Bitcoin: Αντέδρασε μετά το χαμηλό 9μήνου, αλλά «κόλλησε» κάτω από τα $79.000

Αφού κατέγραψε νέο χαμηλό εννέα μηνών κάτω από τα 75.000 δολάρια, η τιμή του Βitcoin ανέκαμψε το τελευταίο 24ωρο, ωστόσο δεν κατάφερε να διασπάσει το επίπεδο των 79.000 δολαρίων και πλέον κινείται οριακά χαμηλότερα από αυτό.

Πιο αναλυτικά, κατά τις πρωινές συναλλαγές στις ασιατικές αγορές, η αγορά κρυπτονομισμάτων διατηρήθηκε πάνω από ένα κρίσιμο επίπεδο τεχνικής στήριξης, με το Bitcoin να αλλάζει χέρια γύρω στα 78.400 δολάρια και το Ethereum να διαπραγματεύεται στα 2.290 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, από χθες το βράδυ (2/2) τα περισσότερα μεγάλα κρυπτονομίσματα επέστρεψαν μέρος των πρόσφατων κερδών τους, την ώρα που τα πολύτιμα μέταλλα και οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, γεγονός που καταδεικνύει τη σχετική αδυναμία του κλάδου των crypto.

Ο δείκτης Fear and Greed βρίσκεται στο 17/100, επίπεδο που αντιστοιχεί σε «ακραίο φόβο», καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να αποδέχονται ότι το υψηλό του Οκτωβρίου αποτέλεσε την κορύφωση του ανοδικού κύκλου και ότι η επακόλουθη διόρθωση συνιστά ουσιαστικά μετάβαση σε πτωτική αγορά.

Παρότι ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η bear market θα είναι βραχύβια, με το Βitcoin να προσεγγίζει ένα κρίσιμο κατώτατο επίπεδο τιμών στα 60.000 δολάρια, αναλυτής της CryptoQuant επισημαίνει ότι η αγορά εμφανίζει δομική αποδυνάμωση και ότι ο κίνδυνος περαιτέρω πτώσης παραμένει ανοιχτός.

Η μοναδική εξαίρεση στο αρνητικό κλίμα είναι το token HYPE της HyperLiquid, το οποίο έχει ενισχυθεί πάνω από 70% την τελευταία εβδομάδα, εν μέσω απότομης αύξησης του όγκου συναλλαγών στην αγορά συμβολαίων αργύρου της πλατφόρμας, ένδειξη αυξημένης συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών.

Θέσεις στην αγορά παραγώγων

Η μεταβλητότητα 30 ημερών του Βitcoin παραμένει πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών, υποδηλώνοντας αυξημένη πιθανότητα περαιτέρω διακυμάνσεων στις τιμές. Το ίδιο ισχύει και για το Ethereum.

Πάνω από 300 εκατ. δολάρια σε μοχλευμένα στοιχήματα επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων έχουν ρευστοποιηθεί από τα χρηματιστήρια μέσα σε 24 ώρες. Παράλληλα, το συνολικό ανοιχτό ενδιαφέρον (open interest) στα crypto futures έχει σταθεροποιηθεί σε πολύμηνα χαμηλά, κοντά στα 110 δισ. δολάρια.

Το τελευταίο 24ωρο, το open interest στα futures των βασικών νομισμάτων (BTC, ETH, SOL και XRP) έχει μειωθεί. Στον αντίποδα, τα συμβόλαια futures του HYPE ξεχωρίζουν, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 20% στο ανοιχτό ενδιαφέρον, στοιχείο που υποδηλώνει εισροή κεφαλαίων κυρίως από την ανοδική πλευρά, με προσδοκίες για περαιτέρω άνοδο του token.

Στην πλατφόρμα Deribit, τα premiums των put options σε Bitcoin και Ethereum υποχώρησαν ελαφρώς σε σχέση με τη Δευτέρα (2/2). Ωστόσο, τα put εξακολουθούν να τιμολογούνται ακριβότερα σε πολλά χρονικά σημεία λήξης, ένδειξη ότι οι προσδοκίες για περαιτέρω πτώση παραμένουν.

Οι συναλλαγές block έδειξαν ζήτηση για «στραγγαλισμούς» (strangles) στο Bitcoin — μια στρατηγική μεταβλητότητας — καθώς και για «risk reversals» στο ether, που αποτελούν χαμηλού κόστους στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου.

Γιατί το HYPE έσπασε τα κοντέρ

Το HYPE της HyperLiquid συνέχισε την ανοδική του πορεία, με τα κέρδη να αποδίδονται στην αύξηση του όγκου συναλλαγών και των εσόδων, ενώ και μεγάλο μέρος της αγοράς των altcoins ανέκαμψε την Τρίτη (3/2).

Το POL της Polygon, καθώς και τα LIT και MORPHO, κατέγραψαν κέρδη έως και 13% το τελευταίο 24ωρο.

Η άνοδος ακολούθησε ένα Σαββατοκύριακο έντονων ρευστοποιήσεων σε συνθήκες χαμηλής ρευστότητας, το οποίο οδήγησε αρκετά assets σε ζώνες «υπερπώλησης». Σε περιβάλλον περιορισμένης ρευστότητας, όπου το βάθος της αγοράς είναι χαμηλό, τα altcoins συχνά παρουσιάζουν υπερβολικές διακυμάνσεις, καθώς η ζήτηση για άμεσες εντολές αγοράς ή πώλησης δεν μπορεί να απορροφηθεί επαρκώς από τα διαθέσιμα bids και asks στο βιβλίο εντολών.

Τα privacy coins Monero (XMR) και Zcash (ZEC) δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς. Και τα δύο υποχωρούν πάνω από 20% την τελευταία εβδομάδα, ενώ καταγράφουν επιπλέον πτώση 3,5% από τα μεσάνυχτα.

Ένα ακόμη asset που έχει μείνει ανεπηρέαστο από τις πρόσφατες πιέσεις πωλήσεων είναι το token CC του layer-1 blockchain Canton, το οποίο ενισχύθηκε κατά 28% την τελευταία εβδομάδα, χάρη στη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών.

Το Canton αποτελεί ένα blockchain με ενσωματωμένες δυνατότητες προστασίας της ιδιωτικότητας, ειδικά σχεδιασμένο για θεσμική χρηματοδότηση και την ψηφιοποίηση (tokenization) πραγματικών περιουσιακών στοιχείων (RWA). Τον Δεκέμβριο, ανακοινώθηκε ότι ο χρηματοοικονομικός κολοσσός της Wall Street, DTCC, προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με το Canton για την έκδοση ψηφιακών τίτλων αμερικανικών κρατικών ομολόγων μέσω τεχνολογίας blockchain.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 78.160 δολάρια με ήπια κέρδη 0,47%. Η κεφαλαιοποίησή του φτάνει στα 1,56 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά κοντά στο 58%.

Τα περισσότερα altcoins μεγάλης κεφαλαιοποίησης ακολούθησαν την πτωτική πορεία του Βitcoin, με τα περισσότερα εξ αυτών να μην έχουν καταφέρει ακόμη να συνέλθουν.

Έτσι, το Ethereum διαπραγματεύεται στα 2.276,10 δολάρια με απώλειες 1,58%, το Solana κινείται στα 102,98 δολάρια με -0,36% και το XRP χάνει 2,84% στο 1,60 δολάριο.

Εν των μεταξύ, το ΒΝΒ σημειώνει οριακά κέρδη της τάξης του 0,19% στα 767,96 δολάρια, ενώ στα «πράσινα» βρίσκονται και τα Dogecoin και Cardanο, ενισχυόμενα κατά 0,19% στο 0,1064 δολάριο και κατά 0,19% στο 0,2966 δολάριο, αντίστοιχα.

Το Monero κάνει «βουτιά» 6,02% στα 385,16 δολάρια και το Litecoin «παίζει» με ανεπαίσθητες απώλειες (-0,03%) στο 59,76 δολάριο, ενώ το Shiba Inu κερδίζει μόλις 0,19% στο 0,000006795 δολάριο.

Τέλος, εντυπωσιακά παραμένουν τα κέρδη του HYPE που «σκαρφαλώνει» κατά 17,40% αγγίζοντας τα 36,33 δολάρια, ενώ το CC «τσιμπάει» 9,30% στο 0,1917 δολάριο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει ανακτήσει περίπου 70 δισ. δολάρια από το χαμηλό της χθεσινής ημέρας και πλέον ξεπερνά τα 2,7 τρισ. δολάρια (σύμφωνα με το CoinGecko).