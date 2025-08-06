ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ήπιες απώλειες για το Bitcoin παρά την αστάθεια - Σε αρνητικό έδαφος τα altcoins
Νομίσματα
13:59 - 06 Αυγ 2025

Ήπιες απώλειες για το Bitcoin παρά την αστάθεια - Σε αρνητικό έδαφος τα altcoins

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αστάθεια του Bitcoin συνεχίστηκε τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς η αξία του περιουσιακού στοιχείου έπεσε, προσωρινά, κάτω από τα 113.000 δολάρια, ενώ το μεσημέρι της Τετάρτης (6/8) βρίσκεται κοντά στα 114.000 δολάρια.

Τα προβλήματα του κύριου κρυπτονομίσματος ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη (30/7), όταν η Fed αρνήθηκε να μειώσει τα βασικά επιτόκια για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Το Bitcoin υποχώρησε κατά μερικά χιλιάδες δολάρια, αλλά ανέκαμψε στα 119.000 δολάρια την Πέμπτη (31/7).

Ωστόσο, η μακροοικονομική αβεβαιότητα, όπως οι νέοι δασμοί και οι κινήσεις πυρηνικών υποβρυχίων, οδήγησαν σε μια άλλη, πιο οδυνηρή πτώση. Οι «ταύροι» τελικά ανέλαβαν δράση σε αυτό το σημείο και άρχισαν να ωθούν το περιουσιακό στοιχείο προς τα πάνω. Η σταδιακή άνοδος κορυφώθηκε χθες, Τρίτη (5/8), όταν το Bitcoin πλησίασε για λίγο τα 116.000 δολάρια, αλλά σταμάτησε πριν από αυτό το επίπεδο αντίστασης.

Τις επόμενες ώρες, το Bitcoin έπεσε ξανά κάτω από τα 113.000 δολάρια. Έχει ανακτήσει κάποιο έδαφος και τώρα διαπραγματεύεται στα 114.088 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 0,65%. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς του βρίσκεται στα 2,270 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins είναι στο 59,83% στο CG.

Στα «κόκκινα» τα altcoins

Το Ethereum σταμάτησε, επίσης, πριν από μια μεγάλη αντίσταση στα 3.700 δολάρια και τώρα βρίσκεται στα 3.613 δολάρια έχοντας απώλεια 1,87%. Το BNB έχει μικρές απώλειες, ενώ τα HYPE, XLM, BCH και TON έχουν υποχωρήσει κατά σημαντικότερα ποσοστά, έως και 5%.

Το XRP υποχωρεί 4,41% στα 2,9382 δολάρια και το Solana σημειώνει απώλειες 4,34% και είναι στα 163,54 δολάρια. Το Polkadot διολισθαίνει κατά 2,24% και διαμορφώνεται στα 3,5973 δολάρια, το Cardano κινείται πτωτικά κατά 4,10% στα 0.7237 δολάρια και το Dogecoin σημειώνει πτώση 3,55% στα 0.2005 δολάρια.

Το εγγενές token του Pi Network υποχωρεί κατά 4,63% και βρίσκεται και πάλι κοντά στο ιστορικό χαμηλό του, το οποίο καταγράφηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Τα BONK και PENGU σημειώνουν τη μεγαλύτερη πτώση από τα 100 μεγαλύτερα altcoins, χάνοντας 6-7% το καθένα. Το LTC του Litecoin υποχωρεί κατά περίπου 9% μετά την εντυπωσιακή άνοδο της χθεσινής ημέρας.

Τέλος, η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει κατά άλλα 30 δισεκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται τώρα στα 3,793 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2025 - 13:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γκίκας για ναυτικό ατύχημα στα Στύρα: Περιέργο περιστατικό - Θα γίνει ενδελεχής έρευνα
Ναυτιλία

Γκίκας για ναυτικό ατύχημα στα Στύρα: Περιέργο περιστατικό - Θα γίνει ενδελεχής έρευνα

ΕΕΤΤ: Απόσυρση της οθόνης αυτοκινήτου «ANDOWL Q-CA666» από την αγορά - Οι λόγοι
Ειδήσεις

ΕΕΤΤ: Απόσυρση της οθόνης αυτοκινήτου «ANDOWL Q-CA666» από την αγορά - Οι λόγοι

Πετρέλαιο: Σημαντική ανάκαμψη την Τετάρτη 6/8, μετά από το χθεσινό χαμηλό πέντε εβδομάδων
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Σημαντική ανάκαμψη την Τετάρτη 6/8, μετά από το χθεσινό χαμηλό πέντε εβδομάδων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bitcoin: Σταθεροποίηση γύρω από τα $77.000 – Ρευστοποιήσεις και μάκρο διαμορφώνουν το κλίμα
Νομίσματα

Bitcoin: Σταθεροποίηση γύρω από τα $77.000 – Ρευστοποιήσεις και μάκρο διαμορφώνουν το κλίμα

Bitcoin: «Κολλημένο» στα $77.000 – Γιατί δυσκολεύεται να ξεφύγει από την κρίσιμη ζώνη τάσης
Νομίσματα

Bitcoin: «Κολλημένο» στα $77.000 – Γιατί δυσκολεύεται να ξεφύγει από την κρίσιμη ζώνη τάσης

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC
Νομίσματα

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

Χαμηλές «πτήσεις» και νευρικότητα στα crypto: Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin
Νομίσματα

Χαμηλές «πτήσεις» και νευρικότητα στα crypto: Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ