αυτήν την εβδομάδα.  

Νωρίτερα σήμερα (14/7), λοιπόν, η τιμή του Bitcoin ξεπέρασε τα 123.000 δολάρια, αγγίζοντας τα 123.205,09 δολάρια, ενώ την ίδια στιγμή το Ethereum έσπασε το όριο των 3.000 δολαρίων. Αξιοσημείωτο είναι, μάλιστα, ότι πριν από αυτήν την αλματώδη άνοδο, η πορεία των κρυπτονομισμάτων χαρακτηριζόταν από έντονη μεταβλητότητα και σκαμπανεβάσματα, ενώ από την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ κι έπειτα το Bitcoin είχε «κολλήσει» πέριξ των 100.000 δολαρίων για αρκετούς μήνες και δεν παρουσίαζε σημαντικά σημάδια μεγάλης ανόδου.

Στις ΗΠΑ, οι πολιτικές εξελίξεις που θα έρθουν εντός της ημέρας έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται σήμερα να συζητηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων μία σειρά από νομοσχέδια που θα παράσχουν στον κλάδο της κρυπτογράφησης το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, για το οποίο οι επενδυτές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον εδώ και καιρό.

Στο πλαίσιο της λεγόμενης «Crypto Week», το Κογκρέσο αναμένεται να ψηφίσει τρία σημαντικά νομοσχέδια: το Genius Act (που εισάγει ομοσπονδιακούς κανόνες για τα stablecoins), το Clarity Act και το Anti-CBDC Surveillance State Act, που στοχεύει στον περιορισμό της κρατικής επιτήρησης μέσω ψηφιακών νομισμάτων.

Τα αιτήματα αυτά βρίσκουν απήχηση στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος αυτοαποκαλείται ως «κρυπτο-πρόεδρος» και έχει καλέσει τους νομοθέτες να θέσουν κανόνες υπέρ της κρυπτογράφησης.

Παράλληλα, ενισχυμένες εμφανίστηκαν και οι τιμές των ETF κρυπτονομισμάτων στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

«Ήταν μια πολύ, πολύ, ισχυρή κίνηση τις τελευταίες έξι ή επτά ημέρες και είναι δύσκολο να δούμε πού σταματά τώρα. Φαίνεται ότι μπορεί εύκολα να ρίξει μια ματιά στο επίπεδο των 125.000 δολαρίων», δήλωσε ο αναλυτής αγοράς της IG Tony Sycamore.

Μέχρι στιγμής, σε ετήσια βάση, το Bitcoin έχει σημειώσει άνοδο της τάξης του 29%, συμπαρασύροντας και τα υπόλοιπα στοιχεία της αγοράς κρυπτογράφησης, που ακολουθούν στο ανοδικό ράλι, ακόμη και παρά την αναταραχή που δημιουργεί η εμπορική πολιτική του προέδρου Τραμπ.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει διογκωθεί σε περίπου 3,81 τρισ. δολάρια (σύμφωνα με την CoinMarketCap).

«Αυτό που βρίσκουμε ενδιαφέρον και παρακολουθούμε στενά είναι τα σημάδια ότι το bitcoin θεωρείται πλέον ως μακροπρόθεσμο αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο, όχι μόνο από μικροεπενδυτές και ιδρύματα, αλλά ακόμη και από ορισμένες κεντρικές τράπεζες», δήλωσε η Gracie Lin, CEO της OKX στη Σιγκαπούρη.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Δευτέρας (14/7), το Bitcoin έχει πέσει από τα 123.000 δολάρια που κατάφερε να κατακτήσει νωρίτερα και «παίζει» στα 121.489,53 δολάρια, διατηρώντας, ωστόσο, τα ημερήσια κέρδη του κοντά στο 3%.

Στο πλαίσιο αυτό, η κεφαλαιοποίηση του κορυφαίου κρυπτονομίσματος αγγίζει τα 2,41 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του βρίσκεται κοντά στο 62,5% (σύμφωνα με την Coin Geko).

Την ίδια στιγμή, το δεύτερο δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα, το Ethereum, κυμαίνεται στα 3.065,23 δολάρια, με κέρδη κοντά στο 3,40%, πράγμα που φέρνει την κεφαλαιοποίησή του στα 369,07 δισ. δολάρια.

Στα μικρότερα κρύπτονομίσματα τα κέρδη είναι, επίσης, σημαντικά. Ενδεικτικά: το XRP σημειώνει άνοδο της τάξης του 6,83% στα 2,98 δολάρια, το Solana κερδίζει 2,97% στα 166,86 δολάρια, το Dogecoin ενισχύεται κατά 3,52% στο 0,2059 δολάριο και το Cardano σημειώνει κέρδη της τάξης του 2,55% στο 0,7472 δολάριο.

Παράλληλα, το Shiba Inu βρίσκεται στο +2,97% και το 0,00001371 δολάριο, το Litecoin κερδίζει 2,60% στα 97,31 δολάρια και το Monero (XMR) σημειώνει κέρδη 3,54% στα 348,19 δολάρια, ενώ το Polkadot αγγίζει τα 4,10 δολάρια ενισχυόμενο κατά 3,37%.

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