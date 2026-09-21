Ο Τραμπ και η «σκιά» του Μπάιντεν: 890 αναφορές σε λιγότερο από έναν χρόνο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επικαλεστεί το όνομα του Τζο Μπάιντεν σχεδόν 900 φορές από την αρχή της χρονιάς διατηρώντας τον προκάτοχό του στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί δίνουν μάχη για να διατηρήσουν την εύθραυστη πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, ο Τραμπ έχει μετατρέψει τον Μπάιντεν σε πολιτικό στόχο περίπου τρεις φορές την ημέρα, σε ομιλίες, δηλώσεις και αναρτήσεις στο Truth Social. Του αποδίδει ευθύνες για προβλήματα που κυμαίνονται από τον πληθωρισμό και τη μετανάστευση έως τις ελλείψεις σε πυρομαχικά, την ώρα που ο πρώην πρόεδρος, 83 ετών και αντιμέτωπος με καρκίνο σταδίου 4, έχει σε μεγάλο βαθμό αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή.

Η τακτική αυτή αντανακλά την προσπάθεια του Τραμπ να κρατήσει τους Αμερικανούς στραμμένους στα υποτιθέμενα προβλήματα της προηγούμενης κυβέρνησης, αντί στις ανησυχίες των ψηφοφόρων για τη δική του προεδρία, καθώς απομένουν μόλις έξι εβδομάδες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Οι Δημοκρατικοί σάς έδωσαν τέσσερα χρόνια καταστροφής, χάους και θανάτου υπό τον κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν», είπε ο Τραμπ στις 9 Σεπτεμβρίου, μιλώντας σε στελέχη και υποστηρικτές του κόμματός του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Ντάλας.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ χρειάζεται πάντα έναν αντίπαλο και είναι καλύτερο να έχεις ένα συγκεκριμένο πρόσωπο παρά ένα ολόκληρο κόμμα», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός σύμβουλος Ράιαν Γουίλιαμς. «Το έχει κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην εξουσία. Μπορεί να το χρησιμοποιεί για να αποπροσανατολίζει από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα».

Η καταμέτρηση του Reuters εξέτασε τις αναφορές του Τραμπ στον Μπάιντεν από τον Ιανουάριο, όταν άρχισε να διαμορφώνεται ο εκλογικός κύκλος του 2026. Τα ευρήματα καταδεικνύουν την προσπάθεια του Τραμπ να διατηρήσει το ενδιαφέρον στραμμένο στον Μπάιντεν, την ώρα που η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει, ο πόλεμος με το Ιράν παρατείνεται και το κόστος ζωής παραμένει υψηλό.

Από την 1η Ιανουαρίου, ο Τραμπ έχει αναφερθεί ονομαστικά στον Μπάιντεν τουλάχιστον 890 φορές, σε σχεδόν 200 εκδηλώσεις και συνεντεύξεις, καθώς και σε περίπου 190 αναρτήσεις στο Truth Social, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Reuters.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στον Μπάιντεν τουλάχιστον 210 φορές σε σχέση με την οικονομία, 168 φορές για τη μετανάστευση και 138 φορές για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας, ενώ τον έχει κατηγορήσει και για σειρά άλλων προβλημάτων στο εσωτερικό.

Έχει επικρίνει τον Μπάιντεν σε εκδηλώσεις τόσο διαφορετικές μεταξύ τους όσο η πρεμιέρα ταινίας της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ, το Εθνικό Πρωινό Προσευχής και η παραδοσιακή γιορτή για το Πάσχα στον Λευκό Οίκο. Κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Τουρκία, κατέγραψε ρεκόρ αναφορών στον Μπάιντεν μέσα σε μία ημέρα — 16 συνολικά. Τον κατηγόρησε για ελλείψεις σε στρατιωτικά πυρομαχικά, για το κόστος της στέγασης και για την υποβάθμιση της αμερικανικής χαλυβουργίας.

Οι πρόεδροι συχνά αποδίδουν ευθύνες στους προκατόχους τους — το ίδιο είχε κάνει και ο Μπάιντεν με τον Τραμπ. Ωστόσο, η επιμονή και η συχνότητα με την οποία ο Τραμπ αναφέρεται στον Μπάιντεν, 20 μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ξεχωρίζουν.

«Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο χειρότερος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία και ο πρόεδρος Τραμπ περνά κάθε μέρα καθαρίζοντας το χάος που άφησε πίσω του και κάνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρότερες από ποτέ», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς, υπερασπιζόμενη τις συνεχείς αναφορές του Τραμπ στον προκάτοχό του.

Ο εκπρόσωπος του Μπάιντεν, Τ. Τζ. Ντάκλο, αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Η Μέγκαν Χέις, πρώην ανώτερη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επί Μπάιντεν, επέκρινε ωστόσο αυτό που χαρακτήρισε «εμμονή» του Τραμπ.

«Εννιακόσιες αναφορές σε λιγότερο από έναν χρόνο δεν είναι διακυβέρνηση, είναι εμμονή. Ο Τζο Μπάιντεν τον νίκησε μία φορά και ο Τραμπ ακόμη δεν το έχει ξεπεράσει. Επικεντρώνεται περισσότερο στο να ξαναγράψει την ιστορία του 2020 παρά στο να μειώσει το κόστος της βενζίνης και των τροφίμων για τους Αμερικανούς», είπε, αναφερόμενη στη νίκη του Μπάιντεν στις εκλογές του 2020, την οποία ο Τραμπ εξακολουθεί ψευδώς να υποστηρίζει ότι του έκλεψαν.

Υπαναχώρηση στο μέτωπο της οικονομίας

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η οικονομία βρισκόταν υπό τη δική του ευθύνη. Τώρα, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί γίνονται ολοένα πιο επικριτικοί απέναντι στη διαχείριση της οικονομίας από την κυβέρνησή του, ο Τραμπ αποδίδει στον Μπάιντεν τα προβλήματα που σχετίζονται με την ακρίβεια.

«Ελπίζω όλοι να συνειδητοποιούν ότι οι αυξήσεις των τιμών σε ολόκληρη την Αμερική προκλήθηκαν από τον Sleepy Joe Biden και την κυβέρνηση Μπάιντεν, όχι από τον “TRUMP”», έγραψε την περασμένη εβδομάδα στο Truth Social.

Ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλας δήλωσαν στο Reuters ότι θεωρούν τον Μπάιντεν υπεύθυνο για τον πληθωρισμό, 20 μήνες μετά την αποχώρησή του από την εξουσία. Οι δημοσκοπήσεις, ωστόσο, δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών αποδίδει στον ίδιο τον Τραμπ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για το ζήτημα του πληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 9% κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν, καθώς επηρεάστηκε μεταξύ άλλων από τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω της πανδημίας, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις δαπάνες της κυβέρνησης Μπάιντεν για την τόνωση της οικονομίας που είχε πληγεί από την COVID-19.

Ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές έχοντας ως βασική υπόσχεση τη μείωση των τιμών. Ωστόσο, το κόστος ζωής έχει παραμείνει επίμονα υψηλό, εν μέρει λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 4,95% τον μήνα κατά τα τέσσερα χρόνια της προεδρίας Μπάιντεν, ενώ από τότε που ανέλαβε ο Τραμπ ο μέσος όρος είναι 2,94% και τον περασμένο μήνα έφτασε το 3,4%.

«Η πολιτική αφορά πάντα το μέλλον και ποτέ το παρελθόν, επομένως το να κατηγορείς τον προκάτοχό σου δεν λειτουργεί. Ειδικά όταν είσαι εν ενεργεία πρόεδρος. Πρέπει να υπερασπιστείς το δικό σου έργο για να βοηθήσεις το κόμμα σου», δήλωσε ο βετεράνος Ρεπουμπλικανός πολιτικός σύμβουλος Τσάρλι Μπλακ, ο οποίος κατά καιρούς έχει ασκήσει κριτική στον Τραμπ.

Μετανάστευση

Μετά την οικονομία, η μετανάστευση είναι το ζήτημα στο οποίο ο Τραμπ επικαλείται συχνότερα τον Μπάιντεν.

Καθώς η ενισχυμένη εκστρατεία απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ προκάλεσε φέτος έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ο πρόεδρος επιχείρησε επανειλημμένα να μεταφέρει την ευθύνη στον προκάτοχό του, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές του Μπάιντεν επέτρεψαν τα επίπεδα παράτυπων μεταναστευτικών ροών στα αμερικανικά σύνορα.

Μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από πυρά ομοσπονδιακών μεταναστευτικών πρακτόρων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Μινεσότα τον Ιανουάριο, για παράδειγμα, ο Τραμπ κατηγόρησε τις «πολιτικές ανοιχτών συνόρων του Μπάιντεν» για «όλο τον χρόνο που περνάμε μιλώντας για τη Μινεσότα».

Ο πρόεδρος μιλά τόσο συχνά για τον μεγάλο αριθμό διελεύσεων στα σύνορα επί Μπάιντεν και για τις αυστηρότερες μεταναστευτικές πολιτικές της δικής του κυβέρνησης, ώστε πρόσφατα παραδέχθηκε ότι ακόμη και οι σύμβουλοί του προσπαθούν να τον απομακρύνουν από το θέμα.

«Ακόμη και οι λογογράφοι μου λένε: “Κύριε, κανείς δεν θέλει να ακούει πια για τα σύνορα. Το έχετε ήδη κάνει”», αφηγήθηκε ο Τραμπ τον Αύγουστο στο Οβάλ Γραφείο. «Ο Μπάιντεν δεν μπορούσε να το κάνει», πρόσθεσε.

Ιράν και Ουκρανία

Υπό την πίεση να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο ξεκίνησε πριν από σχεδόν επτά μήνες, ο Τραμπ έχει επικαλεστεί τον Μπάιντεν τουλάχιστον 37 φορές. Τον κατηγορεί ότι δεν ήταν αρκετά επιθετικός απέναντι στην Τεχεράνη κατά την προεδρία του, από το 2021 έως το 2025, ενώ υποστηρίζει ότι ο Μπάιντεν «δημιούργησε ένα τέρας με το Ιράν» το 2015, όταν αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Ομπάμα συμμετείχε στη διαπραγμάτευση της πυρηνικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Η πολιτική του Μπάιντεν απέναντι στο Ιράν βασιζόταν στην αύξηση της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη — θέση που πλέον έχει υιοθετήσει και ο Τραμπ, ενώ συνεχίζονται οι σποραδικές συγκρούσεις με το Ιράν.

Ο Τραμπ αρχικά διέψευδε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τα αμερικανικά αποθέματα πυραύλων και αναχαιτιστικών συστημάτων μειώνονταν γρήγορα λόγω του πολέμου. Από τον Μάιο, ωστόσο, άρχισε να αποδίδει τις ελλείψεις στον Μπάιντεν.

«Θα ήθελα να έχουμε περισσότερα πυρομαχικά, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ο Μπάιντεν έδωσε πάρα πολλά στην Ουκρανία», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One στις 27 Ιουλίου.

Συνολικά, ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μπάιντεν τουλάχιστον 138 φορές για διεθνείς κρίσεις. Οι αναφορές αφορούν από την Ουκρανία και το Ιράν έως την αμερικανική αποχώρηση από το Αφγανιστάν και την υποτιθέμενα υπερβολικά ήπια στάση απέναντι στην Κίνα.

Προσωπικές επιθέσεις

Ο Τραμπ έχει επίσης εξαπολύσει προσωπικές επιθέσεις εναντίον του Μπάιντεν, σχολιάζοντας τη διανοητική του κατάσταση και τη χρήση της αυτόματης υπογραφής (autopen) για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων — μια πρακτική που έχουν χρησιμοποιήσει πολλοί Αμερικανοί πρόεδροι.

Κατά τη διάρκεια της πασχαλινής εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο τον Απρίλιο, ενώ υπέγραφε αυγά σε ένα τραπέζι, ο Τραμπ είπε στα παιδιά που βρίσκονταν γύρω του ότι ο Μπάιντεν «τα έδινε όλα στο autopen επειδή ήταν ανίκανος να υπογράψει, πόσο μάλλον να κυβερνήσει μια χώρα».

Ένα από τα αγαπημένα σημεία της ξενάγησης που κάνει ο Τραμπ στους επισκέπτες στον «διάδρομο της προεδρικής δόξας» κοντά στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου είναι μια ειδική αναφορά στον Μπάιντεν. Ενώ οι άλλοι πρόεδροι εκπροσωπούνται με φωτογραφίες τους, ο Μπάιντεν παρουσιάζεται με μια εικόνα ενός autopen.

Ο Τραμπ έχει επικαλεστεί τον Μπάιντεν ακόμη και όταν αναφέρεται σε τοπικά ζητήματα, όπως η ανακαίνιση της Reflecting Pool στο National Mall της Ουάσινγκτον. Υποστηρίζει ότι τα προβλήματα του έργου οφείλονται στην παραμέληση κατά την προεδρία Μπάιντεν ή σε εργασίες που είχαν ξεκινήσει πριν επιστρέψει ο ίδιος στην εξουσία, χωρίς όμως να παρουσιάζει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς αυτούς.

Η πισίνα παραμένει άδεια, δύο μήνες μετά την αρχική ανακαίνιση. Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει βανδάλους για τα προβλήματα του έργου, όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης αναγνώρισε τον Αύγουστο ότι πρόσφατες «ελαττωματικές» εργασίες ανακαίνισης προκάλεσαν το ξεφλούδισμα της επιφάνειας — ένα πρόβλημα που συνδέεται με εργασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του κυβέρνησης