Allou! Fun Park: Απομακρύνθηκε η εμβληματική Ρόδα – Τι θα δημιουργηθεί στη θέση του

Η αποσυναρμολόγηση της Ρόδας, του τελευταίου μεγάλου παιχνιδιού του Allou! Fun Park, σηματοδοτεί το οριστικό τέλος του ιστορικού πάρκου στου Ρέντη.

Η Ρόδα, το εμβληματικότερο ίσως σύμβολο του Allou! Fun Park δίπλα στον Κηφισό, κατέβηκε οριστικά την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, με γερανούς να αναλαμβάνουν την αποσυναρμολόγησή της. Ήταν το τελευταίο από τα μεγάλα «xtreme» παιχνίδια που είχε απομείνει στον χώρο και η απομάκρυνσή της έβαλε ουσιαστικά την τελευταία τελεία σε μια εποχή που διήρκεσε περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Το ιστορικό πάρκο, που επί χρόνια αποτέλεσε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία οικογενειακής ψυχαγωγίας στην Αττική, αποτελεί πλέον παρελθόν. Μαζί με τις εγκαταστάσεις του εξαφανίζεται σταδιακά και η εικόνα με την οποία είχε ταυτιστεί η περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Στη θέση του, ωστόσο, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί ένας νέος προορισμός, με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία.

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