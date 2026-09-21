Palmos Analysis: Προβάδισμα 14,5 μονάδων για τη ΝΔ έναντι του δεύτερου

Αναλυτικότερα , η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση της πρόθεσης ψήφου με 27,5%, διατηρώντας διαφορά 14,5 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ., που συγκεντρώνει 13%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,2%.
Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η ΕΛΠΙΔΑ με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, το ΜέΡΑ25 με 2,2%, οι Σπαρτιάτες με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, η Νίκη με 0,9%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και οι Δημοκράτες με 0,5%.
Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ ανεβαίνει στο 30,1%, η ΕΛ.Α.Σ. στο 15,2% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,9%, η Ελληνική Λύση με 6,2%, η ΕΛΠΙΔΑ με 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1% και η Φωνή Λογικής με 4,1%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3%, οι Σπαρτιάτες 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, η Νίκη 1,2%, η Νέα Αριστερά 0,9% και οι Δημοκράτες 0,8%.
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