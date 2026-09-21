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Τραμπ: Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της παραγωγής ντίζελ λόγω Ουκρανίας
Ειδήσεις
17:44 - 21 Σεπ 2026

Τραμπ: Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της παραγωγής ντίζελ λόγω Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία έχει ουσιαστικά «χάσει τον έλεγχο» του τομέα παραγωγής ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε στις 21 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας παράλληλα να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγο πριν από την αναμενόμενη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν μια πιθανή αμοιβαία παύση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών, καθώς και των χτυπημάτων σε στόχους στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η Ρωσία, δυστυχώς, έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ λόγω του πολέμου της με την Ουκρανία», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι μεγάλος αριθμός ρωσικών «διυλιστηρίων έχει ανατιναχθεί και βρίσκεται, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας», επισημαίνοντας ότι «ολόκληρος ο κόσμος υποφέρει» εξαιτίας του πολέμου.

Απαντώντας στον Τραμπ μέσω των social media, ο Ζελένσκι συμφώνησε ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί, σημειώνοντας: «Από το πρώτο λεπτό, η Ουκρανία επιδίωκε την ειρήνη».

«Υπάρχουν επίσης ιδέες στο τραπέζι για να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά, ξεκινώντας με ισχυρά βήματα αποκλιμάκωσης. Ο ενεργειακός τομέας της Ουκρανίας, οι κρίσιμες υποδομές και οι εξαγωγές τροφίμων μας πρέπει να πάψουν να αποτελούν στόχους για τη Ρωσία, και αυτό θα οδηγήσει σε αντίστοιχα βήματα αποκλιμάκωσης από την πλευρά μας», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Το Κίεβο έχει πραγματοποιήσει κατ’ επανάληψη επιθέσεις εναντίον ρωσικών αποθηκών πετρελαίου και διυλιστηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, επιδιώκοντας να αυξήσει την πίεση στη ρωσική οικονομία και να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να διεξάγει τον πόλεμο.

Από την πλευρά τους, οι ρωσικές δυνάμεις επιδιώκουν να καταστρέψουν το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας μέσω μαζικών επιθέσεων με drones και πυραύλους, προκαλώντας τακτικά διακοπές ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως αποδώσει στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων την άνοδο των τιμών του ντίζελ. Ωστόσο, ειδικοί που μίλησαν στην Kyiv Independent αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να τον στηρίζουν και ότι η άνοδος των τιμών των καυσίμων οφείλεται κυρίως στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Κίεβο έχει ήδη σηματοδοτήσει ότι είναι έτοιμο να συμφωνήσει σε εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα την τηρήσει. Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την πρόταση του Τραμπ για προσωρινή παύση των επιθέσεων κατά ενεργειακών στόχων «πολύ καλή ιδέα», συνδέοντάς την ωστόσο με πρόσθετους όρους, μεταξύ των οποίων και η άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

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