ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπέσεντ: Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους
Ειδήσεις
17:18 - 21 Σεπ 2026

Μπέσεντ: Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης «πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τον εαυτό τους», αντί να περιμένουν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να τους προσφέρει «ασπίδα έναντι της νομικής ευθύνης», δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα (21/9) ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Υπεύθυνοι είναι οι άνθρωποι, όχι η τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε συγκεκριμένα ο Μπέσεντ, όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με την αντίθεση του προέδρου της χώρας Ντόναλντ Τραμπ στην αυστηρότερη ρυθμιστική εποπτεία του αναδυόμενου κλάδου.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις του Μπέσεντ πραγματοποιήθηκαν την ώρα που ορισμένα στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκφράσει ανησυχίες για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα ολοένα πιο προηγμένα μοντέλα τους. Ωστόσο, οι εκκλήσεις τους για πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης του κλάδου έχουν συναντήσει την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος στηρίζει σθεναρά την επέκταση των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών ρωτήθηκε επίσης για τα επιτόκια, τις πρόσφατες συνομιλίες του με τον Κινέζο ομόλογό του, Χε Λιφένγκ, καθώς και για την προσπάθεια του Τραμπ να απαγορεύσει σε μέσα ενημέρωσης την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι συναντήθηκε την Κυριακή επί 12 ώρες με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, ενόψει της συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν για την τεχνητή νοημοσύνη και επισημοποίησαν συνομιλίες που, όπως είπε ο Μπέσεντ, πιθανότατα θα οδηγήσουν σε νέα συνάντησή τους στη Σεντζέν της Κίνας αργότερα φέτος. Εκεί πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο σύνοδος κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Παράλληλα, εξέτασαν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός διαύλου επικοινωνίας για μελλοντικά περιστατικά που θα σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, «ώστε και οι δύο πλευρές να μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τους σημαντικότερους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, είτε πρόκειται για ανεξέλεγκτους πράκτορες, είτε για μη κρατικούς φορείς στον κυβερνοχώρο, είτε για μη κρατικούς φορείς που εμπλέκονται σε βιολογικά όπλα», ανέφερε.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι ένα «κεντρικό σημείο» της συνάντησης ήταν η επικείμενη λήξη της προσωρινής εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Η συμφωνία, η οποία εδραίωσε μια εύθραυστη παύση στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, πρόκειται να λήξει στις 10 Νοεμβρίου.

Όπως τονίζει το CNBC, οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν την ώρα που ο Μπέσεντ ηγείται της προσπάθειας των ΗΠΑ να πλήξουν την οικονομία του Ιράν, επιβάλλοντας κυρώσεις στους οικονομικούς παράγοντες που τη στηρίζουν. Η προσπάθεια αυτή έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα στοχεύσει και την Κίνα, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Τεχεράνης.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι το ζήτημα τέθηκε στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Μπέσεντ επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να υποδεχθεί τον Σι Τζινπίνγκ στην πίστα του αεροδρομίου της αεροπορικής βάσης Άντριους, στο Μέριλαντ. «Νομίζω ότι θα έχουμε μια εξαιρετική επίσκεψη», δήλωσε.

Ερωτηθείς για την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, ο Μπέσεντ εκτίμησε ότι τα επιτόκια θα μειωθούν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν.

«Μόλις βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτής της σύγκρουσης, κάτι που θα συμβεί, πιστεύω ότι οι αγορές πετρελαίου θα έχουν μεγαλύτερη προσφορά από ό,τι προηγουμένως και τα επιτόκια θα πρέπει να υποχωρήσουν», δήλωσε.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της Fed ψήφισε ομόφωνα την αύξηση των επιτοκίων αναφοράς σε εύρος-στόχο 3,75% έως 4%, με στόχο τη μείωση του «αυξημένου πληθωρισμού».

Ο Τραμπ, ο οποίος διόρισε τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια. Ωστόσο, ο πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε μιλήσει με τον Γουόρς πριν από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς και του είπε: «Μπορείς κάλλιστα να ψηφίσεις μαζί με το συμβούλιο. Δεν πρόκειται να έχει σημασία».

Ο Μπέσεντ βρίσκεται στο επίκεντρο της αντίδρασης της κυβέρνησης σε ορισμένους ολοένα πιο ασταθείς οικονομικούς δείκτες. Την περασμένη εβδομάδα, αναφέρθηκε θετικά στην επαναγορά ομολόγων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στις 10 Σεπτεμβρίου, ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων, η οποία αφορούσε 10ετή και 20ετή αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αναφοράς — η οποία κινείται αντίστροφα από την τιμή του ομολόγου — έχει αυξηθεί κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας την περασμένη εβδομάδα το 5% για πρώτη φορά από το 2007.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου επηρεάζει το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού, μεταξύ άλλων και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, τα οποία ξεπέρασαν αυτόν τον μήνα το 7% για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Κατά την κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Μπέσεντ χαρακτήρισε την τελευταία επαναγορά «επιτυχημένη», παρά το γεγονός ότι οι αποδόσεις συνέχισαν να αυξάνονται μετά την παρέμβαση. «Υπήρχε το υποθετικό ενδεχόμενο του τι θα είχε συμβεί», δήλωσε ο Μπέσεντ στην επιτροπή στις 15 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αποδόσεις θα είχαν αυξηθεί ακόμη περισσότερο χωρίς την επαναγορά.

«Από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, η αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ ήταν η αγορά ομολόγων με τις καλύτερες επιδόσεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Η άνοδος των αποδόσεων συμπίπτει με την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου ντίζελ, ως αποτέλεσμα του πολέμου με το Ιράν.

Οι ανησυχίες για το κόστος των καυσίμων και άλλων βασικών καταναλωτικών αγαθών έχουν προκαλέσει προβληματισμό στους Ρεπουμπλικανούς του Κογκρέσου σχετικά με τη διατήρηση της πλειοψηφίας τους στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Μπέσεντ, μιλώντας στο CNBC, υπερασπίστηκε επίσης την απόφαση του Τραμπ την Παρασκευή να απαγορεύσει την πρόσβαση τριών ειδησεογραφικών οργανισμών — των MS NOW, CNN και Politico — στον Λευκό Οίκο, με αφορμή αυτό που ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι αποτελεί άδικη κάλυψη του ίδιου.

Αρχικά, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι γνώριζε ελάχιστα για την απόφαση, προτού υποστηρίξει ότι η «αντιληπτή μεροληψία» των «παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης» έχει καταστήσει την απόφαση μη δημοφιλή.

«Το ένα πράγμα για το οποίο είμαι βέβαιος είναι ότι ο Τύπος ενδιαφέρεται περισσότερο για τον Τύπο από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε.

Οι τρεις ειδησεογραφικοί οργανισμοί σχεδιάζουν να προσφύγουν τη Δευτέρα στη δικαιοσύνη κατά του Τραμπ, επικαλούμενοι την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού
Ειδήσεις

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Η λεπτή δημοσιονομική ισορροπία των επιδοτήσεων – Σε τεντωμένο σχοινί οι κυβερνήσεις
Ειδήσεις

Η λεπτή δημοσιονομική ισορροπία των επιδοτήσεων – Σε τεντωμένο σχοινί οι κυβερνήσεις

Κόστα: Χρειαζόμαστε «νέο χρήμα» για τον προϋπολογισμό της ΕΕ – Στο τραπέζι νέοι φόροι
Ειδήσεις

Κόστα: Χρειαζόμαστε «νέο χρήμα» για τον προϋπολογισμό της ΕΕ – Στο τραπέζι νέοι φόροι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ και η «σκιά» του Μπάιντεν: 890 αναφορές σε λιγότερο από έναν χρόνο
Ειδήσεις

Ο Τραμπ και η «σκιά» του Μπάιντεν: 890 αναφορές σε λιγότερο από έναν χρόνο

Τραμπ: Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της παραγωγής ντίζελ λόγω Ουκρανίας
Ειδήσεις

Τραμπ: Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της παραγωγής ντίζελ λόγω Ουκρανίας

Δανία: Σεβαστή η κυριαρχία της Γροιλανδίας στη συμφωνία με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Δανία: Σεβαστή η κυριαρχία της Γροιλανδίας στη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η λεπτή δημοσιονομική ισορροπία των επιδοτήσεων – Σε τεντωμένο σχοινί οι κυβερνήσεις
Ειδήσεις

Η λεπτή δημοσιονομική ισορροπία των επιδοτήσεων – Σε τεντωμένο σχοινί οι κυβερνήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/09/2026 - 19:32

CNN: Σε επιφυλακή η Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία – Τα σενάρια για τον διάδρομο του Σουβάλκι

Χρηματιστήρια
21/09/2026 - 19:13

Ευρωαγορές: Ισχυρή ανάκαμψη με «καύσιμο» την πτώση του πετρελαίου

Νομίσματα
21/09/2026 - 18:50

Το Bitcoin ξεπέρασε τα 85.000 δολάρια - Οι βασικοί λόγοι της επιστροφής σε υψηλά 8μήνου

Ειδήσεις
21/09/2026 - 18:45

Ο Τραμπ και η «σκιά» του Μπάιντεν: 890 αναφορές σε λιγότερο από έναν χρόνο

Χρηματιστήρια
21/09/2026 - 18:44

Η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ανοίγει τον δρόμο για ράλι στις τεχνολογικές μετοχές

Magazino
21/09/2026 - 18:30

CNBC: Η Gen Z έχει την ίδια αυτοπεποίθηση για τις κοινωνικές της δεξιότητες με τις μεγαλύτερες γενιές

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/09/2026 - 18:14

Σε έλλειψη η Φέτα: Η ευλογιά και η αυξημένη ζήτηση ανεβάζουν την τιμή στα 15 ευρώ!

Ειδήσεις
21/09/2026 - 18:06

Ισπανία: Στο εδώλιο η σύζυγος του Σάντσεθ – Δίκη για εμπορία επιρροής και υπεξαίρεση

Ειδήσεις
21/09/2026 - 17:52

ΟΗΕ: Η Ρωσία έχει εντείνει τις πρακτικές εκφοβισμού επικριτών της στο εξωτερικό

Σχόλια Αγοράς
21/09/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Με... τρακ η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές - Ξεχώρισαν Metlen, Viohalco, Aegean

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 17:51

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €8,09 εκατ. το 2ο τοκομερίδιο του ΚΟΔ – Πληρωμή στις 29/9

Ειδήσεις
21/09/2026 - 17:44

Τραμπ: Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της παραγωγής ντίζελ λόγω Ουκρανίας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/09/2026 - 17:27

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό CUPRA RAVAL φέρνει το αντισυμβατικό πνεύμα της μάρκας στην καρδιά της πόλης

Magazino
21/09/2026 - 17:27

32ες Νύχτες Πρεμιέρας: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» σε α' πανελλήνια προβολή

Ειδήσεις
21/09/2026 - 17:22

Δανία: Σεβαστή η κυριαρχία της Γροιλανδίας στη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
21/09/2026 - 17:18

Μπέσεντ: Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους

Ειδήσεις
21/09/2026 - 17:06

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:59

Η λεπτή δημοσιονομική ισορροπία των επιδοτήσεων – Σε τεντωμένο σχοινί οι κυβερνήσεις

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:55

Κόστα: Χρειαζόμαστε «νέο χρήμα» για τον προϋπολογισμό της ΕΕ – Στο τραπέζι νέοι φόροι

Χρηματιστήρια
21/09/2026 - 16:49

Τάσεις ανάκαμψης στη Wall Street, με ώθηση από την πτώση στο πετρέλαιο

Οικονομία
21/09/2026 - 16:42

ΠΑΣΟΚ: Ζητούμενο σε περίοδο ενεργειακής κρίσης να περιοριστεί η επιβάρυνση στην πηγή

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:42

ΤτΕ: Κακόβουλη χρήση του ονόματος του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:34

Βενετία: Στο τραπέζι αύξηση του τουριστικού τέλους στα 30 ευρώ

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:29

Γάζα: Τρεις νεκροί από ισραηλινά πυρά στη Γάζα

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 16:22

Paramount – Warner Bros.: Πρόστιμα εκατομμυρίων στο «τραπέζι» για τυχόν καθυστέρηση στη διανομή ταινιών

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:21

Σε πολιτικό-οικονομικό αδιέξοδο η Γερμανία – Ο Μερτς παίζει το «χαρτί» της σταθερότητας

Οικονομία
21/09/2026 - 16:15

ΑΑΔΕ: Από 12 Οκτωβρίου σε λειτουργία το Τελωνείο Ανατολικής Αττικής

Οικονομία
21/09/2026 - 16:06

Ζανιάς: Το δημογραφικό απειλεί την ανάπτυξη – Τους μεγάλους κινδύνους τους αντιμετωπίζεις έγκαιρα

Ειδήσεις
21/09/2026 - 16:06

Κάλας: «Επίφαση δημοκρατίας» οι εκλογές στη Ρωσία

Ειδήσεις
21/09/2026 - 15:55

Η γραφειοκρατία το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις επιχειρήσεις στη Γερμανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ