ΕΕΤΤ: Απόσυρση της οθόνης αυτοκινήτου «ANDOWL Q-CA666» από την αγορά - Οι λόγοι

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με την απόφασή της αριθμός 1160/1 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β/4208/4-08-2025), διέταξε την απόσυρση από την ελληνική αγορά της οθόνης αναπαραγωγής πολυμέσων αυτοκινήτου με εμπορική ονομασία «ANDOWL Q-CA666». Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή το προϊόν δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 40 του Π.Δ. 98/2017).

Η επιβολή του ως άνω μέτρου προέκυψε ως αποτέλεσμα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, το διαπιστευμένο εργαστήριο CETECOM ADVANCED GmbH της Γερμανίας διενήργησε μετρήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 4.3.1.10 και 4.3.1.11 του προτύπου ETSI EN 300 328 V2.2.2 οι οποίες αφορούν την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος.

Από τα αποτελέσματα των δοκιμών προέκυψε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα όρια, όσον αφορά την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του φάσματος (άρθρο 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και άρθρο 3.2 του Π.Δ. 98/2017). Επιπλέον, το προϊόν δε συμμορφώνεται διοικητικά προς τις απαιτήσεις του Π.Δ. 98/2017, καθώς δεν συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων σημάνσεων, πληροφοριών και εγγράφων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά το ως άνω προϊόν απαιτείται να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες για την απόσυρσή του. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 98/2017, ως απόσυρση νοείται κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή της διαθεσιμότητας στην αγορά ραδιοεξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται εντός της αλυσίδας εφοδιασμού.

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ θα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ενωσιακής διαδικασίας και διασφάλισης, προκειμένου το εν λόγω μέτρο να εφαρμοστεί σε όλη την ενιαία αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ΠΔ 98/2017.

Για τη διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου, το σύνολο των αποφάσεων της ΕΕΤΤ που αφορούν αποσύρσεις ή ανακλήσεις προϊόντων είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής.