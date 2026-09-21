Alco: Στο 24,3% η ΝΔ – Πλησιάζει την ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη πτώση για την Καρυστιανού

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,3%, η ΕΛ.ΑΣ. 14,4%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Ελληνική Λύση 6,4%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, η ΕΛΠΙΔΑ 3,1%, το ΜέΡΑ25 2,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, η Φωνή Λογικής 2,2% και η Νίκη 1,3%. Οι Δημοκράτες καταγράφονται στο 0,7%, ενώ 6,9% δηλώνει άλλο κόμμα και 15,3% παραμένει αναποφάσιστο.
Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε 1.700 κωδικούς, το 44% απαντά ότι δεν απέδωσε καθόλου, το 33% ότι απέδωσε λίγο, το 7% αρκετά και το 2% πολύ.
Για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και κατά πόσο ωφελούν την οικογένεια, το 44% απαντά «καθόλου», ενώ το 34% εκτιμά ότι ωφελούν «λίγο» και το 11% «αρκετά».
Στο ερώτημα για την αξιοπιστία των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,5%, ενώ το 40% απαντά «κανένας».
Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα των κομμάτων και ποιο θεωρείται περισσότερο εφαρμόσιμο, το 23% επιλέγει της ΝΔ, το 12% του ΠΑΣΟΚ, το 10% της ΕΛ.ΑΣ., το 4% του ΚΚΕ, το 3% της Ελληνικής Λύσης και το 2% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 32% απαντά «κανένα».
Στο ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 22%, ο Αλέξης Τσίπρας 14% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%, ενώ το 27% απαντά «κανένας».
Παράλληλα, το 25% τάσσεται υπέρ μιας τρίτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ το 67% τάσσεται υπέρ της αλλαγής και το 8% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».
Η εικόνα της πρόθεσης ψήφου καταγράφει τέσσερις βασικές μεταβολές: το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μία ποσοστιαία μονάδα και μειώνει την απόσταση από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει ήπια άνοδο. Αντίθετα, η ΕΛΠΙΔΑ της Μαρίας Καρυστιανού υποχωρεί στο 3,1%, από 7,8% στην προηγούμενη μέτρηση που αναφέρεται στη δημοσκόπηση.
Στη μέτρηση δεν περιλαμβάνονται ακόμη τα κόμματα που συνδέονται με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ηλία Κασιδιάρη. Η δημοσκόπηση δείχνει, πάντως, ότι η ΔΕΘ δεν έχει μεταβάλει σημαντικά τη συνολική εικόνα της πρόθεσης ψήφου, με εξαίρεση την ήπια άνοδο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
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