Palmos Analysis: Προβάδισμα 14,5 μονάδων για τη ΝΔ έναντι του δεύτερου

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Palmos Analysis, καταγράφοντας διαφορά 14,5 μονάδων από τη δεύτερη ΕΛ.ΑΣ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής η ΝΔ φτάνει το 30,1%.

Αναλυτικότερα , η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση της πρόθεσης ψήφου με 27,5%, διατηρώντας διαφορά 14,5 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ., που συγκεντρώνει 13%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,2%.

Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η ΕΛΠΙΔΑ με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, το ΜέΡΑ25 με 2,2%, οι Σπαρτιάτες με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, η Νίκη με 0,9%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και οι Δημοκράτες με 0,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ ανεβαίνει στο 30,1%, η ΕΛ.Α.Σ. στο 15,2% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,9%, η Ελληνική Λύση με 6,2%, η ΕΛΠΙΔΑ με 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1% και η Φωνή Λογικής με 4,1%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3%, οι Σπαρτιάτες 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, η Νίκη 1,2%, η Νέα Αριστερά 0,9% και οι Δημοκράτες 0,8%.

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