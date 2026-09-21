Χρηματιστήριο: Με... τρακ η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές - Ξεχώρισαν Metlen, Viohalco, Aegean

Με κέρδη επέστρεψε το ελληνικό Χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές έπειτα από 13 χρόνια απουσίας από την συγκεκριμένη κατηγορία. Έντονες ήταν, όμως, οι μεταβολές και οι διακυμάνσεις στη συνεδρίαση, καθώς η αγορά είναι λογικό να ψάχνει τις ισορροπίες της μετά ιστορικό rebalancing.

Συγκεκριμένα, ο ΓΔ ενισχύθηκε τη Δευτέρα (21/9) κατά 0,55% στις 2.676,02 μονάδες, με το εύρος διακύμανσης στις 62 μονάδες περίπου. Το χαμηλό της ημέρας καταγράφηκε στις 2.628,55 μονάδες, ενώ το υψηλό στις 2.690,67 μονάδες. Ο τζίρος ανήλθε συνολικά στα 330 εκατ. ευρώ, μετά από την κολοσσιαία συναλλακτική δραστηριότητα της Παρασκευής (18/9) που χτύπησε ρεκόρ στα 4,26 δισ. ευρώ.

Σημαντικές μεταβολές σημειώθηκαν στο ταμπλό, με τον δείκτη μεγάλης κεφαλαιοποίησης να κλείνει τελικά στα πράσινα και τις 6.867,260 μονάδες (+0,49%). Με κέρδη τερμάτισε και ο τραπεζικός δείκτης (+0,67%) στις 3.227,070 μονάδες.

Με κέρδη έκλεισαν οι Alpha Bank (+0,4%), η Eurobank (+1,59%), η Πειραιώς (+1,51%), ενώ στον αντίποδα η ΕΤΕ υποχώρησε κατά 0,34%.

Κατά τα άλλα, ο ΟΤΕ σημείωσε οριακή άνοδο (+0,05%), ενώ στους κερδισμένους συμπεριλαμβάνονται και άλλοι όπως: οι Aegean (+3,17%), Viohalco (+6,23%), ΤΙΤΑΝ (+1,99%).

Μεγάλα κέρδη κατέγραψε και η Metlen με +4,16%, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η HelleniQ Energy (+1,37%), σε αντίθεση με τη Motor Oil (-0.15%).

ΔΑΑ και ΟΛΠ στους χαμένους της ημέρας.

Στόχος του ΓΔ στο εξής παραμένουν οι 2.700 μονάδες, ενώ το ΧΑ λαμβάνει θετικά σήματα. Η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμησή της για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, θέτοντας πλέον τον στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.900 μονάδες και διατηρώντας την Ελλάδα μεταξύ των αγορών που προτιμά, παρά τους αυξημένους διεθνείς μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών τράβηξε και η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Scope και Moody’s την Παρασκευή.

Στα επιχειρηματικά νέα, με ισχυρή ζήτηση και προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ, η Alpha Bank ολοκλήρωσε την έκδοση νέων ομολογιών senior preferred ύψους 700 εκατ. ευρώ.

H Alter Ego Media ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου, με μεγάλη αύξηση καθαρής κερδοφορίας και EBITDA, ενώ έπονται η Πλαστικά Θράκης, η Ελλάκτωρ και η Alumil (22/9), ο ΑΔΜΗΕ, η Κρι Κρι, η AS Company, η Έλτον και η ΛΑΝΑΚΑΜ (23/9), καθώς και η Jumbo, η Aktor και η ΕΥΔΑΠ (24/9). Στο τέλος της εβδομάδας (25/9) θα έρθει η ώρα για τους ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, Quality and Reliability, Alpha Real Estate Services, Βιοκαρπέτ, Εβροφάρμα και Interlife.

Τέλος, η Τράπεζα Κύπρου διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του προσωρινού μερίσματος 0,24 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο προέρχεται από τα κέρδη του 2026, προσφέροντας μερισματική απόδοση 2,2%. Για το σύνολο της χρήσης, τα συνολικά μερίσματα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στα 0,96 ευρώ ανά μετοχή, με το ποσοστό διανομής των κερδών (payout ratio) να διαμορφώνεται κοντά στο 90%.