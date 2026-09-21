Αποστολάκη: Ποιος ελέγχει τη συμμόρφωση των servicers με την απόφαση του Αρείου Πάγου;

Το ζήτημα της καθυστέρησης στην εφαρμογή της υπ’ αριθ. 6/2026 απόφασης της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έθεσε τη Δευτέρα (21/9) στη Βουλή η Μιλένα Αποστολάκη, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής της προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Μιλένα Αποστολάκη υπενθύμισε ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος στις δικαστικές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Κατά τη συζήτηση, έντονη αντιπαράθεση προκλήθηκε για το ζήτημα της αναδρομικής εφαρμογής.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι η αναδρομικότητα αποτελεί πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Η Μιλένα Αποστολάκη υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως δική της πολιτική πρωτοβουλία αυτό που αποτελεί συνέπεια της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, επισημαίνοντας ότι ο συγκεκριμένος κυβερνητικός ισχυρισμός έχει ήδη αντικρουστεί από καθηγητές Νομικής, δικηγορικούς συλλόγους και ενώσεις καταναλωτών. Τόνισε, μάλιστα, ότι αντί η Κυβέρνηση να διεκδικεί αβάσιμα εύσημα για την αναδρομικότητα, όφειλε εξαρχής να έχει διασφαλίσει την πλήρη και άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης προς όφελος των δανειοληπτών.

Το κρίσιμο ζήτημα σήμερα τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, είναι τι συμβαίνει στην πράξη. Μήνες μετά την έκδοση της ΟλΑΠ 6/2026, δανειολήπτες εξακολουθούν να καταγγέλλουν ότι δεν έχουν λάβει νέα δοσολόγια και αναλυτικές ταυτότητες οφειλής, ότι καθυστερούν οι επανυπολογισμοί και ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα ακόμη και στην παροχή στοιχείων για προηγούμενες καταβολές.

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απέδωσε στην Κυβέρνηση την ευθύνη για την καθυστέρηση, υπογραμμίζοντας ότι μία απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εξαρτάται στην πράξη από την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τις εσωτερικές διαδικασίες των εταιρειών διαχείρισης που δεν γνωρίζει κανείς πότε θα τις ολοκληρώσουν.

Η Μιλένα Αποστολάκη έθεσε τα εξής ερωτήματα για τα οποία δεν πήρε απαντήσεις: Ποιος παρακολουθεί τη διαδικασία προσαρμογής των εταιρειών διαχείρισης; Ποιος ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με την απόφαση του Αρείου Πάγου; Έχει ζητήσει η Κυβέρνηση συγκεκριμένο εποπτικό έλεγχο από την Τράπεζα της Ελλάδος;

Τέλος, τόνισε ότι δεν μπορεί ένας πολίτης που επί χρόνια τηρεί τη δικαστική ρύθμιση να κινδυνεύει να εμφανιστεί ως ασυνεπής επειδή η εταιρεία που διαχειρίζεται την απαίτησή του δεν έχει προσαρμόσει εγκαίρως τα πληροφοριακά της συστήματα. Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε, συνεπώς, σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των επανυπολογισμών και ουσιαστικό έλεγχο της συμμόρφωσης των εταιρειών διαχείρισης.