Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μίλτον Βιέρα

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Μίλτον Βιέρα, ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στην ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του με ανάρτηση στα social media. Ο Βιέρα φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, το 1973, το 1974 και το 1975, καθώς και δύο Κύπελλα, το 1973 και το 1975.

Το 1977 μετακόμισε στην ΑΕΚ, όπου παρέμεινε μέχρι το 1979 και πρόσθεσε στη συλλογή του ακόμη δύο πρωταθλήματα, το 1978 και το 1979, αλλά και ένα Κύπελλο το 1978.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε επίσης στις Νασιονάλ και Πενιαρόλ, ενώ ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 1981 με την Μπέλα Βίστα. Σε διεθνές επίπεδο, είχε εκπροσωπήσει την Ουρουγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966.

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους.

Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».