Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό στα 122.000 δολάρια - Πού οφείλεται η άνοδος

Υπενθυμίζεται ότι το BTC είχε πέσει κάτω από τα 100.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν και παρόλο που γρήγορα αναπήδησε σε εξαψήφιο επίπεδο τιμών, παρέμεινε σε ένα στενό εύρος τιμών μεταξύ 105.000 και 110.000 δολαρίων.
Αυτά τα όρια κατάφεραν να περιορίσουν το περιουσιακό στοιχείο για μερικές εβδομάδες, παρά τις μερικές προσπάθειες διάσπασης. Ωστόσο, όλα αυτά άλλαξαν στα μέσα της τρέχουσας εργάσιμης εβδομάδας, όταν το πρωτογενές κρυπτονόμισμα ξεκίνησε μια μαζική άνοδο που έσπασε το ανώτερο όριο την Τετάρτη (9/7) και γρήγορα εκτοξεύτηκε σε μια νέα κορυφή στα 112.000 δολάρια.
Αν και υποχώρησε ελαφρώς τις επόμενες ώρες, η πορεία του μόλις είχε αρχίσει. Το βράδυ της Πέμπτης, το bitcoin έφτασε στα 113.000 δολάρια και αργότερα στα 116.000 δολάρια. Τα κέρδη συνεχίστηκαν την Παρασκευή, καθώς το κρυπτονόμισμα σημείωσε θεαματικό ράλι, αγγίζοντας τα 119.000 δολάρια για να καταγράψει το σημερινό ιστορικό υψηλό του.
Σε εβδομαδιαία βάση η άνοδος ξεπέρασε το 8% και η χρηματιστηριακή του αξία εκτοξεύθηκε στα 2,340 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Το ράλι της περασμένης εβδομάδας φαίνεται πως έχει και συνέχεια, καθώς το πρωί της Δευτέρας (14/7) το bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του τα 122.000 δολάρια.
Πού οφείλεται η άνοδος
Η εκρηκτική άνοδος του bitcoin εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον όπου η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παραμένει ισχυρή, παρά την αβεβαιότητα που προκαλούν γεωπολιτικές εντάσεις και οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων εμπορικών δασμών.
Ένας από τους βασικούς καταλύτες αυτής της ανόδου είναι η αυξανόμενη ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές. Σε αντίθεση με προηγούμενα ράλι που στηρίχθηκαν κυρίως στη μαζική είσοδο λιανικών επενδυτών, η τρέχουσα δυναμική του bitcoin υποστηρίζεται από μεγάλα κεφάλαια, όπως επενδυτικά ταμεία, ασφαλιστικά ιδρύματα και άλλους θεσμικούς παίκτες. Αυτό το στοιχείο ενισχύει την αντίληψη ότι το bitcoin παύει να αποτελεί απλώς ένα κερδοσκοπικό εργαλείο και εξελίσσεται σε καθιερωμένο επενδυτικό προϊόν με ρόλο στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.
Ένας ακόμη παράγοντας που ενισχύει τη θετική εικόνα για την αγορά των κρυπτονομισμάτων είναι η αυξανόμενη αισιοδοξία για νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επενδυτές φαίνεται να εκτιμούν ότι επίκειται ένα πιο σταθερό και ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει τους κινδύνους και να ενισχύσει τη διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλαγών. Τυχόν αποδοχή και θεσμοθέτηση των κρυπτονομισμάτων από τις αμερικανικές αρχές θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής για την περαιτέρω διείσδυσή τους στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.
Σε μια περίοδο όπου το παγκόσμιο εμπόριο απειλείται από προστατευτικές πολιτικές και όπου η νομισματική σταθερότητα αμφισβητείται σε αρκετές περιοχές του κόσμου, το bitcoin φαίνεται να λειτουργεί ως εναλλακτική λύση, ως αποθεματικό αξίας και ενδεχομένως ως ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές. Η ιστορική άνοδος που καταγράφεται αυτές τις ημέρες δεν είναι απλώς τεχνικής φύσης, αλλά ενσωματώνει τις ευρύτερες προσδοκίες της αγοράς για το μέλλον των ψηφιακών νομισμάτων στην παγκόσμια οικονομία.