Πάρτι στη Wall Street με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές και την πτώση των τιμών πετρελαίου

Ανοδικά κινήθηκαν τη Δευτέρα (21/9) οι αμερικανικές μετοχές, με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να δίνουν ώθηση στην αγορά, ενώ η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ενίσχυσε το θετικό κλίμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με κέρδη 0,82% στις 52.106,94 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,61% στις 7.7773,53 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε ράλι 2,26% στις 27.122,09 μονάδες.

Η αγορά στηρίχθηκε και στην άνοδο των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Intel σημείωσε άλμα 11%, η Advanced Micro Devices (AMD) ενισχύθηκε 8%, ξεπερνώντας το 1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, ενώ η Qualcomm κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά 8%.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ο Dow υποχώρησε 1,7%, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Μάρτιο. Ο S&P 500 σημείωσε απώλειες περίπου 0,1%, ενώ μόνο ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 0,7%.

Στήριξη στις αγορές προσέφερε παράλληλα η πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε 4,25%, στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε πτώση 3,62%, διαμορφούμενο στα 100,08 δολάρια το βαρέλι.

Η εξέλιξη ήρθε μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν το Σάββατο επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Αργότερα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους στη Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν απειλές για επανέναρξη των επιθέσεων.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο διπλωματικής προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει στο τραπέζι βραχυπρόθεσμα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι πιθανότατα θα ήταν ανοιχτός σε συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν μαζί με τις τιμές του πετρελαίου. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου μειώθηκε κατά περισσότερο από δύο μονάδες βάσης, στο 4,972%, ενώ αντίστοιχη ήταν η πτώση και στην απόδοση του 30ετούς, στο 5,305%.

Η εξέλιξη στην αγορά ομολόγων έρχεται καθώς οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν επίμονο πληθωρισμό και υψηλές αποδόσεις, ενώ η Fed προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα σε αύξηση των επιτοκίων για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια.