CNBC: Η Gen Z έχει την ίδια αυτοπεποίθηση για τις κοινωνικές της δεξιότητες με τις μεγαλύτερες γενιές

Το 2025, οι διαδικτυακές συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες της Gen Z γέννησαν τον όρο «βλέμμα της Gen Z» (Gen Z stare), ο οποίος περιγράφει τον ανέκφραστο τρόπο με τον οποίο έρχονται αντιμέτωπες ορισμένες φορές οι μεγαλύτερες γενιές όταν αλληλεπιδρούν με νέους ανθρώπους.

Σύμφωνα με το CNBC, έκτοτε, πλήθος χρηστών έχει κατακλύσει πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, για να μοιραστεί αμήχανες στιγμές από τις αλληλεπιδράσεις του με τους Zoomers. Πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ορισμένα μέλη της Gen Z, εκφράζουν την άποψη ότι η νεότερη γενιά μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι στερείται κοινωνικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, η πλειονότητα της Gen Z έχει διαφορετική αντίληψη για τον εαυτό της.

Η Gen Z έχει εξίσου μεγάλη αυτοπεποίθηση για τις κοινωνικές της δεξιότητες στις δια ζώσης επαφές με τις υπόλοιπες γενιές, σύμφωνα με έρευνα των CNBC και SurveyMonkey για τις κοινωνικές δεξιότητες, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2026. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.174 άτομα από πέντε γενιές — Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers και Silent Generation — προκειμένου να αξιολογηθεί πώς αντιλαμβάνεται κάθε ομάδα την ικανότητά της να δημιουργεί κοινωνικές σχέσεις.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, μεταξύ των ερωτηθέντων της Gen Z, το 47% δηλώνει «πολύ σίγουρο» και το 44% «κάπως σίγουρο» για το επίπεδο των κοινωνικών του δεξιοτήτων. Συγκριτικά, το 44% των Millennials δηλώνει «πολύ σίγουρο» και το 45% «κάπως σίγουρο» για τις αντίστοιχες δεξιότητές του, σύμφωνα με την έρευνα.

«Νομίζω ότι ο ορισμός που δίνουμε στην κοινωνικοποίηση αλλάζει», δήλωσε στο CNBC η κλινική ψυχολόγος Σαμπρίνα Ρομάνοφ. Τα σύγχρονα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Gen Z έχουν μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται σήμερα οι δια ζώσης κοινωνικές επαφές.

Σύμφωνα με τη Ρομάνοφ, οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιούνται οι γενιές συνδέονται με τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται μια συνάντηση. Οι μεγαλύτερες γενιές είναι περισσότερο ανοιχτές στο να συναντούν τους φίλους τους χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ η Gen Z έχει μια πιο «επιτελεστική εκδοχή της κοινωνικοποίησης», η οποία απαιτεί μεγαλύτερο βαθμό συντονισμού, υποστηρίζει. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ταξίδια και ακριβά εστιατόρια, τα οποία συνοδεύονται και από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, σχεδόν το 60% της Gen Z και των Millennials δηλώνει ότι οι δαπάνες για κοινωνικές δραστηριότητες, όπως περιστασιακές έξοδοι για φαγητό και διακοπές με φίλους, έχουν εκτροχιάσει τα οικονομικά τους σχέδια, σύμφωνα με έρευνα της Ally το 2025.

Οι νέοι στερούνται σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ίδια έρευνα, παρότι η Gen Z αισθάνεται σίγουρη για τις κοινωνικές της δεξιότητες, συμφωνεί με τις μεγαλύτερες γενιές ότι οι νέοι σήμερα στερούνται ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών δεξιοτήτων. Συνολικά, το 62% των ερωτηθέντων από όλες τις γενιές δήλωσε ότι η ενεργητική ακρόαση είναι η δεξιότητα που λείπει περισσότερο από τους νέους, άποψη που συμμερίζεται και το 59% της Gen Z.

Επιπλέον, το 54% της Gen Z θεωρεί ότι οι νέοι στερούνται αυτοπεποίθησης όταν γνωρίζουν καινούργιους ανθρώπους. Το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 44% μεταξύ των Millennials, 45% μεταξύ της Gen X, 45% μεταξύ των Boomers και μόλις 20% μεταξύ της Silent Generation.

Παράλληλα, το 91% της Gen Z θα ήθελε τα πανεπιστήμια να συμβάλουν στη γεφύρωση αυτού του χάσματος. Οι νέοι τάσσονται υπέρ μικρότερων τμημάτων με έμφαση στη συζήτηση, φοιτητικών συλλόγων και ευκαιριών πρακτικής άσκησης, ως μέσα που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε οι φοιτητές να καλλιεργήσουν τις δια ζώσης κοινωνικές τους δεξιότητες.

Η Ρομάνοφ υποστηρίζει ότι η Gen Z επιμελείται προσεκτικά την παρουσία της στο διαδίκτυο, κάτι που ενδέχεται να την κάνει να φαίνεται πιο κοινωνική στα μάτια των μεγαλύτερων γενεών. Η νεότερη γενιά, ωστόσο, έχει καλύτερη εικόνα των δια ζώσης κοινωνικών δεξιοτήτων των συνομηλίκων της.

Η Gen Z είναι «πολύ καλή στο να δημιουργεί την εικόνα ότι είναι πολύ κοινωνική, ότι δείχνει όμορφη και ότι έχει μια έντονη κοινωνική ζωή», προσθέτει η Ρομάνοφ.

Η Ρομάνοφ επισημαίνει επίσης ότι η Gen Z ήταν η πρώτη γενιά που γεννήθηκε έχοντας από πολύ νωρίς πρόσβαση στη σύγχρονη τεχνολογία. Για τη Gen Z, η δημιουργία σχέσεων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων μοιάζει πολύ πιο φυσική. Όπως λέει, οι νέοι βρίσκουν στο διαδίκτυο την αίσθηση του ανήκειν «στις δικές τους κλειστές ομάδες», γεγονός που διαφοροποιείται από την κοινή εμπειρία των μεγαλύτερων γενεών, οι οποίες παρακολουθούσαν τα ίδια τηλεοπτικά προγράμματα με τους φίλους τους.

Αν και οι διαδικτυακές κοινότητες μπορούν να αποτελέσουν έναν εξαιρετικό τρόπο για να βρει κανείς ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, μπορεί να δημιουργήσουν μια «ψευδή αίσθηση κοινότητας» όταν οι σχέσεις δεν επεκτείνονται πέρα από μια διαδικτυακή συνομιλία, υποστηρίζει η Ρομάνοφ.

Μια ακόμη πτυχή της ψηφιακής εποχής, η τεχνητή νοημοσύνη, έχει επίσης επηρεάσει τις δια ζώσης κοινωνικές δεξιότητες των ανθρώπων. Όλες οι γενιές συμφωνούν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν είτε «σημαντικά» είτε «σε κάποιο βαθμό» επιδεινώσει την ικανότητα των ανθρώπων να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε κοινωνικές περιστάσεις. Η απάντηση «επιδεινώνει σε κάποιο βαθμό» ήταν η δημοφιλέστερη μεταξύ όλων των γενεών, με ποσοστό 28%, ενώ η απάντηση «επιδεινώνει σημαντικά» ακολουθούσε με διαφορά μόλις μίας ποσοστιαίας μονάδας.

Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στις γνωστικές ικανότητες αποτελούν σημαντικό αντικείμενο ενδιαφέροντος για τους ερευνητές. Μια ευρέως αναφερόμενη μελέτη του MIT Media Lab διαπίστωσε ότι η βραχυπρόθεσμη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είχε οφέλη, όμως με την πάροδο του χρόνου η χρήση της οδήγησε σε γνωστική επιδείνωση των συμμετεχόντων. Οι ερευνητές αποκαλούν αυτό το φαινόμενο «παράδοξο της εξάρτησης από την τεχνητή νοημοσύνη».

Η Ρομάνοφ προσθέτει ότι, παρότι η τεχνολογία ενισχύει τη συνδεσιμότητα μεταξύ των ανθρώπων, ταυτόχρονα τους προσφέρει περισσότερο χρόνο για να διαμορφώσουν μια απάντηση, ενώ οι ψηφιακές δεξιότητες δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε αντίστοιχες ικανότητες στις δια ζώσης συνομιλίες.

«Όταν βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο, μπορεί να είμαστε τόσο αβέβαιοι για το πώς μπορούμε πραγματικά να επικοινωνήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε η Ρομάνοφ. «Μερικές φορές, επειδή έχουμε τόσο μεγάλη βοήθεια, αυτό δεν μας έχει επιτρέψει πραγματικά να αναπτύξουμε και να καλλιεργήσουμε αυτές τις δεξιότητες μόνοι μας».