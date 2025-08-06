ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕΤΤ: Απόσυρση της οθόνης αυτοκινήτου «ANDOWL Q-CA666» από την αγορά - Οι λόγοι
Ειδήσεις
13:34 - 06 Αυγ 2025

ΕΕΤΤ: Απόσυρση της οθόνης αυτοκινήτου «ANDOWL Q-CA666» από την αγορά - Οι λόγοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με την απόφασή της αριθμός 1160/1 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β/4208/4-08-2025), διέταξε την απόσυρση από την ελληνική αγορά της οθόνης αναπαραγωγής πολυμέσων αυτοκινήτου με εμπορική ονομασία «ANDOWL Q-CA666». Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή το προϊόν δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 40 του Π.Δ. 98/2017).

Η επιβολή του ως άνω μέτρου προέκυψε ως αποτέλεσμα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, το διαπιστευμένο εργαστήριο CETECOM ADVANCED GmbH της Γερμανίας διενήργησε μετρήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 4.3.1.10 και 4.3.1.11 του προτύπου ETSI EN 300 328 V2.2.2 οι οποίες αφορούν την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος.

Από τα αποτελέσματα των δοκιμών προέκυψε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα όρια, όσον αφορά την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του φάσματος (άρθρο 3.2 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και άρθρο 3.2 του Π.Δ. 98/2017). Επιπλέον, το προϊόν δε συμμορφώνεται διοικητικά προς τις απαιτήσεις του Π.Δ. 98/2017, καθώς δεν συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων σημάνσεων, πληροφοριών και εγγράφων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά το ως άνω προϊόν απαιτείται να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες για την απόσυρσή του. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 98/2017, ως απόσυρση νοείται κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή της διαθεσιμότητας στην αγορά ραδιοεξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται εντός της αλυσίδας εφοδιασμού.

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ θα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ενωσιακής διαδικασίας και διασφάλισης, προκειμένου το εν λόγω μέτρο να εφαρμοστεί σε όλη την ενιαία αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ΠΔ 98/2017.

Για τη διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου, το σύνολο των αποφάσεων της ΕΕΤΤ που αφορούν αποσύρσεις ή ανακλήσεις προϊόντων είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ: Το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή - Αναγκαία η ενίσχυση της ασφάλειας στην ακτοπλοΐα
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει περιοριστεί σε ρόλο παρατηρητή - Αναγκαία η ενίσχυση της ασφάλειας στην ακτοπλοΐα

Τρεις τραυματίες από πρόσκρουση σκάφους σε βραχώδη ακτή στη Διάπορο Χαλκιδικής
Ειδήσεις

Τρεις τραυματίες από πρόσκρουση σκάφους σε βραχώδη ακτή στη Διάπορο Χαλκιδικής

Πετρέλαιο: Σημαντική ανάκαμψη την Τετάρτη 6/8, μετά από το χθεσινό χαμηλό πέντε εβδομάδων
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Σημαντική ανάκαμψη την Τετάρτη 6/8, μετά από το χθεσινό χαμηλό πέντε εβδομάδων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕΤΤ: Νέα εποχή για την κινητή τηλεφωνία – Οι κινήσεις των μεγάλων παικτών
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΕΤΤ: Νέα εποχή για την κινητή τηλεφωνία – Οι κινήσεις των μεγάλων παικτών

Παπαστεργίου: «Ψηλά» στην ατζέντα της ΕΕΤΤ τα μέτρα προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο
Πολιτική

Παπαστεργίου: «Ψηλά» στην ατζέντα της ΕΕΤΤ τα μέτρα προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο

ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει «φωτογραφική» τροπολογία για τον διορισμό προέδρου της ΕΕΤΤ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει «φωτογραφική» τροπολογία για τον διορισμό προέδρου της ΕΕΤΤ

ΕΕΤΤ: Απόσυρση παιχνιδιού για μη συμμόρφωση με το επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΕΤΤ: Απόσυρση παιχνιδιού για μη συμμόρφωση με το επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ