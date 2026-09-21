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Alco: Στο 24,3% η ΝΔ – Πλησιάζει την ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη πτώση για την Καρυστιανού
Πολιτική
20:33 - 21 Σεπ 2026

Alco: Στο 24,3% η ΝΔ – Πλησιάζει την ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη πτώση για την Καρυστιανού

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Η δημοσκόπηση της Alco, που παρουσιάστηκε στο δελτίο του Alpha τη Δευτέρα (21/9), καταγράφει τις τάσεις στην κοινή γνώμη στον απόηχο της ΔΕΘ, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει άνοδο και πλησιάζει την ΕΛ.ΑΣ.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,3%, η ΕΛ.ΑΣ. 14,4%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Ελληνική Λύση 6,4%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, η ΕΛΠΙΔΑ 3,1%, το ΜέΡΑ25 2,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, η Φωνή Λογικής 2,2% και η Νίκη 1,3%. Οι Δημοκράτες καταγράφονται στο 0,7%, ενώ 6,9% δηλώνει άλλο κόμμα και 15,3% παραμένει αναποφάσιστο.

Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε 1.700 κωδικούς, το 44% απαντά ότι δεν απέδωσε καθόλου, το 33% ότι απέδωσε λίγο, το 7% αρκετά και το 2% πολύ.

Για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και κατά πόσο ωφελούν την οικογένεια, το 44% απαντά «καθόλου», ενώ το 34% εκτιμά ότι ωφελούν «λίγο» και το 11% «αρκετά».

Στο ερώτημα για την αξιοπιστία των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,5%, ενώ το 40% απαντά «κανένας».

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα των κομμάτων και ποιο θεωρείται περισσότερο εφαρμόσιμο, το 23% επιλέγει της ΝΔ, το 12% του ΠΑΣΟΚ, το 10% της ΕΛ.ΑΣ., το 4% του ΚΚΕ, το 3% της Ελληνικής Λύσης και το 2% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 32% απαντά «κανένα».

Στο ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 22%, ο Αλέξης Τσίπρας 14% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%, ενώ το 27% απαντά «κανένας».

Παράλληλα, το 25% τάσσεται υπέρ μιας τρίτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ το 67% τάσσεται υπέρ της αλλαγής και το 8% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Η εικόνα της πρόθεσης ψήφου καταγράφει τέσσερις βασικές μεταβολές: το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μία ποσοστιαία μονάδα και μειώνει την απόσταση από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει ήπια άνοδο. Αντίθετα, η ΕΛΠΙΔΑ της Μαρίας Καρυστιανού υποχωρεί στο 3,1%, από 7,8% στην προηγούμενη μέτρηση που αναφέρεται στη δημοσκόπηση.

Στη μέτρηση δεν περιλαμβάνονται ακόμη τα κόμματα που συνδέονται με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ηλία Κασιδιάρη. Η δημοσκόπηση δείχνει, πάντως, ότι η ΔΕΘ δεν έχει μεταβάλει σημαντικά τη συνολική εικόνα της πρόθεσης ψήφου, με εξαίρεση την ήπια άνοδο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/09/2026 - 20:51
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