Πετρέλαιο: Σημαντική ανάκαμψη την Τετάρτη 6/8, μετά από το χθεσινό χαμηλό πέντε εβδομάδων

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Τετάρτη 6/8, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων που κατέγραψαν την προηγούμενη ημέρα, εξαιτίας ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στην προσφορά, μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών στην Ινδία λόγω των αγορών ρωσικού αργού πετρελαίου.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παρουσιάζουν αύξηση 1,52%, στα 68,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στα 66,60 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 1,60%.

Και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει την Τρίτη πάνω από 1 δολάριο, κλείνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο πέντε εβδομάδων, καταγράφοντας τέταρτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση, λόγω ανησυχιών για υπερπροσφορά εξαιτίας της προγραμματισμένης αύξησης παραγωγής από τον OPEC+ τον Σεπτέμβριο.

«Οι επενδυτές αξιολογούν κατά πόσο η Ινδία θα μειώσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου λόγω των απειλών Τραμπ, κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει την προσφορά, αλλά μένει να φανεί αν θα συμβεί πράγματι», δήλωσε ο Γιούκι Τακασίμα, οικονομολόγος στη Nomura Securities.

«Αν οι εισαγωγές της Ινδίας παραμείνουν σταθερές, το WTI πιθανότατα θα κινηθεί εντός του εύρους 60-70 δολαρίων μέχρι το τέλος του μήνα», πρόσθεσε.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) και οι σύμμαχοί του (OPEC+), που παράγουν περίπου το μισό του παγκόσμιου πετρελαίου, συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή κατά 547.000 βαρέλια ημερησίως τον Σεπτέμβριο, λήγοντας νωρίτερα από το αναμενόμενο την τελευταία μείωση παραγωγής.

Ο OPEC+ είχε περιορίσει την παραγωγή επί σειρά ετών για να στηρίξει τις τιμές, αλλά φέτος έχει επιταχύνει τις αυξήσεις για να ανακτήσει μερίδιο αγοράς.

Παράλληλα, οι πιέσεις των ΗΠΑ προς την Ινδία να διακόψει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να πιέσει τη Μόσχα να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, ενδέχεται να προκαλέσουν ανακατατάξεις στις ροές πετρελαίου, καθώς τα ινδικά διυλιστήρια θα χρειαστεί να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές και το ρωσικό πετρέλαιο να κατευθυνθεί σε άλλους αγοραστές.

Ο Τραμπ επανέλαβε την Τρίτη τις απειλές για αύξηση των δασμών σε ινδικά προϊόντα, εάν συνεχιστούν οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, εντός των επόμενων 24 ωρών. Πρόσθεσε ότι η μείωση των τιμών ενέργειας μπορεί να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Νέο Δελχί χαρακτήρισε τις απειλές του Τραμπ «αδικαιολόγητες» και δεσμεύτηκε να προστατεύσει τα οικονομικά του συμφέροντα, επιδεινώνοντας περαιτέρω την εμπορική ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τακασίμα της Nomura σημείωσε επίσης ότι τα στοιχεία του κλάδου για τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο, ενισχύουν τη στήριξη προς την αγορά.

Συγκεκριμένα, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4,2 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τα στοιχεία του American Petroleum Institute. Η μείωση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την πρόβλεψη του Reuters για πτώση κατά 600.000 βαρέλια την εβδομάδα που έληξε την 1η Αυγούστου.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) αναμένεται να δημοσιεύσει τα επίσημα εβδομαδιαία στοιχεία για τα αποθέματα αργότερα σήμερα.

Συνέχεια στις απώλειες για φυσικό αέριο και χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τετάρτης, το φυσικό αέριο συνεχίζει να καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,991% στα 34,065 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός σημειώνει απώλειες κατά 0,57% στα 3.414,97 δολάρια η ουγγιά, όπως και το ασήμι με απώλειες 0,12% στα 37,778 δολάρια η ουγγιά ενώ ο χαλκός ενισχύεται μετά τις σημαντικές χθεσινές απώλειες κατά 0,54% και βρίσκεται στα 4,4095 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο 0,25% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1604 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο σημειώνει απώλειες κατά 0,08% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3308 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, χάνει κατά 0,20% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,872 βρετανική λίρα ανά ευρώ.