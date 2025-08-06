Γκίκας για ναυτικό ατύχημα στα Στύρα: Περιέργο περιστατικό - Θα γίνει ενδελεχής έρευνα
Ναυτιλία
13:43 - 06 Αυγ 2025

Γκίκας για ναυτικό ατύχημα στα Στύρα: Περιέργο περιστατικό - Θα γίνει ενδελεχής έρευνα

Reporter.gr Newsroom
Ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, χαρακτήρισε «περίεργο περιστατικό» το ναυτικό ατύχημα στα Στύρα μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ενώ αναφέρθηκε και σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν τη ναυτιλία και τις νησιωτικές μεταφορές.

Ο Στέφανος Γκίκας με αφορμή το ατύχημα στα Νέα Στύρα με το φέριμποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» τόνισε: «Ήταν ένα ναυτικό ατύχημα το οποίο είναι περίεργο διότι ήταν μια πολύ καλά επισημασμένη ξέρα στην περιοχή και δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί τέτοιο ατύχημα. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, υπήρξε μόνο ταλαιπωρία των ανθρώπων από εκεί και πέρα το Λιμενικό Σώμα, η ακτοφυλακή, ενημερώθηκε σχετικά αργά δηλαδή δεν ενημερώθηκε αμέσως μετά το συμβάν. Υπάρχει πρωτόκολλο και για όλα αυτά τα ζητήματα θα γίνει ενδελεχής έλεγχος από το Λιμενικό Σώμα και από το υπουργείο. Απ’ ότι φαίνεται ο καπετάνιος προσπάθησε να το ξεκολλήσει, που ήταν αδύνατο να ξεκολλήσει, σε κάθε περίπτωση έγινε η διαδικασία που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν ειδοποιήθηκε το Λιμενικό άμεσα διέταξε πλοία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να προσεγγίσουν στο σημείο που προσάραξε το πλοίο και βεβαίως το πλωτό του Λιμενικού διετάχθη να κινηθεί άμεσα προς τα εκεί».

Όπως πρόσθεσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας πρόκειται για «ένα δρομολόγιο που γίνεται κάθε μισή /μια ώρα είναι ανεξήγητο το πως το πλοίο έπεσε πάνω σε μια καλά επισημασμένη ξέρα. Όλα θα τα δούμε στην πορεία που θα γίνει ενδελεχής έρευνα».

Οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Όσον αφορά τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αφού δήλωσε ότι διατηρήθηκαν στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, παρά την αύξηση κόστους σε καύσιμα, μισθούς και επισκευές τόνισε: «Το στοίχημα να κρατηθούν οι τιμές στα περσινά και προπέρσινα επίπεδα επετεύχθη. …Είναι σε κάποια ψηλά επίπεδα όμως είναι τα ίδια με το ‘23 και το ’24 τη στιγμή που υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για να ακριβύνει ένα εισιτήριο όπως είναι το εργατικό κόστος που σε τέσσερα χρόνια έχει αυξηθεί κατά 25%, όπως είναι το επισκευαστικό κόστος των πλοίων και τα καύσιμα. Άρα το ότι η κυβέρνηση είπε ότι θα τα κρατήσει στα ίδια επίπεδα είναι μια σημαντική επιτυχία. Υπάρχουν πακέτα προσφορών και ίσως είναι η πρώτη φορά που έχουμε πακέτα προσφορών για οικογένειες στα ταχύπλοα ή για παρέες από 3 άτομα και πάνω μέχρι το 30-32%».

Στην συνέχεια ερωτηθείς πότε θα γίνουν οι εκπτώσεις των ναύλων για τους τρίτεκνους πολίτες, ο κ. Γκίκας ανέφερε: «Επικοινωνήσαμε με τις εταιρείες και μας είπαν ότι θα υπάρχει μείωση για τις τρίτεκνες οικογένειες και στα Δωδεκάνησα από κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, και στο Ηγουμενίτσα -Κέρκυρα και από το Σεπτέμβριο και στο υπόλοιπο Ιόνιο».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2025 - 13:44
