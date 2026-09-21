Οι Ρεπουμπλικανοί ξεμένουν από χρόνο για να μειώσουν τις τιμές καυσίμων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες ξεμένουν από χρόνο για να κατευνάσουν τους ψηφοφόρους που είναι εξοργισμένοι με την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων, προκαλώντας έναν τελευταίο γύρο αλληλοκατηγοριών στο Καπιτώλιο για ένα ζήτημα που πολλοί θεωρούν τη μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία του κυβερνώντος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Οι τιμές-ρεκόρ του πετρελαίου ντίζελ, που χρησιμοποιείται από φορτηγά και αγροτικά μηχανήματα, πλήττουν ιδιαίτερα τις αγροτικές πολιτείες που παραδοσιακά ψηφίζουν Ρεπουμπλικάνους. Εκεί, οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πιο δύσκολες από τις αναμενόμενες μάχες για να διατηρήσουν τις έδρες τους σε πολιτείες όπως η Αϊόβα και η Νεμπράσκα.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ορισμένοι στρατηγικοί αναλυτές και νομοθέτες φοβούνται ότι, αν οι ψηφοφόροι εκτονώσουν την οργή τους στους υποψηφίους του GOP, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι καταστροφικά για το κόμμα.

«Οι ψηφοφόροι δεν είναι ευχαριστημένοι και εμείς είμαστε στην εξουσία», προειδοποίησε ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι (Ρεπουμπλικανός, Λουιζιάνα).

Οι νομοθέτες έχουν εξετάσει ιδέες όπως μια προσωρινή αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου στη βενζίνη ή την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι ο βασικός παράγοντας που οδηγεί τις τιμές προς τα πάνω. Οι μάχες, που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, έχουν εξελιχθεί σε πολιτική ευπάθεια για τον πρόεδρο Τραμπ και το κόμμα του, αφού είχε υποσχεθεί ότι δεν θα υπάρξουν νέοι «πόλεμοι χωρίς τέλος» και ότι θα μειώσει τις τιμές.

Ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν (Ρεπουμπλικανός, Νότια Ντακότα), δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην εξέταση μιας απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ. Αργότερα, όμως, είπε ότι εναπόκειται στην κυβέρνηση Τραμπ να αποκαταστήσει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. «Αυτό θα μειώσει την πίεση», δήλωσε ο Θουν.

Το Σαββατοκύριακο, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τσακ Γκράσλεϊ από την Αϊόβα κάλεσε τον Τραμπ να επιβάλει απαγόρευση εξαγωγών, παρόμοια με τις απαγορεύσεις εξαγωγών αγροτικών προϊόντων που είχαν επιβληθεί τη δεκαετία του 1970. «Οι υψηλές τιμές του ντίζελ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Η Γερουσία έχει προγραμματίσει μόλις δύο ακόμη εβδομάδες συνεδριάσεων πριν από τις εκλογές και δεν υπάρχουν σχέδια για ψηφοφορία σχετικά με αναστολή του φόρου στη βενζίνη ή για κάποιο άλλο μέτρο που θα αποσκοπούσε στη μείωση των τιμών των καυσίμων. Ακόμη και αν η Γερουσία ενέκρινε ένα νομοσχέδιο, αυτό δεν θα έφτανε σύντομα στο γραφείο του προέδρου, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων, διέκοψε τις εργασίες της την περασμένη εβδομάδα.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι προτιμούν απλώς να μην μιλούν για το θέμα.

«Τα λέμε», είπε ο γερουσιαστής Τζον Μπαράσο από το Γουαϊόμινγκ, ο δεύτερος στην ιεραρχία των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε τι θα μπορούσαν να κάνουν το Κογκρέσο ή η κυβέρνηση για τις υψηλές τιμές του ντίζελ. Όταν ρωτήθηκε στην εκπομπή του NBC «Meet the Press» την Κυριακή αν θα υποστήριζε απαγόρευση εξαγωγών, ο Μπαράσο απάντησε: «Ο πρόεδρος εξετάζει μια σειρά από διαφορετικά πράγματα που μπορεί να κάνει».

Άλλοι λένε ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να ληφθούν μέτρα.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει αισθητή μείωση μέσα στις επόμενες 48 ημέρες πριν από τις εκλογές», δήλωσε ο γερουσιαστής Τομ Τίλις (Ρεπουμπλικανός, Βόρεια Καρολίνα), ο οποίος αποχωρεί από τη Γερουσία μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας του, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μείωσης των τιμών των καυσίμων. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό θα έχει συνέπειες για τους Ρεπουμπλικάνους στην κάλπη, ο Τίλις είπε: «Οι εκλογές αφορούν πάντα την τσέπη, σωστά;»

Οι θέσεις του Τραμπ

Ο Τραμπ αναφέρθηκε τη Δευτέρα στην απογοήτευσή του για τις τιμές του ντίζελ, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει θέσει εκτός λειτουργίας πολλά ρωσικά διυλιστήρια ντίζελ. «Αυτός ο γελοίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί», έγραψε.

Ο Τραμπ δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα την περασμένη εβδομάδα ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων αποτελούν «ένα πολύ μικρό τίμημα για να πληρώσουμε» για τον πόλεμο με το Ιράν και ότι θα υποχωρήσουν «σαν πυραυλάκια που κινούνται αντίστροφα». Σε εκδήλωση της G20 στο Χιούστον, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εξέταζε απαγόρευση εξαγωγών αν πίστευε ότι θα μπορούσε πράγματι να μειώσει τις τιμές, αλλά είπε ότι αυτό δεν ισχύει. Η ιδέα δεν έχει κερδίσει έδαφος στο εσωτερικό της κυβέρνησης, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος την Κυριακή.

Οι τιμές του ντίζελ ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 6 δολάρια το γαλόνι νωρίτερα αυτόν τον μήνα και έκτοτε συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι Αμερικανοί πληρώνουν κατά μέσο όρο 6,51 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την AAA, από 3,70 δολάρια πριν από έναν χρόνο. Στις αντλίες, οι τιμές της βενζίνης βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά για αυτή την εποχή του χρόνου: περίπου 4,48 δολάρια το γαλόνι την Κυριακή, έναντι 3,19 δολαρίων πριν από έναν χρόνο.

Στενοί σύμμαχοι του Τραμπ υποστήριξαν ότι οι ψηφοφόροι θα πρέπει να κατηγορήσουν τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. «Κοιτάξτε, αυτή είναι μια προσωρινή κατάσταση», δήλωσε ο γερουσιαστής Έρικ Σμιτ (Ρεπουμπλικανός, Μιζούρι). Η κυβέρνηση Μπάιντεν, είπε, «ήθελε να καταργήσει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και οι τιμές της βενζίνης θα συνέχιζαν να αυξάνονται επ’ αόριστον, επειδή δεν ήθελαν οι άνθρωποι να οδηγούν αυτοκίνητα ή φορτηγά που χρησιμοποιούν ντίζελ».

Οι Δημοκρατικοί χλεύασαν την ιδέα ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να επιρρίψουν στον Μπάιντεν την ευθύνη για τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων.

«Είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που αποφάσισε μονομερώς να μας οδηγήσει στον πόλεμο, με την εντελώς λανθασμένη υπόθεση ότι αυτός θα τελείωνε μέσα σε λίγες ημέρες», δήλωσε ο γερουσιαστής Πίτερ Γουέλς (Δημοκρατικός, Βερμόντ).

Ο βουλευτής Άντι Χάρις (Ρεπουμπλικανός, Μέριλαντ), πρόεδρος της συντηρητικής κοινοβουλευτικής ομάδας House Freedom Caucus, είχε πιέσει για ψηφοφορία σχετικά με προσωρινή αναστολή του φόρου στη βενζίνη πριν η Βουλή διακόψει τις εργασίες της την Τετάρτη. Ωστόσο, αντιμετώπισε την αντίθεση Ρεπουμπλικάνων που ανησυχούν ότι η αναστολή του φόρου θα εξαντλούσε το Highway Trust Fund, το οποίο εξαρτάται από τα έσοδα του φόρου στα καύσιμα.

Ο γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ (Ρεπουμπλικανός, Μιζούρι) προειδοποίησε ότι αποτελεί λάθος το γεγονός πως οι νομοθέτες δεν κάνουν τίποτα για να αντιμετωπίσουν τις τιμές των καυσίμων πριν από τις εκλογές. Ο Χόλεϊ είπε ότι το Highway Trust Fund θα μπορούσε αργότερα να αναπληρωθεί από άλλες πηγές.

«Για τους υποψηφίους που επιστρέφουν στις πολιτείες τους και κάνουν προεκλογική εκστρατεία, όταν οι ψηφοφόροι τους λένε: “Τι έχετε κάνει για να μειώσετε τις τιμές της ενέργειας;” — πραγματικά δεν ξέρω τι θα απαντήσουν αυτοί οι υποψήφιοι», είπε.