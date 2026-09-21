Ισπανία: Στο εδώλιο η σύζυγος του Σάντσεθ – Δίκη για εμπορία επιρροής και υπεξαίρεση

Η σύζυγος του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, Μπεγκόνια Γκόμεθ, παραπέμπεται σε δίκη αντιμέτωπη με κατηγορίες για εμπορία επιρροής και υπεξαίρεση.

Σύμφωνα με το Politico, ο ανακριτής δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο διέταξε τη Δευτέρα την παραπομπή της Γκόμεθ, καθώς και της Κριστίνα Άλβαρεθ, συνεργάτιδάς της στο Λα Μονκλόα, το πρωθυπουργικό μέγαρο, σε δίκη, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Τον Ιούλιο, το Επαρχιακό Δικαστήριο της Μαδρίτης είχε ανοίξει τον δρόμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Γκόμεθ αξιοποίησε τη σχέση της με τον πρωθυπουργό για να προωθήσει την επαγγελματική της πορεία και να αναλάβει από κοινού τη διεύθυνση ενός προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης. Παράλληλα, κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε δημόσιους πόρους και κυβερνητικό προσωπικό για ιδιωτικά συμφέροντα. Η Γκόμεθ αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Η υπόθεση αποτελεί την τελευταία εξέλιξη σε μια χρονιά που έχει σημαδευτεί από σειρά σκανδάλων γύρω από τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Σάντσεθ. Ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο ερωτημάτων σχετικά με κρατική ενίσχυση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο της πανδημίας, ενώ ο πρώην ισχυρός άνδρας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Σάντος Σερντάν, ερευνήθηκε στο πλαίσιο υπόθεσης με μίζες για δημόσιες συμβάσεις, στην οποία εμπλέκεται και ο πρώην υπουργός Χοσέ Λουίς Άμπαλος. Και οι δύο αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Η υπόθεση της Γκόμεθ παραπέμπεται πλέον σε ανώτερο δικαστήριο, το οποίο θα πρέπει να ορίσει την ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας. Η ισπανική εισαγγελική αρχή, η οποία υποστηρίζει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα, καθώς και η υπεράσπιση, ζητούν την απαλλαγή της Γκόμεθ.

Από την πλευρά της, η οργάνωση Hazte Oír, μια υπερσυντηρητική καθολική ομάδα που συμμετέχει στην υπόθεση ως ιδιώτης κατήγορος, ζητά την επιβολή ποινής 13 ετών κάθειρξης στην Γκόμεθ.

Ο δικηγόρος της, Χάιμε Καμπανέρ, έχει υποστηρίξει ότι το κατηγορητήριο της Hazte Oír περιέχει «σοβαρές τεχνικές πλημμέλειες», οι οποίες, όπως υποστηρίζει, δεν συνάδουν με τον νόμο και είναι «μη αναστρέψιμες» σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Ο ίδιος έχει ζητήσει να κλείσει η υπόθεση.