Ευρωαγορές: Ισχυρή ανάκαμψη με «καύσιμο» την πτώση του πετρελαίου

Οι ευρωπαϊκές αγορές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας (21/9) με ισχυρή άνοδο, σε μια τάση ανάκαμψης μετά τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,02%.

Ο DAX στη Φρανκφούρτη σημείωσε άνοδο 1,13% στις 25.581,57 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κέρδισε 0,78% στις 10.741,84 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι ενισχύθηκε 0,92% στις 8.138,94 μονάδες. Ισχυρά κέρδη σημείωσε ο MIB στο Μιλάνο, με άνοδο 1,6% στις 52.369,5 μονάδες, ενώ ο IBEX στη Μαδρίτη έκλεισε με κέρδη 1,09% στις 19.727,16 μονάδες.

Βασικός καταλύτης για την ανάκαμψη ήταν η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, καθώς δημοσιεύματα που έδειξαν ότι οι εξαγωγές αργού από τον Περσικό Κόλπο είναι υψηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις πίεσαν τις τιμές, με το Brent να υποχωρεί κοντά στα 102 δολάρια. Η εξέλιξη έδωσε ώθηση στις αεροπορικές εταιρείες και τον κλάδο ταξιδιών και αναψυχής, που ενισχύθηκε κατά 0,86%, ενώ αντίθετα ο ενεργειακός κλάδος υποχώρησε 0,62%.

Παράλληλα, ο τεχνολογικός κλάδος ηγήθηκε της ανόδου με κέρδη περίπου 2%, με τις μετοχές που συνδέονται με τους ημιαγωγούς, όπως η Soitec και η Aixtron, να ξεχωρίζουν. Στο επίκεντρο παρέμειναν επίσης οι πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, μετά το εκλογικό πλήγμα, καθώς και οι αναμενόμενες δηλώσεις και κινήσεις της ΕΚΤ, οι οποίες επηρέασαν θετικά και την αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, οδηγώντας σε υποχώρηση των αποδόσεων.