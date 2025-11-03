Αιμορραγούν τα crypto: Εξανεμίστηκαν τουλάχιστον $120 δισ. – Στη ζώνη των $107.000 το Bitcoin
15:40 - 03 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Το Bitcoin ξεκίνησε τον Νοέμβριο όπως ακριβώς τελείωσε τον Οκτώβριο: με νέα πτώση στην τιμή του, η οποία το οδήγησε νωρίτερα σήμερα (3/11) λίγο κάτω από τα 107.000 δολάρια.  

Η συνεχόμενη υποχώρηση της τιμής του «βασιλιά» της κρυπτογράφησης αποτελεί μία καλή ένδειξη της εικόνας που επικρατεί στην αγορά γενικά, η οποία παραμένει συνολικά υπό πίεση, με τα altcoins να καταγράφουν, με τη σειρά τους, σημαντικές απώλειες. Ανάμεσα στους χαμένους ξεχωρίζουν τα Solana, Dogecoin, Binance Coin και Cardano.

«Φωτεινή» εξαίρεση αποτελούν τα ICP, ASTER και HASH που παραμένουν σε θετικό έδαφος, με το ASTER να ενισχύεται χάρη στην αποκάλυψη του συνιδρυτή της Binance, ChangPeng “CZ” Zhao, ότι έχει επενδυτική έκθεση στο συγκεκριμένο token.

Σε επίπεδο 24ώρου, πάντως, ο δείκτης CoinDesk 20 σημείωσε πτώση άνω του 4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Bitcoin έχει αρχίσει να αποσυνδέεται από τον δείκτη Nasdaq, ο οποίος είναι ο δείκτης των μετοχών τεχνολογίας. Η ανοδική του πορεία φαίνεται να περιορίζεται από τη σταθερή λήψη κερδών από μακροχρόνιους κατόχους.

Για τους παραδοσιακούς επενδυτές, αυτή η «αποσύνδεση» μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για τις μετοχές. Το 2021, το Bitcoin είχε φτάσει στο ανώτατο σημείο του τον Νοέμβριο, και οι χρηματιστηριακοί δείκτες ακολούθησαν περίπου έναν μήνα αργότερα. Ενδεικτικά, τα options που συνδέονται με τις λεγόμενες «Magnificent Seven» ήδη δείχνουν σημάδια αισιοδοξίας, κάτι που αποτελεί ένα κλασικό σημάδι κορύφωσης της αγοράς.

Προς το παρόν, πάντως, και οι «ταύροι» διατηρούν την αισιοδοξία τους, καθώς η τιμή του Bitcoin παραμένει πάνω από το όριο των 100.000 δολαρίων.

«Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι ο Νοέμβριος είναι ο πιο ισχυρός μήνας για το Bitcoin, με μέση απόδοση άνω του 40% την τελευταία δεκαετία», δήλωσε ο Emir Ebrahim της ZeroCap. «Με τη μακροοικονομική αβεβαιότητα να μειώνεται και το επενδυτικό κλίμα να βελτιώνεται, η συγκυρία ευνοεί τη συνέχιση της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης ως το τέλος του έτους».

Οι τεχνικοί αναλυτές, ωστόσο, έχουν διαφορετική άποψη. Ο έμπειρος αναλυτής Peter Brandt άνοιξε short θέση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Bitcoin, σημειώνοντας ότι το megaphone pattern στο γράφημα του Bitcoin συνήθως προμηνύει πτώση τιμής.

Οι τάσεις έρχονται και φεύγουν, αλλά ορισμένα πράγματα μένουν σταθερά, όπως ο συνεχής ρυθμός των επιθέσεων χάκερ, γεγονός που συνεχίζει να δημιουργεί ερωτήματα για την ασφάλεια των blockchain υποδομών και δείχνουν ότι η θεσμική επιρροή δεν έχει ακόμη ξεπεράσει το στάδιο της τιμολόγησης. Μόλις σήμερα, το Balancer έπεσε θύμα επίθεσης, με ζημιές εκατομμυρίων.

Στο ρυθμιστικό πεδίο, οι Financial Times αποκάλυψαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να ενισχύσει τον κεντρικό έλεγχο σε βασικές χρηματοοικονομικές υποδομές – όπως χρηματιστήρια, πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και εκκαθαριστικά κέντρα – προκειμένου να μειώσει τον κατακερματισμό των αγορών και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.

Στις παραδοσιακές αγορές, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κινήθηκε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές αναμένουν αυτή την εβδομάδα σημαντικά οικονομικά δεδομένα, όπως τα ADP employment, ISM PMIs και τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Μίσιγκαν.

Λίγο πριν τις 16:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 107.706,52 δολάρια με απώλειες κοντά στο 2,6%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει λίγο κάτω από τα 2,15 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά έχει αυξηθεί στο 58,3%, σύμφωνα με το CoinGecko.

Οι πίνακες των altcoins παρουσιάζουν ακόμη χειρότερη εικόνα σήμερα.

Το Ethereum διαπραγματεύεται στα 3.709,37 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 4,11%, ενώ την ίδια στιγμή το XRP κατρακυλάει στα 2,42 δολάρια με απώελεις σχεδόν 4,4% και το Solana κινείται στα 175,64 δολάρια υποχωρώντας κατά 5,13%.

Εν τω μεταξύ, οι απώλειες των Cardano και Dogecoin υπερβαίνουν το 5%, με το πρώτο να βρίσκεται στο 0,5751 δολάριο (-5,26%) και το δεύτερο στο 0,1746 δολάριο (-5,67%).

Το Litecoin επίσης κάνει μεγάλη «βουτιά» της τάξης του 7,59% στα 91,78 δολάρια, ενώ το Monero πέφτει 1,86% στα 349,13 δολάρια και το Shiba Inu κινείται με απώλειες 5% στο 0,000009657 δολάριο. Παράλληλα, το Binance Coin πέφτει κατά 6,18% στα 1.016,15 δολάρια.

Στα θετικά της ημέρας, το Aster διατηρεί το πρόσημο, με κέρδη 7,47% στο 0,9973 δολάριο, όπως επίσης και το Ryo Coin που ενισχύεται κατά 1,18% στα 6,9 δολάρια.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά πάνω από 120 δισεκατομμύρια δολάρια από χθες, υποχωρώντας στα 3,68 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko.

