Σε έλλειψη η Φέτα: Η ευλογιά και η αυξημένη ζήτηση ανεβάζουν την τιμή στα 15 ευρώ!

Το πρόβλημα είχε επισημανθεί από τις αρχές του καλοκαιριού και δυστυχώς η κατάσταση όχι απλά δεν βελτιώθηκε, αλλά υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για το πώς θα βγει η χρονιά.
Ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Μιχάλης Σαράντης, αποκάλυψε ότι τα αποθέματα φέτας ενδέχεται να μην φτάνουν μέχρι το τέλος του 2026.
H μείωση του πρόβειου γάλακτος υπολογίζεται σε περίπου 80.000 τόνους, κάτι που για τη φέτα δημιουργεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων. Παράλληλα, η ζήτηση από τις ξένες αγορές αυξάνεται συνεχώς και τα αποθέματα πιέζονται. Μοιραία λοιπόν οι τιμές ανεβαίνουν.
Η τιμή της φέτας αυτή τη στιγμή έχει ανέβει στα 12 με 13 ευρώ το κιλό και δεν αποκλείεται να σκαρφαλώσει στα 15-16 ευρώ.
Όπως είναι φυσικό νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις δεν έχουν πολλές επιλογές, πέρα από την εναλλακτική των λευκών τυριών που λογικά θα καλύψουν το κενό μέχρι να αποκατασταθεί η παραγωγή φέτας και να πέσουν οι τιμές.