ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός του «αποτύχαμε» και του «συγκαλύπτουμε»

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει με σκληρό τρόπο την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σε αυτήν την κυβέρνηση, κανείς δεν ντρέπεται, κανείς δεν κοκκινίζει», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνει:

«Σήμερα έπεσαν οριστικά οι μάσκες και άρχισε να ξεδιπλώνεται το οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών της κυβέρνησης και των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Μαρινάκης προανήγγειλε την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, χωρίς να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν από τη δικογραφία, που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατεπειγόντως και με ρητή αναφορά στην ενδεχόμενη παραγραφή των ποινικών αδικημάτων.

Ως δικαστής εξέδωσε μονολεκτικά και χωρίς αιτιολογία αθωωτική απόφαση.

Παράλληλα, χωρίς αιδώ, αναγγέλλει εξεταστική - πλυντήριο «ώστε να αναζητηθούν όλες οι παθογένειες» από την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ το 1998. Υποτιμούν τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Ανερυθρίαστα του λένε πως, όποιο στοιχείο και να έρθει στη δημοσιότητα, εκείνοι έχουν αποφασίσει να υπάρξει ομερτά και να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες με το αφήγημα της διαχρονικής πληγής.

Προσβάλλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πετώντας στον κάλαθο των αχρηστών το πόρισμα της και δεν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη.

Αν πράγματι γνώριζαν το πρόβλημα, όπως έχουν ομολογήσει και είχαν διαγνώσει τις χρόνιες παθογένειες, γιατί έκαναν πλάτες στο πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν στήσει οι κομματικοί φίλοι και κουμπάροι τους;

Οι παράνομες πράξεις που λάμβαναν χώρα συστηματικά επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι χρόνιες παθογένειες; Οι «φραπέδες» και οι «χασάπηδες» σε ποιόν πολιτικό χώρο ανήκουν;

Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός του «αποτύχαμε», αλλά και «του αδιαλείπτως συγκαλύπτουμε».