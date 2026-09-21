Μπέσεντ: Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους

Οι εταιρείες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης «πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τον εαυτό τους», αντί να περιμένουν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να τους προσφέρει «ασπίδα έναντι της νομικής ευθύνης», δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα (21/9) ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Υπεύθυνοι είναι οι άνθρωποι, όχι η τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε συγκεκριμένα ο Μπέσεντ, όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με την αντίθεση του προέδρου της χώρας Ντόναλντ Τραμπ στην αυστηρότερη ρυθμιστική εποπτεία του αναδυόμενου κλάδου.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις του Μπέσεντ πραγματοποιήθηκαν την ώρα που ορισμένα στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκφράσει ανησυχίες για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα ολοένα πιο προηγμένα μοντέλα τους. Ωστόσο, οι εκκλήσεις τους για πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης του κλάδου έχουν συναντήσει την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος στηρίζει σθεναρά την επέκταση των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών ρωτήθηκε επίσης για τα επιτόκια, τις πρόσφατες συνομιλίες του με τον Κινέζο ομόλογό του, Χε Λιφένγκ, καθώς και για την προσπάθεια του Τραμπ να απαγορεύσει σε μέσα ενημέρωσης την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι συναντήθηκε την Κυριακή επί 12 ώρες με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, ενόψει της συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν για την τεχνητή νοημοσύνη και επισημοποίησαν συνομιλίες που, όπως είπε ο Μπέσεντ, πιθανότατα θα οδηγήσουν σε νέα συνάντησή τους στη Σεντζέν της Κίνας αργότερα φέτος. Εκεί πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο σύνοδος κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Παράλληλα, εξέτασαν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός διαύλου επικοινωνίας για μελλοντικά περιστατικά που θα σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, «ώστε και οι δύο πλευρές να μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τους σημαντικότερους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, είτε πρόκειται για ανεξέλεγκτους πράκτορες, είτε για μη κρατικούς φορείς στον κυβερνοχώρο, είτε για μη κρατικούς φορείς που εμπλέκονται σε βιολογικά όπλα», ανέφερε.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι ένα «κεντρικό σημείο» της συνάντησης ήταν η επικείμενη λήξη της προσωρινής εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Η συμφωνία, η οποία εδραίωσε μια εύθραυστη παύση στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, πρόκειται να λήξει στις 10 Νοεμβρίου.

Όπως τονίζει το CNBC, οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν την ώρα που ο Μπέσεντ ηγείται της προσπάθειας των ΗΠΑ να πλήξουν την οικονομία του Ιράν, επιβάλλοντας κυρώσεις στους οικονομικούς παράγοντες που τη στηρίζουν. Η προσπάθεια αυτή έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα στοχεύσει και την Κίνα, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Τεχεράνης.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι το ζήτημα τέθηκε στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Μπέσεντ επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να υποδεχθεί τον Σι Τζινπίνγκ στην πίστα του αεροδρομίου της αεροπορικής βάσης Άντριους, στο Μέριλαντ. «Νομίζω ότι θα έχουμε μια εξαιρετική επίσκεψη», δήλωσε.

Ερωτηθείς για την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, ο Μπέσεντ εκτίμησε ότι τα επιτόκια θα μειωθούν μόλις τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν.

«Μόλις βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτής της σύγκρουσης, κάτι που θα συμβεί, πιστεύω ότι οι αγορές πετρελαίου θα έχουν μεγαλύτερη προσφορά από ό,τι προηγουμένως και τα επιτόκια θα πρέπει να υποχωρήσουν», δήλωσε.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς της Fed ψήφισε ομόφωνα την αύξηση των επιτοκίων αναφοράς σε εύρος-στόχο 3,75% έως 4%, με στόχο τη μείωση του «αυξημένου πληθωρισμού».

Ο Τραμπ, ο οποίος διόρισε τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια. Ωστόσο, ο πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε μιλήσει με τον Γουόρς πριν από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς και του είπε: «Μπορείς κάλλιστα να ψηφίσεις μαζί με το συμβούλιο. Δεν πρόκειται να έχει σημασία».

Ο Μπέσεντ βρίσκεται στο επίκεντρο της αντίδρασης της κυβέρνησης σε ορισμένους ολοένα πιο ασταθείς οικονομικούς δείκτες. Την περασμένη εβδομάδα, αναφέρθηκε θετικά στην επαναγορά ομολόγων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στις 10 Σεπτεμβρίου, ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων, η οποία αφορούσε 10ετή και 20ετή αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αναφοράς — η οποία κινείται αντίστροφα από την τιμή του ομολόγου — έχει αυξηθεί κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας την περασμένη εβδομάδα το 5% για πρώτη φορά από το 2007.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου επηρεάζει το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού, μεταξύ άλλων και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, τα οποία ξεπέρασαν αυτόν τον μήνα το 7% για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Κατά την κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Μπέσεντ χαρακτήρισε την τελευταία επαναγορά «επιτυχημένη», παρά το γεγονός ότι οι αποδόσεις συνέχισαν να αυξάνονται μετά την παρέμβαση. «Υπήρχε το υποθετικό ενδεχόμενο του τι θα είχε συμβεί», δήλωσε ο Μπέσεντ στην επιτροπή στις 15 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αποδόσεις θα είχαν αυξηθεί ακόμη περισσότερο χωρίς την επαναγορά.

«Από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, η αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ ήταν η αγορά ομολόγων με τις καλύτερες επιδόσεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Η άνοδος των αποδόσεων συμπίπτει με την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου ντίζελ, ως αποτέλεσμα του πολέμου με το Ιράν.

Οι ανησυχίες για το κόστος των καυσίμων και άλλων βασικών καταναλωτικών αγαθών έχουν προκαλέσει προβληματισμό στους Ρεπουμπλικανούς του Κογκρέσου σχετικά με τη διατήρηση της πλειοψηφίας τους στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Μπέσεντ, μιλώντας στο CNBC, υπερασπίστηκε επίσης την απόφαση του Τραμπ την Παρασκευή να απαγορεύσει την πρόσβαση τριών ειδησεογραφικών οργανισμών — των MS NOW, CNN και Politico — στον Λευκό Οίκο, με αφορμή αυτό που ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι αποτελεί άδικη κάλυψη του ίδιου.

Αρχικά, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι γνώριζε ελάχιστα για την απόφαση, προτού υποστηρίξει ότι η «αντιληπτή μεροληψία» των «παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης» έχει καταστήσει την απόφαση μη δημοφιλή.

«Το ένα πράγμα για το οποίο είμαι βέβαιος είναι ότι ο Τύπος ενδιαφέρεται περισσότερο για τον Τύπο από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε.

Οι τρεις ειδησεογραφικοί οργανισμοί σχεδιάζουν να προσφύγουν τη Δευτέρα στη δικαιοσύνη κατά του Τραμπ, επικαλούμενοι την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.