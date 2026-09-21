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Κεραμέως προς καταρτιζομένους στη Σχολή Μαθητείας ΔΥΠΑ Αιγάλεω: «Είστε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας»
Πολιτική
22:30 - 21 Σεπ 2026

Κεραμέως προς καταρτιζομένους στη Σχολή Μαθητείας ΔΥΠΑ Αιγάλεω: «Είστε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας»

Reporter.gr Newsroom
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Την Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ στο Αιγάλεω επισκέφθηκε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, όπου συνομίλησε με καταρτιζομένους και εκπαιδευτικούς και αναφέρθηκε στη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της αγοράς εργασίας συνοδευόμενη από τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, και τους Υποδιοικητές Στέφανο Πολυμενόπουλο και Τόνια Αράχωβα.

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό της: «Είστε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας! Σήμερα ήμουν σε ένα συνέδριο με πολλές επιχειρήσεις. Ξέρετε τι μου έλεγαν; Τους λείπουν ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, χειριστές μηχανημάτων έργου. Και οι ειδικότητες αυτές, ενδεικτικά, διδάσκονται εδώ σε αυτή τη Σχολή. Η ελληνική οικονομία έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Μία πρόκληση έχει μπροστά της: να έχει το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό που προσφέρεται σε αυτή τη Σχολή, αυτά τα δύο χρόνια κατά τα οποία το πρωί θα κάνετε πρακτική άσκηση σε επιχείρηση και το απόγευμα θα κάνετε μάθημα στη σχολή, αυτό που οι εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν είναι μία ανοιχτή δίοδος στην αγορά εργασίας. Η απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας της σχολής αυτής αγγίζει το 100%».

Στη Σχολή Μαθητείας Αιγάλεω προσφέρονται φέτος εννέα ειδικότητες, μεταξύ των οποίων Τεχνίτης Εργαλειομηχανών CNC, Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων, Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ, Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων και Χειριστής Μηχανημάτων Έργου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Υπουργός στη ζήτηση που καταγράφεται από τις επιχειρήσεις για εργαζόμενους με τεχνικές δεξιότητες, επισημαίνοντας ότι αρκετές από τις ειδικότητες που αναζητά σήμερα η αγορά εργασίας διδάσκονται ήδη στη συγκεκριμένη Σχολή.

Στο πλαίσιο της ακόμη στενότερης σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, φέτος λειτουργεί για πρώτη φορά στην Αττική, στην Σχολή Μαθητείας Αιγάλεω, η ειδικότητα Χειριστής Μηχανημάτων Έργου, σε συνεργασία με τεχνική κατασκευαστική εταιρεία, η οποία θα απορροφήσει το σύνολο των μαθητών με συμβάσεις μαθητείας.

Η ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ επαγγελματικής εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας αποτελεί ευρύτερο άξονα του σχεδιασμού του Υπουργείου Εργασίας. Για το σχολικό έτος 2026-2027 λειτουργούν 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας σε όλη τη χώρα, με 41 ειδικότητες που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς, ενώ δημιουργούνται τέσσερα νέα Παραρτήματα σε Κρυονέρι Αττικής, Στρατώνι Χαλκιδικής, Σίνδο Θεσσαλονίκης και Καρπενήσι.

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