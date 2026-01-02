Bitcoin: Η «συμπίεση» προετοιμάζει το έδαφος για έντονη μελλοντική κίνηση - Σε άνοδο τα alts

Το Bitcoin, το κυριότερο κρυπτονόμισμα, συνεχίζει και στο ξεκίνημα του έτους την Παρασκευή 2/1 τις μικρές διακυμάνσεις γύρω από την «ζώνη ασφαλείας των τελευταίων ημερών, τα 90.000 δολάρια, παρουσιάζοντας μια συμπίεση, που οι αναλυτές θεωρούν ότι θα φέρει μια σημαντική κίνηση της τιμής του στο μέλλον.

Οι ζώνες μεταβλητότητας του BTC έχουν συμπιεστεί σε επίπεδα που ιστορικά έχουν ανοίξει τον δρόμο για έντονη αναταραχή στην τιμή. Η τιμή του Bitcoin παραμένει σταθερή μεταξύ 85.000 και 90.000 δολαρίων εδώ και δύο εβδομάδες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ένα «σφίξιμο» (squeeze) των Bollinger Bands.

Το squeeze των Bollinger Bands υποδηλώνει ότι επίκειται μια σημαντική κίνηση της τιμής. Ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι τέτοιες συμπιέσεις συχνά προηγούνται μεγάλων διακυμάνσεων. Το γράφημα της τιμής του Bitcoin μέσω των Bollinger Bands, ενός δείκτη μεταβλητότητας, εμφανίζεται εξαιρετικά ήρεμο, κάτι που προμηνύει μια έντονη κίνηση στο άμεσο μέλλον.

Το BTC κινείται σε στενό εύρος μεταξύ 85.000 και 90.000 δολαρίων τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ως αποτέλεσμα, η απόσταση μεταξύ των Bollinger Bands, ζωνών μεταβλητότητας που τοποθετούνται δύο τυπικές αποκλίσεις πάνω και κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο 20 ημερών, έχει περιοριστεί σε λιγότερο από 3.500 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία του TradingView. Αυτό το λεγόμενο Bollinger Bands squeeze υποδηλώνει μια περίοδο χαμηλής μεταβλητότητας, κατά την οποία η αγορά «συσσωρεύει ενέργεια» για την επόμενη μεγάλη κίνηση.

Η ιστορία επιβεβαιώνει ότι μετά από τέτοιες συμπιέσεις ακολουθούν συχνά έντονες διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, το τελευταίο squeeze στα τέλη Ιουλίου έβαλε τέλος σε μια δίβδομη πλαγιοκίνηση μεταξύ 115.000 και 120.000 δολαρίων και άνοιξε τον δρόμο για μια τρίμηνη περίοδο έντονης μεταβλητότητας, με την τιμή να κινείται άγρια από τις 100.000 έως τις 126.000 δολάρια. Παρόμοιο μοτίβο παρατηρήθηκε και στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν το εύρος 94.000–98.000 δολαρίων συμπιέστηκε, για να ακολουθήσει πτώση έως τα 80.000 δολάρια μέχρι το τέλος του μήνα.

Οι Bollinger Bands έχουν αποδειχθεί αξιόπιστος δείκτης «εκρήξεων» μεταβλητότητας τουλάχιστον από το 2018.

Η τελευταία αυτή συμπίεση, λοιπόν, απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους traders, καθώς οι τιμές ενδέχεται σύντομα να κινηθούν ταχύτατα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Παρασκευής το Bitcoin διαπραγματευόταν γύρω στα 89.044 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,34% σε διάστημα 24 ωρών.

Σήμερα, η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin (BTC) διαμορφώνεται στα 1,79 τρισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας κυριαρχία 57,27% στην αγορά. Παράλληλα, η κεφαλαιοποίηση των stablecoins ανέρχεται στα 311 δισ. δολάρια, με μερίδιο 9,97% της συνολικής αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Σε ανοδική πορεία τα περισσότερα altcoins – Cardano και Link ξεχωρίζουν

Στην αγορά των εναλλακτικών κρυπτονομισμάτων παρατηρείται μια πιο έντονη κινητικότητα με τα περισσότερα από αυτά να σημειώνουν «επάνοδο» σε μια προσπάθεια να «σβήσουν» τις απώλειες του προηγούμενου διαστήματος. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις.

Το Ethereum εμφανίζει άνοδο 1,48% επιστρέφοντας άνω των 3.000 δολαρίων. Σημαντική άνοδο παρουσιάζει το Cardano με 5,21% 0,3618 δολάριο, το Link με 4,88% στα 12,89 δολάρια, το Shib με 8,33% και 0,000007663 δολάρια και το ΤΑΟ με 7,58% και τα 240,14 δολάρια.

Στον αντίποδα, τα ZEC και CC που τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούσαν ράλι, σήμερα παρουσιάζουν σημαντικές απώλειες της τάξης του 7,29% και του 6,08% αντίστοιχα.

Η παγκόσμια κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων σήμερα ανέρχεται στα 3,12 τρισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μεταβολή +1,93% το τελευταίο 24ωρο και μείωση -12,24% σε ετήσια βάση.