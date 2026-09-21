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Σε έλλειψη η Φέτα: Η ευλογιά και η αυξημένη ζήτηση ανεβάζουν την τιμή στα 15 ευρώ!
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:14 - 21 Σεπ 2026

Σε έλλειψη η Φέτα: Η ευλογιά και η αυξημένη ζήτηση ανεβάζουν την τιμή στα 15 ευρώ!

Reporter.gr Newsroom
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Η μείωση ζωικού κεφαλαίου λόγω της ευλογιάς φέρνει χαμηλότερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος και δημιουργεί τελικά ανησυχία σχετικά με την επάρκεια της φέτας στην αγορά.

Το πρόβλημα είχε επισημανθεί από τις αρχές του καλοκαιριού και δυστυχώς η κατάσταση όχι απλά δεν βελτιώθηκε, αλλά υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για το πώς θα βγει η χρονιά.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Μιχάλης Σαράντης, αποκάλυψε ότι τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάνουν μέχρι το τέλος του 2026.

H μείωση του πρόβειου γάλακτος υπολογίζεται σε περίπου 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Παράλληλα, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς και τα αποθέματα πιέζονται. Μοιραία λοιπόν οι τιμές ανεβαίνουν.

Η τιμή της φέτας αυτή τη στιγμή έχει ανέβει στα 12 με 13 ευρώ το κιλό και δεν αποκλείεται να σκαρφαλώσει στα 15-16 ευρώ.

Όπως είναι φυσικό νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις δεν έχουν πολλές επιλογές, πέρα από την εναλλακτική των λευκών τυριών που λογικά θα καλύψουν το κενό μέχρι να αποκατασταθεί η παραγωγή φέτας και να πέσουν οι τιμές.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 18:27
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