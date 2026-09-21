Η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ανοίγει τον δρόμο για ράλι στις τεχνολογικές μετοχές

Τα διεθνή χρηματιστήρια ξεκίνησαν την εβδομάδα ενισχυμένες από την πτώση των τιμών του πετρελαίου και την αισιοδοξία ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου που θα πραγματοποιηθούν τις προσεχείς ημέρες.

Ο Nasdaq ηγείται της ανόδου, καταγράφοντας κέρδη άνω του 1,5%, χάρη στο ράλι των κατασκευαστών τσιπ και άλλων μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε την Κυριακή στο επίκεντρο των συνομιλιών στη Νέα Υόρκη μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων, ενόψει της επίσκεψης του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ αργότερα αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ένας «μηχανισμός ενημέρωσης» για περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εθνική ασφάλεια.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου συμβάλλει επίσης στο θετικό κλίμα στα χρηματιστήρια, από την Ασία ως τις ΗΠΑ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent υποχωρούν περισσότερο από 3%, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, και οδεύουν προς την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών. Αυτό συμβάλλει στην πτώση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώνεται περίπου στο 4,96%.