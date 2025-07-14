Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό στα 122.000 δολάρια - Πού οφείλεται η άνοδος

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει τις τελευταίες ημέρες το bitcoin, που ξεπέρασε ακόμα και τις 122.000 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι το BTC είχε πέσει κάτω από τα 100.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν και παρόλο που γρήγορα αναπήδησε σε εξαψήφιο επίπεδο τιμών, παρέμεινε σε ένα στενό εύρος τιμών μεταξύ 105.000 και 110.000 δολαρίων.

Αυτά τα όρια κατάφεραν να περιορίσουν το περιουσιακό στοιχείο για μερικές εβδομάδες, παρά τις μερικές προσπάθειες διάσπασης. Ωστόσο, όλα αυτά άλλαξαν στα μέσα της τρέχουσας εργάσιμης εβδομάδας, όταν το πρωτογενές κρυπτονόμισμα ξεκίνησε μια μαζική άνοδο που έσπασε το ανώτερο όριο την Τετάρτη (9/7) και γρήγορα εκτοξεύτηκε σε μια νέα κορυφή στα 112.000 δολάρια.

Αν και υποχώρησε ελαφρώς τις επόμενες ώρες, η πορεία του μόλις είχε αρχίσει. Το βράδυ της Πέμπτης, το bitcoin έφτασε στα 113.000 δολάρια και αργότερα στα 116.000 δολάρια. Τα κέρδη συνεχίστηκαν την Παρασκευή, καθώς το κρυπτονόμισμα σημείωσε θεαματικό ράλι, αγγίζοντας τα 119.000 δολάρια για να καταγράψει το σημερινό ιστορικό υψηλό του.

Σε εβδομαδιαία βάση η άνοδος ξεπέρασε το 8% και η χρηματιστηριακή του αξία εκτοξεύθηκε στα 2,340 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Το ράλι της περασμένης εβδομάδας φαίνεται πως έχει και συνέχεια, καθώς το πρωί της Δευτέρας (14/7) το bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του τα 122.000 δολάρια.