Ένταση στη Βουλή μετά την αναφορά Μανούσου ότι στηρίζει το κόμμα Κασιδιάρη

Ένταση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με αφορμή τοποθέτηση του ανεξάρτητου βουλευτή και πρώην στελέχους των «Σπαρτιατών», Γιώργου Μανούσου, κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο κ. Μανούσος δήλωσε ότι, παρά το γεγονός πως τυπικά παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής, στο εξής οι παρεμβάσεις του θα εκφράζουν τις θέσεις της «Συμμαχίας Ελλήνων», ενός νέου πολιτικού σχηματισμού που έχει τη δημόσια στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη.

«Τυπικά είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, όμως ό,τι λέω εκφράζει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Συμμαχίας Ελλήνων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Μανούσος αναφέρθηκε και στις θέσεις του σχηματισμού για την Παιδεία, σημειώνοντας ότι «θεωρεί την Παιδεία ύψιστο αγαθό και θεμέλιο λίθο για την πρόοδο του ελληνικού έθνους».

Στο πλευρό του βουλευτή βρισκόταν ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δημητροκάλλης, ο οποίος εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της «Συμμαχίας Ελλήνων».

Αντιδράσεις από Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ

Η αναφορά στη «Συμμαχία Ελλήνων» προκάλεσε την αντίδραση βουλευτών της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την Πλεύση Ελευθερίας, εξέφρασε την αντίθεσή του στην ανοχή, όπως ανέφερε, τέτοιων τοποθετήσεων, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική νομιμοποίηση προσώπων και σχηματισμών που, κατά την άποψή του, συνδέονται με τον χώρο της Χρυσής Αυγής.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Κατσώτης του ΚΚΕ χαρακτήρισε «αδιανόητη» την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπου πολιτικού σχηματισμού που έχει δημόσια συνδεθεί με τον Ηλία Κασιδιάρη, δηλώνοντας ότι «οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία».

Δεν δόθηκε ο λόγος επί προσωπικού

Η ένταση συνεχίστηκε στη συνέχεια, όταν ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Πάρης Κουκουλόπουλος, δεν έδωσε τον λόγο επί προσωπικού στον Γιώργο Μανούσο.

Όπως εξήγησε, οι τοποθετήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης αφορούσαν πολιτική δήλωση και δεν αποτελούσαν προσωπική αναφορά, επομένως δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για παρέμβαση του κ. Μανούσου επί προσωπικού.