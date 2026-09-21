Ρωσία: 355 έδρες στην Ενωμένη Ρωσία – 49 βουλευτές με πολεμική εμπειρία στην Ουκρανία

Η νέα ρωσική Βουλή θα περιλαμβάνει 49 βουλευτές που έχουν συμμετάσχει στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους, μετά τη σαρωτική νίκη του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία στις εκλογές, οι οποίες έχουν δεχθεί έντονη κριτική.

Σύμφωνα με τον Guardian, το φιλοκρεμλινικό κόμμα εξασφάλισε 355 από τις 450 έδρες της Κρατικής Δούμας, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα ενισχύει περαιτέρω τον έλεγχο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην εξουσία και δίνει στην Ενωμένη Ρωσία υπερπλειοψηφία μεγαλύτερη ακόμη και από το προηγούμενο ρεκόρ των 343 εδρών που είχε καταγράψει το 2016.

Πρόκειται για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Ο γενικός γραμματέας της Ενωμένης Ρωσίας, Βλαντίμιρ Γιακούσεφ, δήλωσε αρχικά ότι 86 βετεράνοι από τη «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στη Μόσχα αναμένεται να έχουν εκλεγεί. «Πρόκειται για μια αρκετά σημαντική συμβολή», είπε. Αργότερα, ωστόσο, αναθεώρησε τον αριθμό σε 49.

Την ώρα που η Ρωσία καταμετρούσε τις ψήφους από τις εκλογές, τις οποίες η αντιπολίτευση και δυτικές κυβερνήσεις έχουν καταγγείλει ως μη ελεύθερες και μη ανταγωνιστικές, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στόχων στην Ουκρανία, προκαλώντας ζημιές μεταξύ άλλων στο ιστορικό κτίριο του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ζαπορίζια.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα της κάλπης δείχνει πως οι Ρώσοι στηρίζουν τον επί χρόνια ηγέτη της χώρας, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία ως πρωθυπουργός ή πρόεδρος από το 2000. «Αυτοί οι δείκτες, φυσικά, καταδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο συσπείρωσης της ρωσικής κοινωνίας γύρω από τον αρχηγό του κράτους», είπε.

Οι δυτικές κυβερνήσεις καταδίκασαν τις εκλογές που διεξήχθησαν στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς τες «παρωδία». Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, χαρακτήρισε τις εκλογές «ένα ακόμη μεγάλο πλήγμα για τη ρωσική δημοκρατία». Σε ανάρτησή της στο X, ανέφερε ότι το Κρεμλίνο φίμωσε τη διαφωνία και απέκλεισε διεθνείς παρατηρητές, προσθέτοντας πως «το περίβλημα της δημοκρατίας είναι το μόνο που έχει απομείνει».

Οι εκλογές διεξάγονται εν μέσω σεναρίων ότι ο Πούτιν ενδέχεται να ανακοινώσει μεγάλη επιστράτευση το φθινόπωρο, σε μια προσπάθεια να δώσει νέα ώθηση στη στρατιωτική εκστρατεία της Ρωσίας, η οποία έχει βαλτώσει. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει υποστηρίξει ότι το Κρεμλίνο επιδιώκει να στρατολογήσει ακόμη 300.000 στρατιώτες.

Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς της, πλήττοντας το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρες τζετ. Η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει τις δικές της επιθέσεις σε μεγάλο βάθος, πλήττοντας μεταξύ άλλων το διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας την Κυριακή, στο πλαίσιο αυτού που ο Ζελένσκι έχει αποκαλέσει «κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας».

Παράλληλα, η Ρωσία έχει εντείνει την προσπάθειά της να καταλάβει μια σειρά πόλεων στο ανατολικό Ντονμπάς, μεταξύ των οποίων το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταφέρει να διασπάσει τις ουκρανικές γραμμές, ενώ Ουκρανοί διοικητές αναφέρουν δική τους αντεπίθεση κοντά στην πόλη Λίμαν.

Στο εσωτερικό της Ρωσίας, η κριτική στον πόλεμο απαγορεύεται. Αντιπολεμικοί μπλόγκερ έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί σε φυλάκιση. Ο τοπικός πολιτικός Μπόρις Ναντέζντιν, ο οποίος είχε επιχειρήσει προηγουμένως να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές με φιλειρηνική πλατφόρμα, αποκλείστηκε από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου και χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας».

Όλα τα υπόλοιπα κόμματα που εξασφάλισαν έδρες στις εκλογές στηρίζουν επίσης τη «ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Μεταξύ αυτών είναι οι κομμουνιστές, που ήρθαν δεύτεροι με 40 έδρες, το εθνικιστικό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDPR) με 25 έδρες και το κόμμα Νέα Πρόσωπα με 20.

Ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, σύμμαχος του Πούτιν, επανεξελέγη, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για ποσοστό άνω του 99%.

Η επικεφαλής της ρωσικής εκλογικής επιτροπής, Έλα Παμφίλοβα, δήλωσε ότι η Ενωμένη Ρωσία πέτυχε σαρωτική νίκη, συγκεντρώνοντας 57,83% των ψήφων με το 95% των ψηφοδελτίων καταμετρημένο. Το ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με το 49,8% που είχε λάβει στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, το 2021. Η Παμφίλοβα επαίνεσε τους ψηφοφόρους επειδή, όπως είπε, αντιστάθηκαν στη «ψυχολογική πίεση».

Τη νύχτα, η Ρωσία εξαπέλυσε αυτό που ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «βίαιη, στοχευμένη επίθεση» στη νότια πόλη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, υπέστησαν ζημιές μια εννιαώροφη πολυκατοικία, κτίριο πανεπιστημίου, εμπορικό κέντρο και λεβητοστάσιο, ενώ πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μια γυναίκα στην περιοχή του Χαρκόβου σκοτώθηκε από επίθεση με drone.

Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Η Ρωσία δεν περιορίζει τις κλιμακούμενες ενέργειές της και σηματοδοτεί την ετοιμότητά της να επεκτείνει τον πόλεμο. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η παγκόσμια σταθερότητα έχει ήδη κλονιστεί από αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στον επιτιθέμενο, ώστε να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».