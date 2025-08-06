Ήπιες απώλειες για το Bitcoin παρά την αστάθεια - Σε αρνητικό έδαφος τα altcoins

Η αστάθεια του Bitcoin συνεχίστηκε τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς η αξία του περιουσιακού στοιχείου έπεσε, προσωρινά, κάτω από τα 113.000 δολάρια, ενώ το μεσημέρι της Τετάρτης (6/8) βρίσκεται κοντά στα 114.000 δολάρια.

Τα προβλήματα του κύριου κρυπτονομίσματος ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη (30/7), όταν η Fed αρνήθηκε να μειώσει τα βασικά επιτόκια για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Το Bitcoin υποχώρησε κατά μερικά χιλιάδες δολάρια, αλλά ανέκαμψε στα 119.000 δολάρια την Πέμπτη (31/7).

Ωστόσο, η μακροοικονομική αβεβαιότητα, όπως οι νέοι δασμοί και οι κινήσεις πυρηνικών υποβρυχίων, οδήγησαν σε μια άλλη, πιο οδυνηρή πτώση. Οι «ταύροι» τελικά ανέλαβαν δράση σε αυτό το σημείο και άρχισαν να ωθούν το περιουσιακό στοιχείο προς τα πάνω. Η σταδιακή άνοδος κορυφώθηκε χθες, Τρίτη (5/8), όταν το Bitcoin πλησίασε για λίγο τα 116.000 δολάρια, αλλά σταμάτησε πριν από αυτό το επίπεδο αντίστασης.

Τις επόμενες ώρες, το Bitcoin έπεσε ξανά κάτω από τα 113.000 δολάρια. Έχει ανακτήσει κάποιο έδαφος και τώρα διαπραγματεύεται στα 114.088 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 0,65%. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς του βρίσκεται στα 2,270 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins είναι στο 59,83% στο CG.

Στα «κόκκινα» τα altcoins

Το Ethereum σταμάτησε, επίσης, πριν από μια μεγάλη αντίσταση στα 3.700 δολάρια και τώρα βρίσκεται στα 3.613 δολάρια έχοντας απώλεια 1,87%. Το BNB έχει μικρές απώλειες, ενώ τα HYPE, XLM, BCH και TON έχουν υποχωρήσει κατά σημαντικότερα ποσοστά, έως και 5%.

Το XRP υποχωρεί 4,41% στα 2,9382 δολάρια και το Solana σημειώνει απώλειες 4,34% και είναι στα 163,54 δολάρια. Το Polkadot διολισθαίνει κατά 2,24% και διαμορφώνεται στα 3,5973 δολάρια, το Cardano κινείται πτωτικά κατά 4,10% στα 0.7237 δολάρια και το Dogecoin σημειώνει πτώση 3,55% στα 0.2005 δολάρια.

Το εγγενές token του Pi Network υποχωρεί κατά 4,63% και βρίσκεται και πάλι κοντά στο ιστορικό χαμηλό του, το οποίο καταγράφηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Τα BONK και PENGU σημειώνουν τη μεγαλύτερη πτώση από τα 100 μεγαλύτερα altcoins, χάνοντας 6-7% το καθένα. Το LTC του Litecoin υποχωρεί κατά περίπου 9% μετά την εντυπωσιακή άνοδο της χθεσινής ημέρας.

Τέλος, η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει κατά άλλα 30 δισεκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται τώρα στα 3,793 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG.