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Ανάκαμψη στα crypto: Στιγμιαίο «άλμα» του Bitcoin άνω των $92.000 – Κερδισμένα και τα alts
Νομίσματα
15:38 - 27 Νοε 2025

Ανάκαμψη στα crypto: Στιγμιαίο «άλμα» του Bitcoin άνω των $92.000 – Κερδισμένα και τα alts

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από μία εβδομάδα διαπραγμάτευσης κάτω από το όριο των 90.000 δολαρίων – εβδομάδα που περιλάμβανε και μια απότομη πτώση κάτω από τα 81.000 δολάρια – το Βitcoin κατάφερε τελικά μια εντυπωσιακή προσπάθεια ανάκαμψης, η οποία το ώθησε λίγο κάτω από τα 92.000 δολάρια.  

Η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει επίσης ενισχυθεί, καθώς ελάχιστα από αυτά κατάφεραν να ακολουθήσουν τα κέρδη του το τελευταίο 24ωρο.

Το Bitcoin κοιτάζει προς τα 92.000 δολάρια

Η πιο έντονη διόρθωση τον μήνα που διανύουμε για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν οι πωλητές είχαν τον πλήρη έλεγχο της αγοράς και το οδήγησαν κάτω από τα 81.000 δολάρια την Παρασκευή (21/11). Αυτό αποτέλεσε το χαμηλότερο σημείο τιμής του εδώ και περίπου επτά μήνες και σήμαινε ότι το Bitcoin είχε χάσει πάνω από 25.000 δολάρια μέσα σε μόλις δέκα ημέρες.

Σε εκείνο το σημείο, οι αγοραστές αντέδρασαν και δεν επέτρεψαν περαιτέρω πτώση κάτω από τα 80.000 δολάρια. Αντίθετα: το Βitcoin ανέκαμψε στα 84.000 δολάρια το Σαββατοκύριακο και άρχισε να ανεβαίνει, καθώς ξεκινούσε η νέα επιχειρηματική εβδομάδα. Ωστόσο, σταμάτησε δύο φορές στα 88.000 και 89.000 δολάρια.

Το πραγματικό ξεπέταγμα συνέβη χθες το βράδυ (26/11), όταν το Bitcoin κατάφερε επιτέλους να ξεπεράσει το πολυπόθητο όριο των 90.000 δολαρίων. Συνέχισε την ανοδική του πορεία σήμερα, Πέμπτη (27/11), φτάνοντας κοντά στα 92.000 δολάρια και σημειώνοντας υψηλό εβδομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, η κεφαλαιοποίησή του έχει εκτιναχθεί στα 1,830 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει ενισχυθεί πάνω από το 57%, αφού είχε πέσει κάτω από το 56,5% λίγες ημέρες νωρίτερα.

Άνοδος και στα altcoins

Τα περισσότερα altcoins κινούνται επίσης ανοδικά, αλλά μόνο λίγα έχουν καταφέρει να σημειώσουν μεγαλύτερα κέρδη από το Bitcoin.

Έτσι, ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης κινείται σήμερα (27/11) στα 90.580 δολάρια με κέρδη που αγγίζουν το 4%, ενώ την ίδια στιγμή το Ethereum «παίζει» λίγο χαμηλότερα από τα 3.000 δολάρια (2.998 δολάρια) ενισχυόμενο κατά 2,19%.

Βέβαια, σε εβδομαδιαίο επίπεδο, το Ethereum προηγείται με κέρδη της τάξης του 5,87% και το Bitcoin ακολουθεί με +4,74%.

Παράλληλα, σήμερα το XRP κινείται, επίσης, ανοδικά με κέρδη 0,78% στα 2,19 δολάρια και το Solana «παίζει» στα 141,22 δολάρια ενισχυόμενο κατά 3,3% σχεδόν.

Cardano και Dogecoin είναι επίσης «πράσινα» με κέρδη +2,65% στο 0,04279 δολάριο και +1,3% στο 0,1528 δολάριο αντίστοιχα, ενώ το Litecoin ενισχύεται κατά 2,26% στα 86,4 δολάρια και το Shiba Inu κατά 1,6% στο 0,000008556 δολάριο.

Τέλος, το Monero κινείται – ως συνήθως – στο αντίθετο «ρεύμα» και σημειώνει απώλειες της τάξης του 2,11% στα 391,22 δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί πάνω από 130 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία ημέρα και έχει ανακτήσει το όριο των 3,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο CG.

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