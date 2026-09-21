32ες Νύχτες Πρεμιέρας: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» σε α' πανελλήνια προβολή

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε πανελλήνια πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» των Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ. Η ταινία πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, ενώ συνδέθηκε και με ένα από τα πιο παρατεταμένα χειροκροτήματα στην ιστορία μεγάλης κινηματογραφικής διοργάνωσης, καθώς το κοινό την υποδέχθηκε όρθιο και εμφανώς συγκινημένο για 25 συνεχόμενα λεπτά μετά την ολοκλήρωσή της.

Στο «ΝΑΖΑ», οι Ισραηλινοί σκηνοθέτες Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Σορ, οι οποίοι αποτελούν δύο από τους τέσσερις συνδημιουργούς του βραβευμένου με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ «Καμιά Άλλη Γη», στρέφουν την κινηματογραφική τους ματιά στο εσωτερικό του ισραηλινού στρατιωτικού και πληροφοριακού μηχανισμού. Το «Καμιά Άλλη Γη» είχε τιμηθεί με το Βραβείο Χρυσής Αθηνάς στο Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ του 30ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Η νέα ταινία βασίζεται σε μυστικές, νυχτερινές συναντήσεις σε ταράτσες του Τελ Αβίβ, όπου 24 Ισραηλινοί αξιωματικοί των υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιώτες, υπό καθεστώς ανωνυμίας, περιγράφουν τα συστήματα παρακολούθησης, στοχοποίησης και εξ αποστάσεως θανάτωσης που χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα. Για την προστασία της ταυτότητάς τους, οι φωνές και οι εικόνες των συμμετεχόντων έχουν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία, καθώς οι ίδιοι εκτίθενται σε σοβαρές συνέπειες αποκαλύπτοντας πληροφορίες που γνωρίζουν από πρώτο χέρι.

Η δημιουργία του ντοκιμαντέρ προέκυψε από την ανάγκη των σκηνοθετών να διερευνήσουν «τα συστήματα πίσω από» όσα συνέβησαν στη Γάζα. Η προσέγγιση δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες πράξεις, αλλά επιχειρεί να εξετάσει τις διαταγές, τις πολιτικές, τις πρακτικές και τη λογική που επιτρέπουν στα συγκεκριμένα συστήματα να λειτουργούν.

Παρότι η κάμερα παραμένει στο Τελ Αβίβ, η Γάζα αποτελεί διαρκή παρουσία μέσα από την απουσία της. Οι δημιουργοί καταγράφουν μια πόλη που συνεχίζει τους καθημερινούς της ρυθμούς, ενώ σε απόσταση μόλις 60 χιλιομέτρων μια άλλη πόλη καταστρέφεται.

Στις νυχτερινές συνεντεύξεις, η σιωπή αποκτά την ίδια βαρύτητα με τα λόγια, ενώ οι χειρόγραφες απεικονίσεις των σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων μεταφέρουν την προηγμένη τεχνολογική διάσταση του σύγχρονου πολέμου σε μια απλή γραμμή πάνω σε ένα φύλλο χαρτί.

Ακόμη και ο τίτλος «ΝΑΖΑ», ένα στρατιωτικό ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των υπολογιζόμενων «παράπλευρων απωλειών» μιας επίθεσης, λειτουργεί ως βασικό ερώτημα της ταινίας: τι συμβαίνει όταν οι ανθρώπινες ζωές μετατρέπονται σε αριθμούς μέσα σε ένα σύστημα;

Το «ΝΑΖΑ» αποτελεί παράλληλα κινηματογραφική προέκταση της ερευνητικής δημοσιογραφικής δουλειάς του Αμπραχάμ και των συνεργατών του στις εφημερίδες Guardian, +972 Magazine και Local Call, με αντικείμενο τη χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης από τον ισραηλινό στρατό.

Η παραγωγή της ταινίας ανήκει στα Guardian Documentaries, με παραγωγό τον Τζέιμς Γουίλσον, ο οποίος έχει υπάρξει υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και έχει τιμηθεί δύο φορές με BAFTA. Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζόναθαν Γκλέιζερ, σκηνοθέτης των ταινιών «Ζώνη Ενδιαφέροντος» και «Κάτω από το Δέρμα», οι οποίες έχουν επίσης παρουσιαστεί στο πλαίσιο των Νυχτών Πρεμιέρας.

Με αυτόν τον τρόπο, το «ΝΑΖΑ» μεταφέρει μια δημοσιογραφική έρευνα από το πεδίο της δημοσιογραφίας στη δύναμη της κινηματογραφικής μαρτυρίας.

ΝΑΖΑ | 2026

Διάρκεια: 80’

Σκηνοθεσία: Γιουβάλ Αμπραχάμ, Ρέιτσελ Σορ

Παραγωγή: Guardian, Τζέιμς Γουίλσον

Εκτέλεση Παραγωγής: Τζόναθαν Γκλέιζερ

Το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου 2026, από τις εταιρείες filmtrade και Tanweer.

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα διεξαχθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), με Χρυσό Χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων).

Η συνέντευξη Τύπου για την 32η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:00, στο Auditorium Theo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, με ελεύθερη είσοδο.

Οι 32ες Νύχτες Πρεμιέρας θα φιλοξενηθούν στις κινηματογραφικές αίθουσες ΑΣΤΟΡ, ΔΑΝΑΟΣ, CINOBO ΟΠΕΡΑ 1, καθώς και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο ΟΛΥΜΠΙΑ Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, στο ΤΡΙΑΝΟΝ και στο FLOYD LIVE MUSIC VENUE.