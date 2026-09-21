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The Ellinikon Sports Park: Εγκαίνια για τον υπερσύγχρονο νέο χώρο άθλησης και ευεξίας της ανάπτυξης του Ελληνικού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20:17 - 21 Σεπ 2026

The Ellinikon Sports Park: Εγκαίνια για τον υπερσύγχρονο νέο χώρο άθλησης και ευεξίας της ανάπτυξης του Ελληνικού

Reporter.gr Newsroom
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Με μια εντυπωσιακή τελετή, με έντονη συγκίνηση και υψηλούς συμβολισμούς, η LAMDA Development επιβεβαίωσε στα εγκαίνια του Αθλητικού πάρκου του Ελληνικού ότι το όραμα της δημιουργίας ενός τόπου, ανοικτού και προσβάσιμου για όλους, γίνεται πράξη. Η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης παίρνει ήδη ζωή. Η ημέρα των εγκαινίων του The Ellinikon Sports Park σηματοδοτεί ότι το Ελληνικό περνά από την εποχή των σχεδίων στην εποχή των παραδόσεων.  

Την τελετή εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρωθυπουργός, υπουργοί, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, ο περιφερειάρχης Αττικής, δήμαρχοι, η αθλητική ηγεσία, αθλητές, ανάμεσά τους Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, της τοπικής κοινωνίας και των ΜΜΕ.

Το κοινό παρακολούθησε ένα υπερθέαμα μουσικής, εικόνας και ήχου, όπου τις εντυπώσεις έκλεψαν παιδιά από Αθλητικούς Συλλόγους των όμορων, με την ανάπτυξη, Δήμων, που με ένα εντυπωσιακό δρώμενο, με επικεφαλής τον Ολυμπιονίκη, Λευτέρη Πετρούνια, μετέφεραν τον παλμό της γιορτής, της συμμετοχής και της κοινής εμπειρίας στον κόσμο.

Στον χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων, ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων: «Το The Ellinikon Sports Park είναι ένα έργο το οποίο ανήκει σε όλους τους κατοίκους των νοτίων προαστίων, ανήκει τελικά στους κατοίκους ολόκληρης της Αττικής, στους ερασιτέχνες, στους επαγγελματίες αθλητές και τους Παραολυμπιονίκες μας, μία υποδομή την οποία και θα αποκαλούσα έναν σημαντικό «πνεύμονα» για μία καλύτερη καθημερινότητα, αλλά κι ένα εφαλτήριο για περισσότερες νίκες στους στίβους και στα γήπεδα. Προστίθεται έτσι μία ακόμα «ψηφίδα» στη μεγαλύτερη ανάπλαση που υλοποιείται αυτή την εποχή στην Ευρώπη. Μία παρέμβαση εμβληματική, όχι μόνο λόγω του μεγέθους της όσο, θα έλεγα, λόγω της σημασίας που αποκτά, σηματοδοτώντας την επικράτηση του αύριο απέναντι στο χθες».

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου ανέφερε στην ομιλία του: «Αν υπάρχει μια λέξη που χαρακτηρίζει αυτό το πάρκο είναι η συνύπαρξη. Του πρωταθλητισμού με την καθημερινή άσκηση. Των αθλητικών συλλόγων με τις οικογένειες. Των παιδιών με τους μεγαλύτερους. Της προσπάθειας με τη χαρά. Αυτό που για χρόνια πολλοί πίστευαν ότι δεν θα γίνει ποτέ, αρχίζει πλέον να γίνεται καθημερινότητα και από τη στιγμή που ένας χώρος γεμίζει ανθρώπους, παύει πραγματικά να ανήκει σε εκείνους που τον σχεδίασαν ή τον κατασκεύασαν. Ανήκει σε εκείνους που τον ζουν. Το Ελληνικό ήταν για όλους εμάς μια υπόσχεση, σήμερα ακούγοντας τις φωνές των παιδιών σε αυτά τα γήπεδα μπορούμε επιτέλους να πούμε: η υπόσχεση αρχίζει να γίνεται ζωή και αυτή η ζωή ανήκει σε όλους».

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Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Η παράδοση του The Ellinikon Sports Park σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον αθλητισμό και αναβαθμίζει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής στη νότια Αττική και σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Πρόκειται για μια σύγχρονη, πράσινη και πλήρως προσβάσιμη υποδομή, που δημιουργεί νέες δυνατότητες για αθλητές και πολίτες. Η Περιφέρεια Αττικής θα προχωρήσει άμεσα στη μίσθωση μέρους του νέου Αθλητικού Πάρκου, ώστε, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, να μεταφέρουμε εδώ δραστηριότητες των αθλητών του στίβου και παράλληλα να αναπτύξουμε προγράμματα μαζικού αθλητισμού και σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις. Επενδύουμε σε υποδομές σύγχρονες, ασφαλείς και ανοιχτές σε όλους».

Με στόχο να δημιουργήσει έναν ζωντανό χώρο συνύπαρξης και συμπερίληψης, η LAMDA Development συνέδεσε τα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, παραχωρώντας στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή γραφεία, εντός του νέου Αθλητικού Πάρκου. Στο πλαίσιο της τελετής των εγκαινίων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Καπελλάκης, παρέλαβε aπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της LAMDA, Οδυσσέα Αθανασίου, το κλειδί των νέων εγκαταστάσεων, που θα στεγάζονται, πλέον, στο The Ellinikon Sports Park.

Ο πρόεδρος της ΕΠΕ Γιώργος Καπελλάκης δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη LAMDA Development για την έμπρακτη στήριξή της προς την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Ιδιαίτερη αξία έχει για εμάς το γεγονός ότι τα νέα μας γραφεία βρίσκονται στο The Ellinikon, σε ένα σύγχρονο, οργανωμένο και υψηλών προδιαγραφών περιβάλλον, που δημιουργεί ένα ξεχωριστό πλαίσιο για τη νέα μας πορεία».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε στρατηγική συνεργασία με το Mouratoglou Racket Club, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή brands στον χώρο του αθλητισμού, το οποίο θα αναπτυχθεί στο The Ellinikon Sports Park στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης ανάπτυξης.

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